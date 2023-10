BEIJING, 16 octobre 2023 /CNW/ - Ugreen, un chef de file de l'industrie du chargement électronique et d'accessoires, ajoute à son expertise avec la mise en marché du chargeur de bureau GaN 300 W, du dispositif de stockage en réseau NAS Ugreen et de la centrale électrique portative PowerRoam 2 200 W.

UGREEN dévoile des solutions d’alimentation et de stockage de données personnelles au Gitex Trade Show aux Émirats arabes unis.

Ugreen a annoncé son engagement envers des énergies renouvelables plus vertes avec le récent lancement des centrales électriques portatives PowerRoam 600 W et 1 200 W. Avec ces nouveaux produits faisant leur entrée dans l'industrie de l'alimentation portative, l'entreprise s'est rapidement rendu compte que le regard des utilisateurs se tournait vers une énergie durable pour de plus gros appareils électroménagers, et même des maisons. En réponse à cela, Ugreen dévoile la centrale électrique portative PowerRoam 2 200 W, le produit le plus puissant de son histoire.

De plus, pour ceux et celles qui cherchent une façon plus subtile de charger leurs appareils, Ugreen lance le chargeur de bureau GaN 300 W Nexode, le chargeur à port USB-C le plus puissant à ce jour. Ce produit peut charger jusqu'à cinq appareils simultanément avec quatre ports USB-C et un port USB-A. De plus, le chargeur de bureau GaN 300 W Nexode fournit une puissance de charge de 140 watts dédiée à un port désigné.

Afin de plaire aux propriétaires de petites entreprises, aux propriétaires de maisons munies de caméras de sécurité et aux professionnels qui souhaitent partager des fichiers entre collègues en toute sécurité, Ugreen lance son propre dispositif de stockage en réseau NAS. Les dispositifs en réseau NAS de Ugreen permettent aux utilisateurs d'enregistrer de grandes quantités de données et de documents, de partager des renseignements numériques entre membres autorisés et de stocker localement de gros fichiers de vidéos de sécurité sans avoir besoin de plateformes infonuagiques tierces.

Les mots de l'entreprise

« Notre objectif est d'offrir un écosystème de bureau complet à nos clients. Qu'il s'agisse de connecter des écrans HD, d'obtenir des vitesses Internet optimales, de lier plusieurs périphériques ou de charger tous leurs appareils, nous voulons que tout se connecte correctement et fonctionne bien pour nos clients », affirme Stephen Guo, directeur des ventes chez Ugreen. Avec le lancement du chargeur de bureau de 300 watts et du dispositif de réseau NAS, Ugreen va consolider sa réputation en tant que premier choix pour les produits de recharge puissants et les appareils visant à optimiser les lieux de travail. »

En ce qui concerne les solutions d'alimentation portative, Stephen insiste sur le fait qu'avec la série PowerRoam, Ugreen souhaite fournir la solution aux enjeux concernant les sources d'énergie durables hors réseau.

À propos de Ugreen

Fondée en 2012, l'entreprise s'est consacrée à la conception d'appareils et d'accessoires électroniques grand public avec des innovations technologiques de pointe et à les rendre accessibles aux consommateurs de tous les jours. Ugreen est devenue une marque fiable avec plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays.

