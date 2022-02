SACO a eu l'honneur de travailler avec Lam Partners, HKS et PFEIFER pour placer près de 27 000 V-PIX avec un pas de pixel de cinq pieds. Les V-PIX ont été conçus avec un corps gris pour correspondre à la finition du toit et ainsi offrir une expérience vidéo DEL incroyable et unique à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéroport international de Los Angeles.

« Le responsable a fait un travail impressionnant pour comprendre rapidement les capacités et tirer parti de la technologie de cette fonction vidéo sur le toit, afin d'offrir aux voyageurs aériens et aux radiodiffuseurs une expérience tout à fait inégalée ainsi qu'un nouveau point d'observation. Cela constitue une des preuves de toute l'attention et de tous les efforts de planification accordés à l'expérience des amateurs, qui a orienté la création de ce site sportif de pointe », explique Jonathan Labbee, co-chef de la direction chez SACO.

Visitez @TwitterSports et tweetez votre prédiction du Super Bowl!

Avec des bureaux en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, l'équipe de SACO possède plus de 30 ans d'expérience dans le développement et la fourniture de solutions d'éclairage et de DEL à semi-conducteurs à la pointe de l'industrie. La vaste expérience et l'expertise de l'équipe de SACO garantissent que l'interface avec les architectes, les concepteurs, les organisateurs de voyages et d'autres professionnels est transparente et efficace. Pour en savoir plus, visitez le site Web saco.com.

Lien supplémentaire : https://saco.com/sofi-stadium/

