BARCELONE, Espagne, le 2 mars 2026 /CNW/ - UfiSpace, chef de file des solutions de réseau ouvert, a lancé aujourd'hui son portefeuille de solutions de réseau 1,6 Tbit/s optimisées par l'IA au MWC Barcelona 2026 (Hall 5, Kiosque 5A61). Le portefeuille répond aux exigences d'échelle, de performance et de sécurité des déploiements d'IA à grande échelle avec le commutateur matriciel IA S9331-64HO et la plateforme d'agrégation sécurisée S9630-32HO.

Alors que l'infrastructure d'IA évolue vers des architectures à très grande échelle, les conceptions de réseaux propriétaires limitent souvent la croissance et augmentent les coûts. Le modèle de réseau ouvert d'UfiSpace permet d'accroître la capacité en fonction de la charge de travail liée à l'IA, aidant les exploitants à optimiser leurs investissements tout en maintenant la souplesse architecturale.

Infrastructure IA haute performance et transport sécurisé

Le modèle S9331-64HO vise à répondre aux exigences de l'architecture d'interconnexion du backend d'IA. Construit sur le chipset Broadcom® Tomahawk 6, le système fournit une capacité de commutation de 102,4 Tbit/s, permettant de prendre en charge des clusters GPU denses. Les capacités avancées de gestion du trafic, y compris le routage adaptatif et le contrôle de la congestion, sont conçues pour raccourcir le temps d'exécution des tâches, améliorer l'efficacité de calcul et accélérer les cycles d'entraînement de l'IA.

Le modèle S9630-32HO étend l'infrastructure IA à la couche de transport. Alimentée par le chipset Broadcom® Qumran 4D, la plateforme offre un chiffrement MACsec et IPsec à pleine vitesse de ligne, permettant une agrégation sécurisée sans compromis sur les performances. Lorsqu'il est déployé avec l'optique OpenZR+, il prend en charge des distances de transmission allant jusqu'à 400 kilomètres, répondant aux exigences d'interconnexion des centre de données IA et de modernisation de l'infrastructure dorsale dans un environnement d'IA distribué.

Durabilité et feuille de route pour le 1,6 Tbit/s

Alors que les plateformes de réseaux 1,6 Tbit/s offrent une bande passante et des performances sans précédent, elles posent également d'importants défis thermiques et énergétiques. UfiSpace présente au MWC Barcelona des solutions réseau prêtes pour l'IA, conçues pour répondre à ces contraintes lors des déploiements de réseaux à haute densité. La société fera la démonstration de solutions avancées de refroidissement par liquide à l'OFC 2026 à Los Angeles (du 17 au 19 mars), conçues pour améliorer l'efficacité énergétique et répondre aux exigences thermiques des interfaces de réseau optique 1,6 Tbit/s de nouvelle génération.

À propos d'UfiSpace

UfiSpace est un fournisseur de premier plan de solutions de réseau ouvert pour les télécommunications, les fournisseurs de services infonuagiques et les centres de données à grande échelle. En tirant parti de composants disponibles dans le commerce et d'architectures désagrégées, UfiSpace permet à ses clients de construire des réseaux de prochaine génération plus agiles, évolutifs et économiques.

