TVA appuie la parité des femmes en production

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - TVA dévoile son plan d'action « FEMMES EN PRODUCTION - EN ROUTE VERS LA PARITÉ» visant à mettre de l'avant le talent féminin et à soutenir le développement et la relève des femmes dans le milieu de la télévision.

En créant et appuyant diverses initiatives paritaires dans plusieurs de ses secteurs, TVA souhaite atteindre la parité, d'ici 2025, avec un pourcentage global de 50 % de femmes dans ses productions originales de langue française pour les rôles clés de réalisatrice, productrice et scénariste.

« Toujours dans le souci d'encourager la place accordée aux femmes dans le milieu de la télévision, TVA s'engage dans un cadre d'actions concrètes visant à inciter les femmes à occuper des postes clés en production, déclare France Lauzière, présidente et chef de la direction de TVA et chef contenus, Québecor Contenu. La valorisation du travail des femmes dans notre industrie fait partie de notre vision, et nous comptons travailler de pair avec nos partenaires, producteurs et associations pour assurer la réussite de notre plan d'action ».

Le plan d'action « FEMMES EN PRODUCTION - EN ROUTE VERS LA PARITÉ » se décline en trois volets principaux :



Le soutien de la relève dans les rôles clés; La contribution au développement professionnel des femmes en production; Le développement d'initiatives internes.

Soutenir la relève dans les rôles clés

Afin de poser des incitatifs pour encourager les femmes en production à mettre à contribution leurs acquis et leurs apprentissages, et pour les aider à acquérir l'expertise nécessaire pour exercer leurs métiers, TVA développera, entre autres, un programme de bourses visant à faciliter la formation de femmes dans des rôles clés de l'industrie et à les intégrer dans les productions existantes.

Contribuer au développement professionnel des femmes en production

Afin d'appuyer l'embauche des femmes productrices, réalisatrices et scénaristes, d'augmenter leur visibilité et d'accroître leur expérience professionnelle, TVA encouragera, entre autres, le jumelage et le coaching des talents lors de la production d'un projet dans les postes clés plus critiques.

Mettre en œuvre des initiatives internes

Pour réitérer son engagement envers l'avancement et la valorisation de la place des femmes chez TVA et Québecor, ces entreprises établiront, notamment, un programme de reconnaissance des femmes en création qui se démarqueront par leurs réalisations.

« Nous sommes convaincus que d'accroître le nombre de femmes au sein des postes clés en production sera plus que bénéfique à l'industrie et permettra d'enrichir les contenus et les productions originales d'ici », de conclure France Lauzière.

Pour plus de détails sur le plan d'action, cliquez ici

SOURCE Groupe TVA

Renseignements: Groupe TVA, Véronique Mercier, Vice-présidente, Communications, veronique.mercier@tva.ca

Related Links

tva.canoe.ca/groupetva