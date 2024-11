SHENZHEN, Chine, 28 novembre 2024 /CNW/ - ugee, un acteur du domaine des arts numériques, a une fois de plus déclenché un tourbillon créatif avec le lancement de ses nouveaux produits : Les tablettes Fun Drawing Pad UT2 et UT3 inaugurent une toute nouvelle ère de créativité et de productivité.

Présentation des deux nouveaux produits

Le modèle UT2, qui est doté d'un superbe écran 2K de 10,36 po, tient dans la main et suit les mouvements de votre poignet. Tandis que le modèle UT3 présente une magnifique toile de 14,25 po offrant un rapport de 3:2 soutenu par une résolution de 2400*1600.

Certaines caractéristiques sous la surface sont non négligeables. Le « fini NanoMatte » des deux tablettes vous fait vivre un voyage immersif semblable à celui d'un papier. Certifié par TÜV Rheinland, le modèle UT3 offre un confort amélioré grâce à sa faible lumière bleue et à son antireflet, garantissant une expérience sans soucis, peu importe où vous vous trouvez.

Le stylo U-Pencil est également lancé en même temps que ces deux nouveaux produits. Inclus dans le forfait sans frais supplémentaires, ce stylo U-Pencil est conçu pour le dessin. Ses caractéristiques, comme une sensibilité à la pression de niveau 4096, une latence de 20 ms, une précision de 0,5 mm et la force d'activation initiale de 10 g peuvent sembler techniques, mais elles sont orientées vers vos coups précis et nuancés, de la plus petite touche à la plus ferme pression.

Présentation plus approfondie de la tablette Fun Drawing Pad UT3

D'une épaisseur de seulement 6,95 mm, le modèle UT3 a une apparence élégante et minimaliste. De plus, la magnifique toile de 14,25 po dotée d'une résolution de 2400*1600 appuie une expérience visuelle fixe détaillée, mais limpide.

Les paramètres du modèle UT3 se comparent avantageusement à ceux des tablettes de même catégorie. La tablette intègre un processeur octa-core de 6 nm avec deux microphones et quatre haut-parleurs, de sorte qu'en plus du dessin fluide, il devient facile de pratiquer diverses activités comme la lecture, les jeux, le visionnage en rafale, la prise de notes ou la documentation. De plus, une mémoire vive de 8 Go et une mémoire morte de 256 Go vous accompagnent dans toutes vos tâches sans aucun décalage, et les limites de stockage deviennent chose du passé.

Vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour votre divertissement et vos tâches productives au quotidien. Ces nouveaux produits se distinguent réellement comme des compagnons fiables pour ceux qui recherchent un voyage numérique harmonieux dans le cadre de diverses activités.

EN CETTE SAISON FASTE, AJOUTEZ NOS PRODUITS À VOTRE PANIER D'ACHATS!

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2565142/image_1.jpg

SOURCE Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Rita, courriel : [email protected]