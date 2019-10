Uber Freight lance ses activités au Canada et desservira les marchés de transport routier intérieurs et transfrontaliers

TORONTO, le 30 oct. 2019 /CNW/ - Le service de transport de marchandises Uber Freight annonce aujourd'hui son expansion au Canada avec des plans visant à faciliter le transport routier et connecter les expéditeurs et transporteurs aux niveaux national et transfrontalier. Il s'agit de la première expansion nord-américaine de la filiale de Uber. Celle-ci s'inscrit dans la foulée de son expansion récente et similaire en Europe, alors que la société continue à étendre ses activités à l'échelle mondiale.

L'industrie canadienne du camionnage représente un marché de 68 milliards de dollars USD. Le Canada est également le second partenaire commercial des États-Unis, avec un volume de biens échangés de 617 milliards de dollars USD en 2018. Le Canada est confronté à une pénurie critique et croissante de camionneurs . Cette pénurie de capacité de transport associée à la complexification de la chaîne logistique présentent une opportunité pour une solution technologique innovante. La plateforme Uber Freight contribue à améliorer l'efficacité de l'organisation du transport routier et à réduire le nombre de camions roulant à vide en Amérique du Nord.

« Uber est une société mondiale avec un état d'esprit global et le secteur du transport routier ne fait pas exception. Depuis le début, nous nous sommes engagés à faire évoluer nos activités afin de créer des opportunités , autant pour Uber Freight que pour les expéditeurs et les transporteurs qui mettent l'économie mondiale en mouvement, a déclaré Lior Ron, responsable d'Uber Freight. Nous sommes ravis de voir nos activités s'étendre au Canada, notre voisin et précieux partenaire commercial, afin de tirer parti de l'énorme opportunité que représente le marché du transport de marchandise en Amérique du Nord. Grâce à notre technologie qui connecte expéditeurs et transporteurs et à nos partenaires de qualité, Uber Freight est particulièrement bien placé pour résoudre les problèmes de l'industrie, tels que la pénurie de capacité, à la fois au Canada et ailleurs. »

Martin Brower, le plus important partenaire de la chaîne d'approvisionnement dans les chaînes de restaurants, est l'un des premiers partenaires d'Uber Freight sur le marché canadien. « En tant qu'entreprise axée sur l'innovation, Martin Brower est toujours à la recherche de nouvelles technologies qui nous aident à améliorer le niveau de service de nos partenaires restaurateurs, a dit Kristofer Lorelli, Directeur du fret chez Martin Bower. Nous sommes ravis de travailler avec Uber Freight pour avoir accès à une capacité fiable et assurer un service rapide et efficace en Amérique du Nord. »

Aujourd'hui, la société facilite le transport des marchandises en Ontario et au Québec, au Canada, et à la frontière avec le Midwest et le Nord-Est des États-Unis, avec des projets d'expansion dans d'autres provinces canadiennes. Les transporteurs locaux et leurs chauffeurs basés aux États-Unis et au Canada peuvent réserver et transporter des chargements intérieurs et transfrontaliers avec l'application Uber Freight, désormais

Cette expansion fait suite aux partenariats avec les fournisseurs de logiciel de gestion du transport mondiaux, SAP et MercuryGate, annoncés plus tôt cette année. En 2019, Uber Freight a étendu ses activités pour desservir plus de 1 000 expéditeurs internationaux, incluant AB Inbev, Niagara Bottling, Land O'Lakes et beaucoup d'autres faisant partie des « Fortune 500 Companies » du Magazine Forbes, avec des bureaux à San Francisco, Chicago et Amsterdam.

À propos d'Uber Freight

Uber Freight fait progresser l'industrie du transport routier en offrant davantage de moyens de travailler ensemble. Notre plate-forme connecte les transporteurs routiers aux bons chargements et les expéditeurs aux bons transporteurs. Des solutions innovantes surmontent les obstacles traditionnels de l'industrie et ouvrent de nouvelles voies de réussite. La transparence et l'accès aux opportunités contribuent à renforcer la confiance pour tous. En créant une feuille de route pour que les expéditeurs et les transporteurs puissent mieux travailler ensemble, nous allons tous de l'avant. Pour plus d'informations, visitez le site uberfreight.com.

SOURCE Uber Freight

Renseignements: Contact média: Marc-Antoine Guérard, maguerard@zonefranche.ca, (438) 936-7750; Marion Urso, murso@zonefranche.ca, (438) 346-4147