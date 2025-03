AUSTIN, Texas, le 18 mars 2025 /CNW/ -- DMND (« Demand Pool »), le premier bassin de minage de bitcoins Stratum V2 au monde, a annoncé aujourd'hui l'ouverture des candidatures pour les mineurs qui souhaitent rejoindre DMND en tant que partenaires de lancement. Les candidats retenus bénéficieront d'une commission de 0 % pour une période initiale de deux mois, ainsi que d'un accord spécial de deux ans avec les mineurs fondateurs DMND a également annoncé son financement par capital de risque qui a eu lieu au quatrième trimestre de 2024, dirigé par Trammell Venture Partners (TVP).

Stratum V2 renforce la décentralisation et la confidentialité du Bitcoin en permettant aux mineurs de construire leurs propres modèles de blocs. Le bassin Stratum V2 de DMND met en œuvre un cryptage de bout en bout pour empêcher le détournement du hashrate et dispose d'un nouveau système de paiement appelé SLICE qui garantit des paiements maximaux aux mineurs avec des transactions vérifiables et sans frais cachés. Fondée sur une sécurité ouverte et authentifiée, DMND crée un paysage de minage de Bitcoins plus équitable et plus rentable DMND s'engage à augmenter les profits des mineurs tout en renforçant la décentralisation de Bitcoin

« L'industrie du minage de Bitcoin a un problème clé que j'ai relevé au cours de mes 10 ans de carrière : la centralisation des bassins de minage », a déclaré Alejandro de la Torre, cofondateur et chef de la direction de DMND. « C'est pourquoi il est primordial de faire de Stratum V2 une réalité. SV2 contribuera à décentraliser l'exploitation du bitcoin en permettant aux mineurs de construire leurs propres blocs. « Avec le lancement du bassin de DMND, le premier bassin Stratum V2 au monde, nous aidons à lutter contre ce problème, un moment historique dans le bitcoin. »

« L'industrie des bassins de minage est une industrie où les paiements de frais obscurs et la centralisation relative sont devenus la norme, a déclaré Christopher Calicott, directeur général et associé fondateur de TVP. « En permettant aux exploitants de mines de concevoir en toute sécurité et en privé leurs propres modèles de blocs, tout en facilitant une transparence radicale et l'équité des paiements aux participants du bassin de minage, DMND va faire entrer l'industrie minière dans une nouvelle ère. Les exploitants de mines, quelle que soit leur taille - des petits mineurs à domicile aux géants cotés en bourse - travailleront tous à l'amélioration de la décentralisation de Bitcoin. »

Les exploitants de mines sont encouragés à poser leur candidature pour participer à l'événement de lancement et contribuer au minage du premier bloc de Stratum V2 sur le site Web de DMND ici . Les candidatures des participants au lancement seront reçues au plus tard le 28 mars 2025, à minuit, HNP.

À propos de Demand Pool

DMND est le premier bassin de minage de bitcoins Stratum V2. La technologie révolutionnaire de DMND permet aux mineurs d'obtenir une plus grande transparence, des paiements plus élevés et une véritable décentralisation grâce à la création de modèles de blocs pour mineurs. Pour en savoir plus, visitez notre site Web .

À propos de Trammell Venture Partners

Trammell Venture Partners , fondée en 2016, est une société de capital-risque de démarrage basée à Austin qui se concentre sur l'investissement dans des entreprises hautement techniques dans trois domaines fondamentaux, notamment les technologies natives de Bitcoin, la technologie de sécurité et de confidentialité et l'IA appliquée. Depuis 2020, TVP s'est attachée à soutenir les fondateurs qui s'appuient sur les couches du protocole Bitcoin par le biais de la première série de fonds de capital-risque dédiés aux technologies natives de Bitcoin de l'industrie du capital-risque : La série de fonds TVP Bitcoin Venture Fund.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

Alejandro de la Torre

DMND : Demand Pool

[email protected]

+351 911 833 264

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1769646/high_res_Logo.jpg

SOURCE Trammell Venture Partners