MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Ubisoft a procédé à la sélection des premiers projets soumis dans le cadre du fonds d'investissement Ubisoft RADAR annoncé en juin dernier et destiné à détecter, financer et propulser les jeux créés par des studios de jeux vidéo indépendants du Québec. Les cinq studios dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide financière totale de 1,45 million de dollars, en plus d'un accompagnement personnalisé avec des experts internes et partenaires externes. Ce fonds vise à les appuyer au moment du démarrage, du développement ou de la commercialisation de leurs jeux vidéo.

Les projets sélectionnés dans la première phase sont :

« Le fonds Ubisoft RADAR permet aux studios indépendants du jeu vidéo du Québec d'avoir accès à du capital de risque tout en maintenant la pleine propriété intellectuelle de leur création. Nous sommes très fiers d'encourager la créativité de l'industrie et de contribuer ainsi au succès de notre écosystème », a ajouté Olivier Delisle, directeur accélérateur d'entrepreneuriat chez Ubisoft.

Les profits générés par le fonds seront réinvestis jusqu'en 2030, afin de soutenir la créativité des studios indépendants de la province. Une deuxième ronde de financement sera annoncée au printemps 2023. Les entrepreneur·es peuvent obtenir des renseignements sur le programme de financement sur le site d'Ubisoft RADAR.

Cette initiative vient compléter l'offre de partenariats, mentorat et soutiens financiers existante d'Ubisoft Entrepreneur·es au Québec. Découvrez-en plus ici.

