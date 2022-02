UBS, Standard Chartered et BNP Paribas se joignent aux banques qui élaborent une nouvelle plateforme de règlement pour le marché volontaire du carbone

Ces banques deviennent ainsi des membres fondateurs de l'initiative, lancée en juillet 2021 par la Banque CIBC, Itaú Unibanco, la National Australia Bank et le NatWest Group.

LONDON, le 15 févr. 2022 /CNW/ - Les membres fondateurs du projet Carbone, un groupe d'institutions financières qui développe une nouvelle plateforme technologique pour le marché volontaire du carbone, ont dévoilé le nouveau nom de l'initiative ainsi que l'intégration de trois autres membres fondateurs.

La plateforme en cours d'élaboration, qui fournira des infrastructures et des systèmes de règlement pour les marchés et les échanges sur le marché volontaire du carbone, devrait être pleinement opérationnelle d'ici la fin de 2022. À compter d'aujourd'hui, elle portera le nom de Carbonplace.

Au groupe initial de quatre banques - la Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM), Itaú Unibanco (NYSE : ITUB), la National Australia Bank (ASX : NAB) et le NatWest Group (LSE : NWG) - se sont ajoutées UBS (SWX : UBSG), la Standard Chartered (LSE : STAN) et BNP Paribas (EPA : BNP), également à titre de membres fondateurs. Les organisations souhaitant établir un partenariat ou en savoir plus peuvent consulter notre nouveau site Web, carbonplace.com.

L'expansion du groupe s'est traduite par une augmentation substantielle du nombre d'utilisateurs potentiels du service, qui se poursuivra à mesure que de plus en plus d'institutions financières s'y joindront. Seuls les crédits de carbone vérifiés selon des normes internationales seront traités sur la plateforme.

Kevin Arnold, cochef de la distribution, marchés mondiaux à UBS, a déclaré : « L'établissement de relations est au cœur de ce que nous faisons pour nos clients, c'est pourquoi nous sommes ravis de devenir membres de Carbonplace. Cette plateforme novatrice contribuera à la création d'un marché volontaire du carbone simplifié et transparent pour nos clients et pour le secteur, qui sera crucial pour appuyer la mise en œuvre de nos stratégies de durabilité. »

Chris Leeds, chef du développement des marchés du carbone à la Standard Chartered et membre du conseil d'administration du conseil pour l'intégrité des marchés volontaires du carbone (Integrity Council for Voluntary Carbon Markets), a affirmé : « Carbonplace réduira les barrières à l'entrée sur le marché volontaire du carbone et procurera aux promoteurs de projets des pays du Sud un accès direct à de nombreux clients désireux de financer des projets de réduction et d'élimination du carbone. Fondée sur les travaux auxquels a participé la Standard Chartered dans le groupe de travail sur la mise à l'échelle des marchés volontaires du carbone (Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets), cette plateforme n'acceptera que des crédits de carbone de la plus haute qualité. »

Constance Chalchat, chef de l'engagement des sociétés et chef de la durabilité au sein du service Global Markets de BNP Paribas, a commenté : « Une fois lancée, la plateforme Carbonplace apportera une plus grande transparence en ce qui a trait à la détermination des prix et aux effets importants des crédits de carbone sur le climat. Elle facilitera aussi l'accès des entreprises et des investisseurs à des projets de qualité dans le cadre de leurs stratégies de gestion du carbone à actions multiples. »

À propos de Carbonplace

Carbonplace est une plateforme technologique de marché volontaire du carbone mise au point par sept institutions financières : BNP Paribas, Banque CIBC, Itaú Unibanco, National Australia Bank, NatWest Group, Standard Chartered et UBS. La plateforme fournira l'infrastructure informatique nécessaire pour faciliter des échanges fiables, sûrs et évolutifs de crédits de carbone à intégrité élevée.

SOURCE Carbonplace

Renseignements: www.carbonplace.com; [email protected]; AMÉRIQUES : Judit Langh, [email protected], +1 415 290-5516; AILLEURS DANS LE MONDE : Zoë Fillingham, [email protected],+44 7825-228571