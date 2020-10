PIEDMONT, QC, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Typhon inc. (TSX-V : TYP) (« Typhon » ou « la Société ») annonce qu'elle a reçu un permis d'intervention pour préparer les accès et la mise en place de foreuses sur le bloc de claims Aiguebelle-Goldfields, situé à environ 35 km au nord-est de Rouyn-Noranda, en Abitibi (Québec). Ce démarrage des travaux est l'aboutissement de l'exécution de toutes les démarches de consultation requises dans la zone, et de l'obtention d'un droit d'accès auprès d'IAMgold Corporation pour la durée du programme.

En parallèle, la Société a conclu une entente avec un propriétaire foncier de la région pour exécuter un programme de décapage sur le bloc de claims Syénite Condor récemment acquis, situé à environ 2,5 km à l'ouest d'Aiguebelle-Goldfields.

Aiguebelle-Goldfields

Typhon contrôle le terrain d'exploration appelé Aiguebelle-Goldfields, délimité à l'est par le projet Fayolle de IAMgold Corporation. La limite de la propriété est à environ 250 mètres de la zone Fayolle. Les résultats de forage historiques sur Aiguebelle-Goldfields, tels que 3,1 g/t sur 10,2 m dans le trou 83-01 et 4,4 g sur 4 m dans le trou 85-15 *, sont situés à environ 600 mètres à l'ouest de la zone Fayolle. Le plan de forage consiste d'abord à tester la possibilité de trouver une minéralisation supplémentaire à l'intérieur de cette brèche, qui suit la même tendance géologique. Le modèle de forage couvrira trois structures aurifères sous-parallèles préalablement identifiées par des forages historiques.

Le programme de forage totalise environ 3000 mètres, répartis entre 12 trous, et devrait s'échelonner sur une période de deux mois.

Syénite Condor

Le potentiel aurifère du bloc de claims Syénite-Condor récemment acquis sera testé par tranchées. Cette propriété est située entre deux et quatre kilomètres à l'ouest de la propriété Aiguebelle-Goldfields, et elle est centrée sur une importante intrusion de syénite qui n'a jamais fait l'objet de travaux d'exploration systématiques, y compris de forages. Des blocs flottants de syénite altérée et pyritisée dans le mort-terrain à proximité d'un linéament géophysique ont récemment été constatés, et c'est ce qui a conduit à la planification d'essais et d'investigations supplémentaires.

Une pelle mécanique sera utilisée pour nettoyer, jusqu'au substrat rocheux, des tranchées de 50 mètres de long pour l'échantillonnage par saignées, sur une zone s'étendant sur environ 500 mètres, le long d'un fort contraste magnétique. Selon les résultats, des sondages exploratoires pourraient être envisagés plus loin.

« Il nous a fallu travailler fort et faire preuve de patience pour obtenir notre collection actuelle de titres miniers prometteurs, et nous en sommes très fiers. Nous avons fait nos devoirs et avons porté une attention particulière au développement de bonnes relations avec toutes les parties prenantes, avec lesquelles nous entretenons des communications respectueuses et efficaces. Nous sommes maintenant prêts à lancer un important nouveau programme d'exploration sur nos propriétés Aiguebelle-Goldfields et Syénite Condor. Ce programme marque une étape importante pour nous, et suscite un grand enthousiasme au sein de toute l'équipe », explique Ghislain Morin, président-directeur général, Exploration Typhon.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été revue par Martin Demers, géo. (ogq no 770), consultant pour Exploration Typhon et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Renseignements: Ghislain Morin, Président-directeur général, 819 354-9439, [email protected] ; Serge Roy, Président du conseil d'administration, 819 856-8435, [email protected]