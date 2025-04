TAIPEI, 31 mars 2025 /CNW/ --TutorABC, un chef de file mondial de la formation en ligne et du commerce électronique en temps réel, a nommé George Loup et Maximilian Corbet Smith directeurs du développement des affaires pour diriger son expansion stratégique mondiale. M. Loup supervisera les solutions d'apprentissage linguistique et de formation d'entreprise, tandis que M. Corbet-Smith dirigera l'octroi de licences mondiales de TutorABCShop.com, la plateforme novatrice de commerce en temps réel de l'entreprise.

TutorABC, un chef de file mondial de la formation en ligne, de la formation d’entreprise et du commerce électronique en temps réel, a nommé George Loup et Maximilian Corbet Smith directeurs du développement des affaires pour diriger son expansion stratégique mondiale. (PRNewsfoto/TutorABC)

Accroître la présence mondiale dans le domaine de l'apprentissage des langues et de la formation d'entreprise

George Loup compte plus d'une décennie d'expérience en formation internationale, se concentrant sur l'établissement de nouveaux partenariats pour les cours de langue et les solutions de formation d'entreprise de TutorABC. L'entreprise offre déjà une formation linguistique de qualité supérieure aux membres du personnel d'entreprises mondiales comme Apple, Google, Microsoft et HSBC, en tirant parti d'une plateforme alimentée par l'IA qui améliore la communication avec la main-d'œuvre et réduit les coûts d'exploitation.

TutorABCShop.com - La plateforme de commerce électronique en temps réel la plus avancée

Soutenue par un investissement de 300 millions de dollars américains et 19 technologies brevetées, la plateforme TutorABCShop.com révolutionne le commerce de détail grâce à des solutions novatrices de commerce en temps réel. Les avantages de la plateforme :

Expérience de magasinage interactive en temps réel

Diffusion multiplateforme fluide

Optimisation des conversions instantanées

Mobilisation par le divertissement et la formation

Données et analyses de pointe

Renforcer le leadership mondial de TutorABC

« George et Maximilian apportent une expertise inégalée en matière de développement des affaires et de solutions technologiques », ont déclaré Rodney Miles et Samuel Yang, coprésidents de TutorABC. Les deux dirigeants, formés au Royaume-Uni et possédant une vaste expérience internationale, sont bien placés pour stimuler l'expansion mondiale et l'innovation en matière de formation et de commerce électronique de TutorABC.

TutorABC a établi des partenariats mondiaux stratégiques avec certaines des institutions et sociétés d'enseignement les plus prestigieuses au monde, dont les universités d'Oxford et de Cambridge, National Geographic, Barron's, Kaplan, le British Council et ETS, renforçant ainsi son engagement envers les solutions de formation et solutions d'entreprise de qualité supérieure et de calibre mondial..

Combiner l'expertise stratégique à l'expérience mondiale

Possédant plus de six ans d'expérience en développement des affaires, M. Corbet-Smith a dirigé des efforts d'expansion en Angleterre, en Europe et en Asie, stimulant la croissance du marché et établissant des partenariats stratégiques dans le monde entier. Il a fait ses preuves en matière de développement de solutions technologiques pour les entreprises clientes, auprès d'anciens clients comme HSBC, Lloyds Banking Group, Close Brothers, Virgin Money, Imperial Hotels, Mastercard, EY, et bien d'autres.

George, qui possède plus d'une décennie d'expérience dans l'éducation internationale, a joué un rôle central dans l'expansion des partenariats mondiaux et l'accès accru à des programmes de formation linguistique et de formation d'entreprise haut de gamme.

Nés et élevés à Hong Kong, ils apportent tous deux une perspective internationale unique. Formés au Royaume-Uni à la Harrow School (M. Corbet-Smith) et au Eton College (George Loup), ainsi qu'à l'Université de Manchester, ils sont bien placés pour diriger les efforts d'expansion mondiale et d'innovation de TutorABC.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2653609/1742548242245.jpg

SOURCE TutorABC

PERSONNE-RESSOURCE : Ellen Cheng, [email protected]