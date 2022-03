Les modules combineront la technologie d'optimisation de la lumière UbiGro® permettant de maximiser le rendement des cultures avec la production d'énergie solaire pour les serres.

LOS ALAMOS, Nouveau-Mexique, et SAULT STE. MARIE, Ontario, le 21 mars 2022 /CNW/ - UbiQD, Inc., une jeune pousse disruptive spécialisée dans l'innovation en matière de nanomatériaux, et Heliene Inc., un fournisseur de modules solaires nord-américains axé sur le client, ont annoncé aujourd'hui le début d'une entente de codéveloppement visant à intégrer la technologie d'optimisation de la lumière solaire UbiGro® dans les modules photovoltaïques d'Heliene.

« Comme les coûts énergétiques continuent d'augmenter, l'industrie de l'agriculture en environnement contrôlé devra utiliser les sources d'énergie plus efficacement, a déclaré Martin Pochtaruk, chef de la direction d'Heliene. Les serres et le photovoltaïque génèrent des centaines de milliards de dollars de valeur à partir de la lumière solaire, et notre plan consiste à ce que le tout soit plus grand que la somme des parties avec nos modules agrivoltaïques. »

L'agrivoltaïque est une catégorie émergente de produits agricoles à la croisée des secteurs de l'alimentation et de l'énergie, qui permet les cultures agricoles et la production d'électricité simultanément et sur le même site. Dans le cas d'une serre, cela signifie qu'une grande partie de la lumière du soleil doit être captée par la culture se trouvant en dessous, le reste étant converti en énergie solaire. Ce partage de la lumière du soleil entre la croissance des cultures et la production d'électricité incite à investir dans l'optimisation du spectre de la lumière afin de faire pousser les plantes le plus efficacement possible. Justement, la technologie UbiGro est conçue pour optimiser la qualité de la lumière solaire, en convertissant les rayons UV et la lumière bleue du spectre solaire en une lumière orange et rouge qui améliore la croissance des plantes.

« UbiQD met au point des fenêtres génératrices d'électricité depuis un certain nombre d'années, et nous offrons une gamme de produits de pellicules pour serres permettant de stimuler le rendement des cultures, a déclaré Hunter McDaniel, fondateur et chef de la direction d'UbiQD. Ce que j'aime le plus de ce partenariat avec Heliene, c'est qu'il tire parti de notre expertise combinée et met à profit notre passion, qui consiste à utiliser la rencontre de l'agriculture et de l'énergie pour avoir un impact positif. »

À propos d'UbiQD, Inc.

UbiQD (qui se prononce « ubiquity ») est une entreprise de matériaux avancés stimulant les innovations de rupture dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie propre et de la sécurité. Nos points quantiques nous permettent de créer des produits qui exploitent la puissance de la couleur et de la lumière. UbiQD, dont le siège social est situé à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, octroie des licences pour la technologie mise au point dans des établissements de recherche de premier plan, dont le Los Alamos National Laboratory, le MIT, l'Université de Washington et l'Université Western Washington. Pour en savoir plus, consultez le https://www.ubiqd.com .

À propos d'Heliene

Heliene est l'un des fabricants nationaux de modules qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, au service des marchés à grande échelle, commerciaux et résidentiels. Avec son équipe de logistique interne et son personnel de soutien remarquablement réactif, Heliene offre des modules solaires à haut rendement et à prix concurrentiel précisément au moment et à l'endroit où les clients en ont besoin pour accélérer la transition de l'Amérique du Nord vers l'énergie propre. Fondée en 2010, Heliene est reconnue comme un fabricant de modules de premier plan hautement rentable et possède des installations de production en Ontario, au Minnesota et en Floride. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.heliene.com .

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

