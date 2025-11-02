BRIDGETOWN, Barbade, le 2 nov. 2025 /CNW/ - Les voyageurs en visite à la Barbade peuvent désormais explorer l'île plus facilement grâce à l'application Uber. Uber est désormais officiellement disponible dans toute la Barbade. Cette étape marque le premier lancement de la société dans les Caraïbes orientales. En quelques clics, les visiteurs peuvent commander un taxi via Uber Taxi, qui les met en relation avec les chauffeurs de taxi agréés de l'île.

Uber Taxi place les chauffeurs de taxi locaux au centre, leur offrant un accès à un plus grand nombre de clients tout en préservant l'authenticité et l'hospitalité qui caractérisent l'industrie touristique de la Barbade.

« Lorsque les gens voyagent, ils veulent se déplacer confortablement et découvrir de nouveaux endroits. « Grâce à l'application Uber, les visiteurs peuvent explorer la Barbade avec le même niveau de confiance et de sécurité qu'ils connaissent chez eux, tout en soutenant les chauffeurs de taxi locaux qui rendent leur expérience sur l'île vraiment unique », a déclaré Belén Romero, directeur général régional pour les Andes, l'Amérique centrale et les Caraïbes.

Pour les touristes, l'arrivée d'Uber signifie la même expérience de confiance qu'ils connaissent déjà dans les villes du monde entier. Grâce à l'application, les utilisateurs peuvent consulter en temps réel les coordonnées du chauffeur, le prix estimé de la course et l'itinéraire, le tout dans un environnement familier, transparent et sans espèces.

Uber Taxi a fait ses preuves dans les destinations touristiques populaires. En République dominicaine, depuis 2022, l'option Uber Select, qui met en relation les utilisateurs avec des chauffeurs de taxi agréés, a permis d'effectuer plus de 115 000 courses, dont plus de 31 000 en direction et en provenance de l'aéroport international de Punta Cana. En France, plus de 3 000 taxis sont actifs sur la plateforme, et aux États-Unis, Uber Taxi est présent dans des villes comme New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago et Washington D.C.

À la Barbade, l'application propose également Uber Reserve, qui permet aux voyageurs de planifier et d'organiser leurs trajets jusqu'à 90 jours à l'avance, ce qui est idéal pour les transferts vers l'aéroport ou les excursions d'une journée sur l'île. De plus, Uber Hourly offre aux utilisateurs la possibilité de réserver un chauffeur de taxi à l'heure, de faire plusieurs arrêts et d'explorer la Barbade à leur rythme. La Barbade est le premier pays des Caraïbes où Uber Hourly est disponible, et le seul en Amérique latine à avoir été spécialement conçu pour le tourisme.

L'application Uber comprend plus de 30 fonctionnalités de sécurité qui protègent à la fois les utilisateurs et les chauffeurs avant, pendant et après chaque course, notamment le partage de la course en temps réel, la vérification du code PIN et les options d'enregistrement audio. Chaque chauffeur de taxi doit suivre un processus de vérification et fournir des documents valides avant de pouvoir recevoir des demandes de course via l'application.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809811/Disen_o_sin_ti_tulo__17___1.jpg

SOURCE Uber

PERSONNE-RESSOURCE : Ana Duran | [email protected]