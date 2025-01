LAS VEGAS, 7 janvier 2025 /CNW/ -- UGREEN, un innovateur de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public, doit présenter ses dernières innovations au CES 2025 sous le thème « Activate the Possibility of AI. » Le point saillant de l'événement sera le dévoilement des appareils NASync iDX6011 et NASync iDX6011 Pro très attendus, qui proviennent de la gamme de NAS d'IA de pointe de la série NASync. En plus de ces produits révolutionnaires, le chargeur rapide de bureau Nexode 500W à 6 ports GaN et la station d'accueil Revodok Max 2131 Thunderbolt™ 5 occuperont également une place centrale.

"Activate the Possibility of AI."- UGREEN Booth (#30525, LVCC, South Hall)

Les modèles NAS d'IA de série NASync sont conçus pour redéfinir les attentes avec des grands modèles de langage intégrés pour le traitement avancé du langage naturel et les capacités interactives axées sur l'IA. Alimentés par les processeurs Intel® Core™ Ultra de pointe, les iDX6011 et iDX6011 Pro offrent des performances inégalées, offrant une fonctionnalité transparente et des applications d'IA exceptionnelles. Ces modèles s'appuient sur le succès de produits antérieurs de la série NASync, comme les modèles NASync DXP, qui ont attiré l'attention et recueilli plus de 6,6 millions de dollars lors d'une campagne Kickstarter en mars 2024.

Afin de mieux comprendre la technologie et ses applications, une table ronde aura lieu au kiosque de l'UGREEN le 8 janvier à 10 h, HNP. Larry Blackburn, directeur marketing Intel NAS et Thunderbolt , sera accompagné de Markus Xie, gestionnaire de produits NAS d'UGREEN, de Robert Andrews, expert NAS et fondateur de NASCompares, et de Brian Mallari, directeur du marketing HDD pour le numérique de l'Ouest. Le panel explorera le potentiel de transformation des solutions d'IA NAS.

En plus de ses innovations en matière d'IA NAS, UGREEN présentera d'autres nouveaux produits au prochain CES. Le chargeur rapide de bureau Nexode de 500 W établit une nouvelle référence en matière de technologie de chargement, capable d'alimenter six appareils simultanément, y compris des outils électriques et des vélos électriques, tout en permettant la recharge rapide à haute vitesse de cinq ordinateurs et d'un téléphone mobile. Sa sortie de protocole de charge rapide PD 3.1 à port unique peut atteindre 240 W, répondant aux besoins des appareils de haute puissance. La station d'accueil Revodok Max 2131 Thunderbolt™ 5 représente la dernière évolution de la série Revodok, offrant une bande passante bidirectionnelle de 80 Gbps et un mode amélioré pouvant supporter jusqu'à 120 Gbps. Cela se traduit par des taux de transfert de données et des capacités de sortie vidéo supérieurs, offrant une expérience d'affichage inégalée.

UGREEN annoncera également une collaboration passionnante avec le jeu mondialement populaire Genshin Impact. Le partenariat présentera la série UGREEN Genshin Impact, une gamme de produits comarqués inspirés du personnage Kinich, dont le lancement est prévu au premier semestre de 2025. Cela offrira aux amateurs de jeux vidéo et aux amateurs de technologie un mélange unique de fonctionnalité et de passion. D'autres détails sur la gamme de produits et les prix seront dévoilés plus tard.

Le CES 2025 promet d'être une plateforme importante pour UGREEN afin de souligner son engagement envers l'innovation et sa vision de l'avenir de la technologie. Pour en savoir plus, visitez le kiosque de l'UGREEN (30525, LVCC, South Hall) au cours du CES 2025, ou visitez le https://www.ugreen.com/.

©Intel Corporation. Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales. D'autres noms et marques peuvent être revendiqués comme étant la propriété d'autrui.

À propos d'UGREEN

Depuis 2012, UGREEN se consacre à la création d'appareils et d'accessoires électroniques novateurs qui sont à la fois avancés sur le plan technologique et abordables pour les consommateurs. Son approche axée sur l'utilisateur est au cœur de la marque, qui a gagné la confiance de plus de 200 millions d'utilisateurs dans le monde. Dernièrement, la marque s'est étendue à de nouveaux domaines novateurs, y compris les solutions de NAS alimentées par l'IA, renforçant ainsi son engagement à répondre aux besoins changeants des consommateurs.

