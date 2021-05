PIEDMONT, QC, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Typhon inc. (TSXV: TYP) (« Typhon » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer de nouveaux résultats de forages sur Aiguebelle-Goldfields, qu'elle détient désormais en propriété exclusive. Située à 35 km au nord-est de Rouyn-Noranda, en Abitibi (Québec), Aiguebelle-Goldfields jouxte le projet Fayolle de IAMGOLD.

Le programme de forage visait principalement à tester deux structures aurifères distantes d'environ 400 mètres l'une de l'autre : la structure Manneville et la structure Aiguebelle. Mais il visait également à trouver l'extension possible du dépôt Fayolle, situé à 250 mètres à l'est d'Aiguebelle-Goldfields, que IAMGOLD se prépare à exploiter à ciel ouvert.

Douze (12) trous de forage ont été réalisés de décembre 2020 à mars 2021, totalisant 3152 mètres. Sept (7) de ces trous ont recoupé des intervalles minéralisés entre 0,40 et 0,67 g/t, sur des longueurs de 2,5 mètres à 12,3 mètres. Des résultats d'analyse sont attendus pour le trou AIG-21-11.

Cette campagne de forage est la première à avoir lieu depuis 2011. Elle a notamment permis de tester les deux structures aurifères subparallèles jusqu'à une profondeur d'environ 300 mètres. La zone étant entièrement recouverte de mort-terrain, la Société a conçu son programme de forage en s'appuyant sur l'interprétation, ainsi que sur des modèles réalisés à partir de résultats des forages historiques et de levés magnétiques passés. Les nombreuses occurrences d'or révélées par les analyses indiquent la présence d'importantes anomalies aurifères au sein d'un contexte géologique favorable.

Structure Manneville

Répartis en trois secteurs, espacés d'une centaine de mètres l'un de l'autre, les forages ont été réalisés dans un axe nord-sud suivant le contact entre des volcanites ultramafiques et des roches sédimentaires. Sept (7) trous, couvrant un total de 2207 mètres, ont été forés dans cette optique. Ils ont recoupé une zone d'altérations en carbonate de fer, de 40 à 60 mètres de largeur, qui inclut une minéralisation de sulfures disséminée dans des dykes de syénite hématisée. Les moitiés inférieures des trous AIG-20-06 et AIG-20-01 à AIG-20-03 ont toutes recoupé une zone de contact entre des roches ultramafiques et des sédiments fins connue sous le nom de Formation de Caste. Entièrement encaissée dans des roches sédimentaires, la minéralisation aurifère est associée à d'importantes altérations de séricite, de carbonate et d'albite, qui ont un effet à la fois sur les roches sédimentaires et sur les dykes de syénite.

Structure Aiguebelle

Des trous ont été forés dans deux zones, à environ 50 mètres l'une de l'autre, à la limite est de la propriété Aiguebelle-Goldfields, afin de trouver l'extension possible du dépôt Fayolle. L'objectif était de recouper la cible entre 150 et 250 mètres sous la surface.

D'importantes déformations et altérations étaient visibles dans les carottes de sondage, mais les analyses n'ont pas révélé de valeurs aurifères significatives. Elles ont toutefois indiqué des anomalies aurifères à partir du collet des trous AIG-21-09, AIG-21-10 et AIG-21-11, sur des longueurs de 8 à 10 mètres. La minéralisation est encaissée dans des dykes de syénite fortement altérés et bréchoïdes, semblables à ceux du dépôt Fayolle. Ces résultats inattendus constituent une toute nouvelle cible. Des résultats d'analyse sont attendus pour le trou AIG-21-11.

« Nous sommes emballés par la découverte de la minéralisation à proximité de la surface, qui a été recoupée dans la partie supérieure des trous AIG-21-09 à AIG-21-11. C'est une nouvelle cible prometteuse que nous allons explorer dans notre prochaine campagne de forages », affirme Ghislain Morin, président-directeur général d'Exploration Typhon.

Quelques résultats des récents forages

Numéro du trou De

(m) À

(m) Longueur

(m) Au

(g/t) STRUCTURE MANNEVILLE AIG-20-01 39,2 40,7 2,5 0,48 AIG-20-01 220,6 221,1 1,2 1,00 AIG-20-01 233,8 235 1,4 1,67 AIG-20-02 16 28,3 12,3 0,46 incluant 16 17,35 1,35 2,53









AIG-20-02A 25,3 28,3 3,0 0,67 AIG-20-03 161,1 168,3 7,2 0,49 incluant 110,8 111,8 1,0 1,13









AIG-20-03 197 201 4,0 0,46 AIG-20-04 Aucune valeur significative AIG-21-05 Aucune valeur significative AIG-21-06 266,3 274,7 8,4 0,56 AIG-21-07 Aucune valeur significative STRUCTURE AIGUEBELLE AIG-21-08 Aucune valeur significative AIG-21-09 266,5 267,6 1,1 0,53 AIG-21-10 97,6 100,9 3,3 0,39 AIG-21-11 En attente des résultats

« L'uniformité des résultats des forages dans la structure Manneville, notamment la répétition d'importantes largeurs de minéralisations aurifères, est vraiment enthousiasmante, car ce système est ouvert et il n'a encore jamais été foré vers l'ouest. De futurs travaux seront assurément planifiés pour explorer les minéralisations interceptées dans la partie supérieure des trous AIG-21-09 à AIG-21-11. Enfin, les données d'exploration recueillies au cours de cette campagne permettront d'affiner la précision du modèle géologique 3D actuel et de définir de nouvelles cibles pour les prochains travaux », conclut-il.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été revue par Martin Demers, Geo (ogq no 770), consultant pour Exploration Typhon et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse TSXV) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ni de la véracité du présent communiqué.

SOURCE Exploration Typhon inc.

