La nouvelle plateforme connectée aide les équipes industrielles à détecter plus tôt, à diagnostiquer plus rapidement et à agir en toute confiance

ELMSFORD, N.Y., 14 mai 2026 /CNW/ - UE Systems, leader mondial de la technologie d'inspection par ultrasons, a annoncé aujourd'hui UE ONE™, une plateforme connectée conçue pour changer la façon dont l'industrie écoute son équipement, transformant ce qu'elle entend en données diagnostiques au profit d'une prise de décisions plus claires et d'actions adaptées.

Alors que les entreprises élargissent leurs programmes de surveillance de l'état du matériel et font l'objet de pressions croissantes en matière d'amélioration de la disponibilité, de réduction des coûts et d'efficacité de fonctionnement, bon nombre d'entre elles peinent encore à s'appuyer sur les données recueillies pour mener des actions. UE ONE™ relève ce défi en créant des liens entre les données échographiques, les analyses et les processus opérationnels dans un environnement unifié, afin d'aider les équipes à détecter plus tôt, à diagnostiquer plus rapidement et à agir en toute confiance.

« Les clients n'ont pas besoin de plus de données. Ils ont besoin de clarté », a déclaré Blair Fraser, Vice-président exécutif, Technologies mondiales et développement des affaires chez UE Systems. « UE Systems fournit les produits. UE ONE™ relie les processus. Les équipes de fiabilité évaluent la valeur. »

UE ONE™ permet de passer d'une inspection isolée et d'outils déconnectés à une approche plus connectée et éclairée en matière de fiabilité. La plateforme regroupe des données d'échographie diagnostique, des analyses, des interprétations, des alertes et des rapports pour aider les équipes à constater les changements, mais aussi à comprendre la signification du signal et à prendre les mesures qui s'imposent.

À la base, UE ONE™ repose sur une idée simple : les ultrasons pour entendre, les renseignements pour agir. La plateforme transforme les signaux bruts en preuves diagnostiques et aide les utilisateurs à les interpréter avec plus de clarté et de cohérence. Grâce à des capacités d'analyse avancées, les équipes vont au-delà des simples lectures de niveau, UE ONE | Copilot facilitant la traduction des résultats en renseignements clairs et exploitables qui peuvent être partagés et mis en œuvre entre les équipes.

Plutôt que de remplacer l'expertise, UE ONE™ est conçu pour faciliter l'application et l'évolutivité. Il aide les organisations à réduire la dépendance à des spécialistes individuels, à améliorer l'uniformité entre les sites et à rendre les connaissances en échographie plus reproductibles.

Outre l'analyse, UE ONE™ relie les processus qui entourent les programmes d'échographie. Les itinéraires d'inspection, les processus d'analyse, les alertes, les tableaux de bord, les rapports et l'administration sont intégrés dans un seul environnement, ce qui permet aux organisations de normaliser la façon dont le travail est exécuté, examiné et communiqué. Cela permet aux équipes de passer d'une activité d'inspection isolée à une visibilité évolutive au niveau du programme.

La plateforme est conçue pour fonctionner dans tous les environnements et systèmes. Elle prend en charge les données quelle que soit leur provenance, fournit des renseignements à tout le monde et s'adresse à quiconque cherche faire évoluer la fiabilité échographique. Grâce à des options de déploiement flexibles dans les environnements cloud, gérés par le client et sur site, UE ONE™ peut s'adapter à un large éventail d'exigences opérationnelles et réglementaires.

« L'échographie a toujours été un moyen puissant de détecter rapidement les problèmes », ajoute M. Fraser. « UE ONE™ s'appuie sur cette base pour aider les équipes à agir en fonction de ce qu'elles entendent. »

UE ONE™ sera présenté à Ultrasound World, où les participants auront l'occasion de découvrir directement la plateforme.

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire sur la liste d'attente d'UE ONE™, visitez ue.one.

À propos de UE Systems

UE Systems est le leader mondial des solutions d'inspection par ultrasons pour la maintenance prédictive, la fiabilité et la conservation d'énergie. Depuis plus de 50 ans, UE Systems aide les entreprises à améliorer la fiabilité des actifs, à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la sécurité grâce à une technologie d'échographie novatrice.

Pour obtenir plus d'informations, contactez :

Brittany Stover, Directrice Marketing monde

Courriel : [email protected]

Tél. : 615-829-2415

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SOURCE UE Systems