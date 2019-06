Tweed se joint au festival de la Fierté de Toronto pour soutenir les progrès réalisés, promouvoir la diversité et célébrer l'amour

« Un riche passé marqué par le militantisme, la défense des droits et la conscience sociale s'inscrit dans l'ADN de Tweed. Nous sommes emballés à l'idée d'offrir notre soutien aux collectivités diversifiées qui composent la magnifique ville de Toronto, a déclaré Bruce Linton, président et chef de la direction de Canopy Growth, société mère de Tweed. En tant qu'employeur au sein d'une industrie naissante, Tweed a la possibilité de faire figure de référence en matière d'accueil de personnes de tous les horizons et de promotion de leur droit d'exprimer leur personnalité authentique au sein d'un environnement exempt de préjudices. »

Comme l'industrie du cannabis prend de l'expansion et progresse, Tweed, comme d'autres entreprises de l'industrie, doit continuellement accorder la priorité aux initiatives faisant la promotion de l'équité et de la diversité dans ses pratiques d'embauche et à tous les niveaux de l'entreprise. Nous avons récemment mis sur pied un comité consultatif sur la diversité et l'inclusion afin de reconnaître et de célébrer la diversité de notre main-d'œuvre et d'aider nos employés à atteindre leur plein potentiel. Faire en sorte d'inclure une vaste gamme de points de vue, d'expériences et d'opinions nous permet de miser sur une riche diversité de talents qui renforce nos liens à titre d'entreprise, d'industrie et de pays. Mais, par-dessus tout, nous souhaitons que nos employés se rendent au travail jour après jour en sachant que nous les appuyons totalement dans leur droit de vivre et aimer avec fierté.

Par conséquent, c'est avec honneur que nous contribuerons aux célébrations de la Fierté de Toronto et de l'ensemble du pays qui célèbrent la diversité et favorisent le progrès. Nous espérons vous voir au défilé ce dimanche. Nous conduirons un gros camion-plateforme transportant des pianos et une chorale! Nous vous invitons à venir nous saluer et à vous joindre à nous alors que nous démontrons notre soutien envers l'exceptionnelle communauté de la Fierté de Toronto et les pionniers qui ne ménagent aucun effort pour créer un monde meilleur.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à célébrer la Fierté avec nos amis et partenaires de Hamilton, Niagara, Winnipeg, Régina et Brandon. À nos futurs amis d'Halifax, de Saskatoon, de London, de Fredericton, de St. John's, de l'archipel des Mille-Îles, de Windsor Essex, de Smiths Falls, de Moncton, de Corner Book, de l'Île-du-Prince-Édouard et d'Ottawa : nous avons très hâte de vous rencontrer et de célébrer la Fierté avec vous.

Poussons vert un avenir progressif, inclusif, diversifié et bienveillant.

Tweed

Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale et une filiale de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED, NYSE: CGC ). La société a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle. Tweed ne fait pas que vendre du cannabis, elle encourage les discussions au sujet d'un produit dont on a tous entendu parler sans toutefois bien le connaître. Elle est accessible et amicale, tout en étant fiable et digne de confiance.

En plus de concevoir des produits de cannabis sécuritaires, de haute qualité et de premier ordre, Tweed ouvre la voie en s'assurant que le secteur du cannabis légal croît de façon responsable et œuvre au service du bien. Cela inclut la création de Hi, un partenariat entre Tweed, Uber et MADD Canada afin de sensibiliser les gens sur les dangers de conduire sous l'influence du cannabis. La société soutient l'éducation des conseillers en cannabis de partout au pays et, au cours des quatre prochaines années, le Tweed Collectif investira 20 millions de dollars dans des initiatives sociales et responsables qui transformeront concrètement nos lieux de vie et nos façons de vivre. Ce ne sont là que quelques façons dont Tweed contribue au développement de ce merveilleux nouveau secteur.

Pour en savoir plus, consultez le site tweed.com/fr .

