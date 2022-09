SHENZHEN, Chine, 5 septembre 2022 /CNW/ - Le 31 août, UBTECH ROBOTICS CORP LTD a organisé un forum sur l'intégration des technologies de pointe aux services de soins de santé aux aînés en marge du lancement de sa « Stratégie mondiale de soins de santé intelligents pour les aînés ». Des experts et des professionnels du secteur des soins de santé et des services aux aînés se sont réunis afin de discuter de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un système de soins de santé intelligents pour les aînés axé sur la technologie et de faire connaître leur précieuse expérience et leurs idées utiles dans ce domaine.

Le forum sur l’intégration des technologies de pointe aux services de soins de santé aux aînés, en marge du lancement de la « Stratégie mondiale de soins de santé intelligents pour les aînés d’UBTECH ROBOTICS CORP LTD ». (PRNewsfoto/UBTECH) Huan Tan, codirectrice en chef de la technologie, UBTECH ROBOTICS CORP LTD et directrice générale, Unité commerciale des soins de santé d’UBTECH, a fait connaître la stratégie et les solutions de soins de santé intelligents aux aînés. (PRNewsfoto/UBTECH) Un résident d’un établissement de soins pour aînés effectue des exercices de réadaptation personnalisés avec l’aide d’un robot d’assistance à la marche Wassi d’UBTECH. (PRNewsfoto/UBTECH) Un résident d’un établissement de soins de santé pour aînés bénéficie du service de mobilité « sans obstacle » dans un parc, assuré par le robot intelligent pour fauteuil roulant d’UBTECH-PathFynder. (PRNewsfoto/UBTECH) Un résident de China Merchants Health Care à Shenzhen interagit avec le Robot compagnon Welli (PRNewsfoto/UBTECH)

À l'occasion de l'évènement, UBTECH a annoncé sa stratégie de création d'un système de soins de santé intelligents pour les aînés s'appuyant sur plusieurs sous-systèmes utilisés dans le cadre de scénarios spécifiques. UBTECH a également lancé plusieurs produits de robotique destinés au secteur des soins de santé et aux aînés. En outre, UBTECH a annoncé la conclusion d'accords de collaboration stratégique clés avec China Merchants Health Care, Medical Care Service Company Inc (MCS) située au Japon (une coentreprise qui sera créée ce mois-ci) et China Academy of Transportation Sciences Group.

UBTECH allie la robotique intelligente et l'intelligence artificielle (IA) en coordination avec la plateforme infonuagique UBTECH Smart Elderly-care à l'intention du groupe des aînés. Le système propose des services de soins infirmiers à l'intention des personnes qui vivent à domicile ou dans des centres communautaires. Cette solution qui s'appuie sur une plateforme infonuagique est axée sur six scénarios clés, à savoir la gestion des services, la gestion des soins quotidiens, la sécurité et la surveillance de la santé, la prévention des pertes de mémoire, le soutien émotionnel et la réadaptation. L'objectif du système est de créer un système complet, fiable et sécuritaire, qui assurera aux aînés un mode de vie heureux, sain et de grande qualité.

Huan Tan (codirectrice en chef de la technologie, UBTECH ROBOTICS CORP LTD et directrice générale, Unité commerciale des soins de santé d'UBTECH), a indiqué comment l'entreprise a développé et intégré l'IA, la robotique et d'autres approches à la pointe de la technologie afin d'améliorer la qualité de vie de nos aînés. Cette technologie est appliquée dans l'industrie des soins de santé pour les aînés afin de créer de nouveaux services, de développer un nouvel écosystème et de générer des valeurs substantiellement nouvelles pour l'industrie. Les nouveaux services sont fournis par l'entremise de nouvelles technologies, notamment l'interaction active et la compagnie, la navigation autonome pour la fourniture continue et automatisée de soins de santé à domicile, la surveillance continue de la sécurité personnelle et environnementale, la réalisation d'évaluations spécifiques, l'élaboration de plans d'intervention et les exercices de réadaptation pour les personnes souffrant de déficiences cognitives, psychologiques et physiques. Le nouvel écosystème intègre des robots et des dispositifs intelligents au sein d'un système de services de soins de santé aux aînés permettant de réaliser des opérations menées conjointement par des humains, des robots, des machines, des dispositifs et une infrastructure de TI. Ces robots sont considérés comme des prestataires de services intelligents. Il s'agit d'une innovation clé qui a le potentiel d'améliorer considérablement la fiabilité et la qualité des services de soins de santé aux aînés. Selon les nouveaux services et le nouvel écosystème, des valeurs nouvelles sont générées pour l'industrie des services de soins de santé aux aînés et les utilisateurs finaux qui ont accès à des services de soins de santé aux aînés au sein des établissements, des collectivités et des foyers. Les activités des établissements de soins de santé et des collectivités seront considérablement améliorées, tandis que les aînés recevront des services mieux ciblés, plus amicaux et plus actifs, qui leur permettront plus que jamais de profiter d'une vie de grande qualité.

L'unité commerciale des soins de santé d'UBTECH a présenté cinq robots de service innovants offrant de grandes possibilités : Robot d'assistance à la marche-Wassi, Robot de livraison conteneurisé DR, Robot intelligent pour fauteuils roulants - PathFynder, Robot de livraison à pour rayons ouverts-OSDR et Robot compagnon-Welli. Ces robots relèvent directement les défis liés à la pénurie croissante d'aidants, au vieillissement rapide de la population mondiale et à la demande croissante de services de santé de haute qualité, ainsi qu'à d'autres composants matériels et logiciels au sein de l'écosystème intelligent des soins aux aînés. En outre, UBTECH a lancé une plateforme infonuagique de services de soins de santé intelligents pour les aînés. Il s'agit d'un « Super Brain » en mesure de coordonner les services entre les robots de service et les appareils connectés à l'internet des objets (IDO) dans le domaine des services de soins de santé aux aînés. Ces robots peuvent opérer en toute sécurité dans les établissements de soins de longue durée, les communautés d'aide à la vie autonome, les hôpitaux, les autres établissements de soins de santé, en assurant des services personnalisés aux aînés.

À ce jour, la solution intégrée de services de soins de santé intelligents aux aînés et le portefeuille de produits d'UBTECH ont déjà été déployés, ce qui permet d'assurer des services en continu sur plusieurs sites, notamment des hôpitaux, des centres d'aide à la vie autonome, des établissements de soins de santé et des communautés de retraités. UBTECH a également annoncé officiellement la mise en place d'un partenariat avec China Merchants Health Care à Shenzhen, Xinkai Senior Care Facility à Shanghai, l'hôpital universitaire de Hong Kong-Shenzhen et le sanatorium de Taishan dans la province de Shandong.

Lors de la cérémonie de lancement de la Communauté écologique, UBTECH a annoncé la conclusion de 12 partenariats, notamment avec China Merchants Health Care, Medical Care Service Company Inc (MCS) au Japon, et China Academy of Transportation Sciences Group, etc. Ces partenaires sont tous des fournisseurs de services de soins de santé, des propriétaires de centres médicaux et des entreprises de technologie.

Yanhong Wen, directeur général de Health Care chez China Merchants Health Care a déclaré : « grâce à la coopération d'entreprises comme UBTECH, nous nous attendons à ce que les robots fournissent des services essentiels aux aînés, notamment le dépistage des risques pour la santé, la surveillance continue de la santé, l'analyse et l'évaluation des plans médicaux, les alertes précoces et les interventions, la compagnie en personne et en ligne, la réadaptation cognitive et physique, etc. » Les deux entreprises continueront de travailler conjointement afin de construire des établissements résidentiels intelligents dans le but d'assurer des services de soins de santé aux aînés qui répondent aux besoins de la population vieillissante de la collectivité, d'offrir des soins humanistes et de proposer un service complet de bout en bout.

Takahashi Seiichi, le fondateur de MCS, a fait remarquer ce qui suit dans une vidéo à distance : « J'ai ouvert mon premier centre de retraite au Japon il y a 23 ans. En 2017, nous exploitions le plus grand nombre de lits pour personnes atteintes de démence au Japon. Aujourd'hui, nous exploitons au total 322 établissements de soins de santé, notamment des établissements de soin de santé à long terme et des centres de traitement de la démence. Il y a sept ans, nous avons ouvert un établissement de soins de santé à long terme à Nantong, en Chine, et nous avons ensuite lancé de nouveaux projets liés aux soins de santé pour les aînés dans d'autres villes. Grâce à la coopération avec UBTECH, nous espérons combiner les dernières technologies d'IA, des robots intelligents et d'autres produits, dans le but de transformer le marché chinois. » Grace Wang, directrice du Groupe MCS et directrice générale de MCS China, mentionne que le partenariat permettra de proposer une solution plus intelligente aux aînés dans trois domaines clés, à savoir les soins infirmiers et la technologie, la transformation numérique et la prévention.

Yong Li, directeur général du China Academy of Transportation Sciences Group, a déclaré dans son discours : « Je me réjouis à l'idée de travailler avec UBTECH sur l'intégration et l'innovation en matière de moyens de transport et de déplacements intelligents, ainsi que sur la création d'un modèle commercialisé de déplacements intelligents au sein des centres de transport accessibles aux personnes handicapées partout en Chine. »

L'industrie des services de soins de santé aux aînés représente plus de 20 % du PIB dans les pays développés, p. ex., les pays européens et les États-Unis, comparativement à seulement 7 % en Chine, ce qui représente un énorme potentiel pour le marché. La taille du marché chinois devrait atteindre 10 290 milliards de yuans chinois (environ 1 500 milliards de dollars américains) d'ici 2022. En tirant parti d'une intégration complète à l'industrie, les services de soins de santé aux aînés axés sur la haute technologie permettront d'améliorer davantage la qualité de vie et le bien-être de toutes les familles et profiteront à la population vieillissante du pays grâce à des solutions novatrices.

Jian Zhou, fondateur, président-directeur général d'UBTECH, a déclaré : « Nous sommes déterminés à relever les grands défis liés aux communautés chinoises grâce à nos innovations technologiques, en proposant des valeurs durables et réelles à long terme. Dans l'industrie des soins de santé pour les aînés, nous tirerons parti de solutions nouvelles et novatrices fondées sur l'IA afin de mieux servir les personnes et les collectivités où elles résident et d'accélérer la croissance axée sur la qualité du secteur des soins de santé intelligents. »

UBTECH compte plus de 10 ans d'expérience et de savoir-faire en IA et en robotique intelligente. Tout au long de ce parcours, de l'étude de la création de services pour les aînés en 2017 à l'établissement d'un centre de R-D en Amérique du Nord axé sur le secteur des soins de santé en 2019 et d'une unité commerciale des soins de santé en 2021 axée sur l'application de solutions à divers groupes d'aînés, UBTECH s'est démarquée en tant que pionnier et chef de file dans le secteur des soins de santé intelligents. UBTECH s'engage à transformer l'industrie des soins de santé et à assurer le développement durable de l'économie des soins de santé pour les aînés grâce à des technologies innovantes, en collaboration avec les partenaires du secteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891081/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891082/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891083/Image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891084/Image4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891085/Image5.jpg

SOURCE UBTECH

Renseignements: Personne-ressource : Madame Su, [email protected]