MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Parallèlement à l'événement ALL IN 2023 qui se déroule à Montréal, le leader mondial en jeu vidéo Ubisoft, le plus grand centre de recherche en apprentissage profond au monde, l'Institut québécois d'intelligence artificielle Mila, et l'Université McGill sont fiers d'annoncer la création de la nouvelle chaire de recherche Ubisoft-Mila, Scaling Game Worlds with Responsible AI (mise à l'échelle des univers de jeu grâce à une IA responsable). Établie pour une durée de 5 ans, cette chaire explorera l'utilisation éthique de l'IA dans la création de contenu pour le développement de jeux à grande échelle et sera menée par Dr. Derek Nowrouzezahrai, professeur agrégé à l'université McGill.

Les approches modernes basées sur l'apprentissage automatique ont commencé à s'intégrer à plusieurs exemples de contenu numérique, tels que le texte, l'image, l'audio et même la simple génération de vidéo. Cependant, des questions clés restent sans réponse concernant la consommation responsable de contenu créé par l'humain et qui utilise ces techniques puissantes. Dans le contexte de la création d'univers de jeu, ce qui constitue une dynamique saine entre les méthodes de création de contenu purement basées sur l'apprentissage et les méthodes de création de contenu purement humaines soulève également des questions qui doivent être résolues.

L'équipe de recherche, composée à la fois de stagiaires universitaires et d'experts en production industrielle et en recherche d'Ubisoft, travaillera ensemble dans un environnement de collaboration distinctif afin de développer et déployer des prototypes de recherche appliquée. Par conséquent, la chaire visera à accroître à la fois la quantité et l'étendue du personnel hautement qualifié formé dans cet environnement unique de coapprentissage universitaire-industriel. Les fonds seront utilisés pour la recherche et la formation pour les professions créatives et techniques de demain au Québec.

« Depuis la création d'Ubisoft La Forge, nous avons fait de notre mieux pour innover de manière responsable et durable, en nous concentrant sur nos créateurs. Avec l'accélération récente de l'IA, nous pensons que cette chaire est l'occasion de s'assurer que les innovations futures en matière d'IA sont conçues dans le but d'aider les créateurs et non la création. Nous croyons en l'expertise unique des artistes numériques et pensons que c'est en leur donnant les moyens d'agir que la prochaine génération de jeux immersifs verra le jour », a déclaré Yves Jacquier, directeur exécutif d'Ubisoft La Forge.

« L'infographie a longtemps exploré le mariage entre les processus de création artistique traditionnels et les outils technologiques. C'est la raison pour laquelle l'importance de travailler main dans la main avec les artistes est restée fidèle à l'objectif de créer des outils qui s'appuient sur leurs capacités créatives intuitives, accélérant ainsi l'impact tangible dans le monde réel. L'ère moderne de la création de contenu axée sur les données a encore souligné l'importance d'explorer la dynamique de plus en plus complexe de la création conjointe de contenu par l'humain et l'ordinateur. Ce projet passionnant mettra l'accent sur les créateurs de contenu dans ce processus, au lieu de se concentrer uniquement sur les technologies de création de contenu à base d'IA et de données humaines », mentionne Dr. Derek Nowrouzezahrai, professeur agrégé à l'université McGill et titulaire de la chaire de recherche Ubisoft-Mila.

« Mila est fier de mettre l'expertise de ses chercheurs en matière d'IA au service d'un nombre toujours plus grand d'applications industrielles et créatives. L'IA modifie tous les aspects de la société et, en tant qu'institut de recherche de premier plan, nous avons le devoir de garantir un développement et une utilisation responsables de cette puissante technologie. Cette chaire de recherche est une excellente occasion de faire preuve de leadership dans l'utilisation responsable des outils d'IA dans la création de contenu pour les jeux vidéo et contribuera à ce que la recherche de pointe de Dr. Derek Nowrouzezahrai trouve davantage d'applications dans le monde réel », cite Laurence Beaulieu, vice-présidente, Affaires universitaires pour le Mila.

À propos d' Ubisoft

Ubisoft est un créateur de monde qui s'engage à enrichir la vie des joueurs grâce à des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, dont les marques Assassin's Creed® , Brawlhalla® , For Honor® , Far Cry® , Tom Clancy's Ghost Recon® , Just Dance® , The Lapins CrétinsTM , Tom Clancy's Rainbow Six® , The Crew® et Tom Clancy's The Division® . Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs bénéficient d'un écosystème de services qui leur permet d'améliorer leur expérience de jeu, de gagner des récompenses et de rester connectés avec leurs amis sur n'importe quelle plateforme. L'offre d'abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d'un catalogue de plus d'une centaine de titres et de contenus téléchargeables (DLC) d'Ubisoft. Pour l'exercice 2022-23, le chiffre d'affaires net d'Ubisoft s'élève à 1,74 milliard d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

2023 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. Ubisoft et le logo Ubisoft sont des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

À propos de l'Institut d'intelligence artificielle Mila-Québec

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est un institut de recherche en intelligence artificielle qui rassemble plus de 1 200 chercheurs spécialisés dans l'apprentissage automatique. Basé à Montréal, Mila a pour mission d'être une plaque tournante mondiale pour les avancées scientifiques qui inspirent l'innovation et le développement de l'IA au bénéfice de tous. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue dans le monde entier pour ses contributions significatives dans le domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans la modélisation du langage, la traduction automatique, la reconnaissance d'objets et les modèles génératifs. Pour plus d'informations, visitez mila.quebec.

À propos de l'Université McGill

Fondée à Montréal, au Québec, en 1821, l'Université McGill est l'université de médecine la mieux classée au Canada. McGill est régulièrement classée parmi les meilleures universités, tant au niveau national qu'international. C'est un établissement d'enseignement supérieur de renommée mondiale dont les activités de recherche s'étendent sur trois campus, 11 facultés, 13 écoles professionnelles, 300 programmes d'études et plus de 39 000 étudiants, dont plus de 10 400 étudiants de troisième cycle. McGill attire des étudiants de plus de 150 pays du monde entier, ses 12 000 étudiants internationaux représentant 30 % de l'effectif étudiant. Plus de la moitié des étudiants de McGill déclarent avoir une langue maternelle autre que l'anglais, y compris environ 20 % de nos étudiants qui déclarent que le français est leur langue maternelle.

