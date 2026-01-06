Du stockage intelligent à la sécurité proactive de la maison et à la recharge avancée, UGREEN dévoile une nouvelle vision de la vie connectée.

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /CNW/ - UGREEN, une marque mondiale de premier plan dans l'électronique grand public, a dévoilé sa vision « Activer la vie intelligente » et son portefeuille de produits connectés le plus ambitieux au CES 2026. Parmi les moments forts de la présentation figurent la série NASync iDX, un matériel NAS de nouvelle génération qui associe des performances de haut niveau à une puissante IA embarquée, apportant une intelligence privée locale dans la maison. En matière de sécurité résidentielle intelligente, UGREEN a également annoncé la série SynCare, le premier écosystème de sécurité résidentielle intelligente de la marque conçu pour offrir une protection intelligente et proactive pour chaque maison, ainsi que le chargeur de bureau Nexode Pro 300 W, qui offre une performance de charge exceptionnelle, huit ports et une gamme de fonctions intelligentes.

Activer la vie intelligente

Les participants au CES peuvent explorer l'écosystème plus intelligent d'UGREEN au kiosque 30025 du LVCC South Hall, où la gamme complète de la marque est exposée.

NASync iDX6011 et iDX6011 Pro : le nuage privé ultime optimisé par l'IA locale sécurisée

UGREEN élargit son portefeuille primé de NASync avec iDX6011 et iDX6011 Pro, deux modèles de stockage en réseau de nouvelle génération qui améliorent considérablement les performances tout en apportant une IA locale sécurisée aux maisons, studios et petites entreprises. Alimentés par les processeurs Intel® Core™ Ultra et dotés d'une mémoire LPDDR5x de 64 Go, de deux réseaux 10 GbE, de deux ports Thunderbolt™ 4 et d'un stockage évolutif allant jusqu'à 196 To, ces nouveaux modèles offrent des transferts et un traitement de données ultrarapides, une gestion intelligente des fichiers et une sécurité de qualité professionnelle, le tout sans dépendre de services infonuagiques.

Enrichie d'une nouvelle génération d'intelligence sur l'appareil, la série iDX NASync utilise l'IA entièrement locale pour aider les utilisateurs à rechercher et interagir avec leurs fichiers naturellement, en trouvant instantanément des moments, des visages, des objets, des documents et des souvenirs. L'IA peut également organiser automatiquement les bibliothèques de photos, activer les clavardages hors ligne et transcrire ou résumer les notes vocales en quelques secondes. Capacités clés :

Recherche universelle : cherchez des fichiers comme vous le pensez, pas comme les ordinateurs. Les utilisateurs peuvent décrire des concepts, des scènes, des idées ou des souvenirs partiels, et le système récupère instantanément les documents pertinents, les photos, le contenu de l'application, etc.

cherchez des fichiers comme vous le pensez, pas comme les ordinateurs. Les utilisateurs peuvent décrire des concepts, des scènes, des idées ou des souvenirs partiels, et le système récupère instantanément les documents pertinents, les photos, le contenu de l'application, etc. Clavardage IA Uliya : un grand modèle de langage intégré permet aux utilisateurs de poser des questions naturelles sur les fichiers stockés, de résumer des documents, de générer des notes et d'interagir avec une base de connaissances privée entièrement hors ligne.

un grand modèle de langage intégré permet aux utilisateurs de poser des questions naturelles sur les fichiers stockés, de résumer des documents, de générer des notes et d'interagir avec une base de connaissances privée entièrement hors ligne. Album IA : identifie les visages, les animaux, les objets, les scènes et le texte, puis catégorise et récupère automatiquement les bonnes images sur commande. Tapez simplement « papa à vélo » et les images pertinentes apparaissent instantanément.

identifie les visages, les animaux, les objets, les scènes et le texte, puis catégorise et récupère automatiquement les bonnes images sur commande. Tapez simplement « papa à vélo » et les images pertinentes apparaissent instantanément. Mémos vocaux : les enregistrements audio peuvent être téléchargés et transcrits, traduits et résumés sur l'appareil. Idéal pour les réunions, les entrevues, les salles de classe ou les dossiers familiaux.

les enregistrements audio peuvent être téléchargés et transcrits, traduits et résumés sur l'appareil. Idéal pour les réunions, les entrevues, les salles de classe ou les dossiers familiaux. Organisation des fichiers par l'IA : les documents, les photos et les téléchargements sont automatiquement triés par type, date et nom au moment où vous les téléchargez, tout en gardant l'ensemble clair et instantanément consultable.

Série UGREEN SynCare : sécurité résidentielle intelligente pour la vraie vie

SynCare marque l'entrée d'UGREEN dans la sécurité à domicile avec un système tout-en-un qui réunit les caméras intérieures et extérieures optimisées par l'IA, une sonnette vidéo et un écran de commande central dans un seul réseau intelligent. L'intelligence artificielle permet au système de comprendre le contexte et d'anticiper les besoins, tandis qu'une solide connectivité IdO sert de base. Allant bien au-delà de l'enregistrement passif, SynCare interprète activement les événements et réagit, transformant la surveillance à domicile en un gardien attentif et intégré.

L'écosystème couvre une gamme complète de caméras et d'interfaces avancées. Au cœur de la gamme se trouvent le SynCare Indoor Cam ID500 Pro (4K) et l'ID500 Plus (2K), tous deux dotés d'un suivi lisse et d'une intelligence artificielle multimodale pour reconnaître avec précision les personnes, les animaux de compagnie et les événements clés. Pour le monde extérieur, le SynCare Outdoor Cam OD600 Pro offre une durabilité résistante aux intempéries, une conception hybride balle/PTZ, un zoom optique et un enregistrement ininterrompu 24/7 pour une visibilité complète du périmètre. Enfin, la sonnette vidéo SynCare DB600 Pro offre des fonctions vidéo 4K+2K de la tête aux pieds, une détection intelligente et une connectivité de stockage local transparente.

Tous ces appareils se connectent par l'entremise du SynCare Smart Display D500, un centre d'accueil central doté d'une connexion Wi-Fi à deux bandes, d'un contrôle basé sur des applications et de rapports d'événements en temps réel qui réunit l'ensemble de l'expérience de sécurité dans une seule interface intuitive. Ce système de surveillance avancé combine la vision nocturne UltraColor et la reconnaissance multimodale de l'intelligence artificielle pour une clarté de la lumière du jour et une détection précise, comprend une détection croisée et des alertes intelligentes fondées sur le risque, et assure une confidentialité complète grâce à un stockage local chiffré via UGREEN NASync, ce qui élimine les frais infonuagiques et les fuites de données potentielles.

Chargeur de bureau Nexode Pro 300 W : une puissance plus intelligente pour chaque appareil

Le Nexode Pro 300W GaN Desktop Charger complète la gamme CES d'UGREEN, un chargeur de bureau à huit ports conçue pour les ménages et les espaces de travail à appareils multiples. Il distribue intelligemment l'énergie entre les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones connectés, assurant ainsi à chacun une vitesse et une protection optimales. Les principales caractéristiques comprennent trois ports PD 3.1 de 140 W pour le chargement rapide des ordinateurs portables, un port CC de 240 W pour les ordinateurs portables et les postes de travail de jeu et un écran TFT de 3 po qui affiche l'état de charge en temps réel. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi cinq modes de charge intelligents, surveiller et contrôler les réglages au moyen de l'application UGREEN et se fier à la technologie Thermal Guard pour assurer une recharge haute puissance en toute sécurité.

Prix et disponibilité

Les précommandes sont ouvertes sur nas.ugreen.com dès aujourd'hui. Les clients peuvent économiser jusqu'à 1 040 $ en réservant avec un dépôt de 30 $. La campagne Kickstarter sera lancée en mars.

iDX6011 Pro (mémoire vive de 64 Go) : 1 559 $ (PDSF 2 599 $)

(PDSF 2 599 $) iDX6011 (mémoire vive de 64 Go) : 1 199 $ (PDSF 1 999 $)

(PDSF 1 999 $) iDX6011 (mémoire vive de 32 Go) : 999 $ (PDSF 1 699 $)

La série SynCare sera offerte au cours de la deuxième moitié de 2026, et la série Nexode Pro sera offerte vers le deuxième trimestre de 2026 sur www.ugreen.com.

