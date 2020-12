MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - À l'approche d'un temps des Fêtes hors du commun, TVA initie le mouvement de solidarité « On s'appelle » en invitant tous les Québécois à prendre quelques minutes pour appeler des personnes de leur entourage qui se retrouveront seules en cette période importante de l'année.

Afin d'appuyer ce mouvement, plus d'une cinquantaine de personnalités de TVA, TVA Nouvelles, LCN, TVA Sports, des chaînes spécialisées de Groupe TVA et de TVA Publications prendront part à l'initiative. À elles seules, ces personnalités feront plus de 500 appels à des gens séparés de leurs proches durant le temps des Fêtes et espèrent ainsi inspirer tous les Québécois à se joindre à eux afin de créer un élan de réconfort dans toutes les régions.

« En lançant « On s'appelle », TVA souhaite créer un mouvement rassembleur qui servira à propager du bonheur en cette période des Fêtes. Faire un appel est un geste concret qui ne prend que quelques minutes et TVA est résolument engagé à déployer ses ressources afin de créer un véritable mouvement de solidarité et d'empathie partout au Québec. La mobilisation d'une cinquantaine de personnalités de TVA a d'ailleurs été instantanée et on espère qu'elle en inspirera plusieurs autres. Aussi, tous les employés de Groupe TVA sont appelés à participer à ce projet mobilisateur », a affirmé France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA, qui tient à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui contribueront à ce mouvement de solidarité.

NOS PERSONNALITÉS S'IMPLIQUENT !

Par cette initiative, TVA propose aux Québécois d'inscrire un proche isolé qui affectionne notre télé, ses artistes et ses talents, à qui ils aimeraient offrir l'appel d'une personnalité en guise de réconfort. Pour ce faire, il suffit de compléter la fiche d'inscription disponible à l'adresse : onsappelle.ca avant le 18 décembre.

Plusieurs personnalités de TVA ont déjà accepté de communiquer bénévolement avec des gens du public qui auront été inscrits et sélectionnés, notamment les équipes de Salut Bonjour : Gino Chouinard et Eve-Marie Lortie, Georges Pothier, Sabrina Cournoyer,Annie-Soleil Proteau, Charles-Antoine Sinotte, Alexandre Dubé et Patrick Benoit. Chez TVA et TVA Publications, plusieurs prendront part au mouvement, dont Patrick Huard, Charles Lafortune, Marie-Claude Barrette, Julie Bélanger, José Gaudet, Jean-Philippe Dion, Marc Dupré, Patrice Michaud, Patrice Bélanger, Dominic Arpin, Sébastien Benoit, Julie Houle, Jean-Michel Anctil, Jean-Marc Généreux, Stéphane Fallu, Saskia Thuot, Anick Lemay, Francisco Randez et Guillaume Lambert. Du côté de TVA Nouvelles, Pierre Bruneau, Sophie Thibault, Paul Larocque, Mario Dumont, Denis Lévesque, Julie Marcoux, Michel Jean, Jean-François Guérin, Cindy Royer, Pierre Jobin (chef d'antenne à Québec), Anne Préfontaine (chef d'antenne à Sherbrooke), Catherine Pellerin et Cindy Simard (chef d'antenne à Rivière-du-Loup), Marie-Claude Paradis-Desfossés (chef d'antenne à Trois-Rivières) et Pierre Donais (chef d'antenne à Gatineau) seront au rendez-vous. Pour TVA Sports, Dave Morissette, Jean-Charles Lajoie, Louis Jean, Félix Séguin, Michel Bergeron, Rodger Brulotte, Kevin Raphael, Denis Casavant, Frédéric Lord ainsi que Vincent Destouches s'engagent également dans le cadre de cette initiative.

TVA convie aussi les entreprises québécoises à faire partie du mouvement « On s'appelle » en invitant leurs employés et collaborateurs à participer à cette démarche.

Pour ne rien manquer de ce mouvement de solidarité : #onsappelle.

À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

