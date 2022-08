TUX, à la conquête des États-Unis

TUX OUVRE UN BUREAU EN CALIFORNIE

MONTRÉAL, le 17 août 2022 /CNW Telbec/ - Après douze ans d'exploitation, TUX ouvre un premier bureau international à Los Angeles et revoit son identité ainsi que son site Web (tux.co). « Avec ses valeurs progressives, son économie vigoureuse et sa position de leader des réseaux sociaux et du numérique, la Californie est l'endroit parfait pour TUX USA », explique Dominic Tremblay, président de TUX. Même si TUX réalise déjà près de la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis, ce nouveau bureau permettra d'accélérer sa croissance en campagnes numériques 360 et en création de plateformes de marque.

« Le bureau de Montréal demeure le cœur de l'entreprise et la majorité du travail s'y fera, mais la Californie sera notre principal effort en développement international. En tant qu'entreprise certifiée LGBT+ et B Corporation, nous avons déjà beaucoup d'affinité avec le marché de la Californie et la côte Ouest. Nous avons la chance d'avoir les talents et les ressources pour continuer de nous développer sur le marché international. Nous sommes vraiment fiers de tout ce qui a été réalisé depuis une dizaine d'années, et ce n'est que le début! Nous avons réussi à garder un bon équilibre entre la culture, la créativité et les affaires. »

« La place des agences créative étant en redéfinition totale, je me sens privilégié d'aller proposer un modèle plus jeune et dynamique à l'international », affirme Ludwig Ciupka, cofondateur et chef de la création chez TUX. « Nous avons le potentiel d'aller au-delà des codes du service traditionnel en vendant non seulement des expertises décloisonnées plus numériques, mais surtout en mettant à l'avant-plan une réelle collaboration humaine avec les membres de notre compagnie créative. Montréal se démarque par son talent, mais aussi par sa progressivité et sa chaleur humaine - et j'ai hâte d'aller partager tout ça avec nos amis et voisins américains. »

« L.A. arrive à point. On a profité de la croissance des dernières années pour investir dans des expertises qui nous rendent sérieusement efficaces dans la gestion de la complexité des écosystèmes de marque de nos clients. Avec notre force de production interne, encore plus d'artistes dans des domaines émergents comme le CGI et une expertise média intégrée à même le processus de création, on conçoit aujourd'hui des plateformes de marque qui sont adaptatives. On est structuré pour capter et analyser les feedbacks du marché et des consommateurs, puis optimiser les plateformes de marque de nos clients en temps réel. Le marché américain est mûr pour de l'innovation, et on est prêt comme jamais à livrer plus d'agilité créative et plus de retour sur les investissements », déclare Pierre-André Vigneault, associé et vice-président directeur de TUX.

À propos de TUX Creative Co. (www.tux.co) :

TUX est une agence d'expert.e.s uni.e.s par la création. Fièrement certifiée B Corp et LGBT+, TUX conçoit des plateformes de marque et des campagnes de communication pour des entreprises de tout secteur, à l'échelle locale et internationale. Située à Los Angeles et à Montréal, TUX regroupe des équipes collaboratives en stratégie, design, communications, médias et production.

