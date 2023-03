Turo aide les Montréalais à donner à leur patinoire de quartier une glace professionnelle avec la SK8 de Turo

L'athlète canadienne de l'année, Marie-Philip Poulin, présente la SK8, une surfaceuse qui donne aux patinoires locales une glace de qualité professionnelle.

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - Notre amour pour le hockey se ressent dans toutes les communautés du pays. La preuve, c'est au Canada que l'on trouve le plus grand nombre de patinoires au monde, sans oublier les innombrables patinoires communautaires et celles aménagées dans les cours arrière chaque année. Nous nous entraînons et jouons peu importe la condition de la glace, mais rien ne se compare à la sensation d'une glace fraîchement surfacée, ce qui était impossible pour la plupart des patinoires locales. Jusqu'à aujourd'hui.

Plus tôt cet hiver, Turo a lancé la SK8 , une surfaceuse conçue pour les petites patinoires résidentielles qui peut maintenant être réservée sur Turo, le plus grand marché d'autopartage du Canada. Aujourd'hui, la SK8 arrive à Montréal, pour aider à surfacer les innombrables patinoires de quartier de la ville. Grâce à sa petite taille, la SK8 permet à un plus grand nombre de personnes d'obtenir une glace de qualité professionnelle et ainsi de profiter pleinement de l'hiver. Et ce, même en restant dans sa propre cour!

« En grandissant, la patinoire extérieure de ma communauté a joué un rôle important dans mon développement en tant que joueuse de hockey et amoureuse de ce sport », déclare Marie-Philip Poulin, joueuse professionnelle canadienne de hockey. « Les petites patinoires locales et les patinoires dans les cours arrière, souvent entretenues par des familles, jouent un rôle si important dans la promotion de l'amour du hockey et du patinage dans de nombreuses communautés, y compris la mienne. Je suis ravie de m'associer à Turo pour améliorer les patinoires locales avec la SK8, en leur donnant une finition lisse et professionnelle. »

La SK8 est fabriquée ici même au Canada, par Porta Ice Ltd. de Calgary, et est conçue spécialement pour le surfaçage de la glace dans les petites patinoires des cours arrière. Elle est également entièrement électrique. Bien que la SK8 ne soit pas un véhicule électrique (VÉ) traditionnel, elle sera offerte sur Turo avec une sélection inégalée de plus de 800 VÉ à réserver.

« Qu'il s'agisse d'un VUS spacieux pour dévaler les pentes, du tout dernier VÉ à essayer avant d'acheter ou, maintenant, d'une surfaceuse qui transforme votre cour arrière en patinoire professionnelle, Turo offre aux Canadiens une sélection inégalée de véhicules », déclare Cedric Mathieu, vice-président et directeur de Turo au Canada. « Turo est fier de rendre le transport plus amusant et accessible dans plus de 700 villes au Canada, et nous sommes ravis d'offrir aux communautés locales une expérience vraiment unique en lançant la SK8 sur les marchés canadiens, une première du genre sur notre plateforme. »

À partir d'aujourd'hui, la SK8 peut être réservée dans la région de Montréal pour des périodes de quatre heures, depuis le site Web ou l'application Turo . Certaines conditions supplémentaires s'appliquent pour la réservation, mais si vous êtes admissible, la machine sera livrée directement à votre porte. Tout pour rendre l'entretien de votre patinoire le plus simple possible. La SK8 pourra être réservée au prix de 29 $, en hommage au numéro de chandail de Marie-Philip et pour chaque réservation de la SK8, Turo égalisera le montant et versera la totalité des revenus à Sport Jeunesse , un organisme de charité qui aide les enfants défavorisés à payer les frais d'inscription à un sport et les coûts d'équipement.

Turo est le plus grand marché d'autopartage au monde, où les voyageurs peuvent réserver la voiture qu'ils veulent, où ils le veulent, auprès d'une communauté dynamique d'hôtes de confiance. Qu'ils arrivent de loin ou qu'ils cherchent une voiture au coin de la rue, qu'ils soient à la recherche d'un camion robuste ou de quelque chose d'élégant pour une occasion spéciale, les voyageurs peuvent prendre le volant de la voiture parfaite pour toute occasion, tandis que les hôtes prennent le volant de leur avenir en partageant leurs véhicules personnels sous-utilisés ou en menant des activités lucratives d'autopartage à la fois accessibles, flexibles et évolutives. Turo accueille une communauté solidaire et collaborative qui partage des milliers de véhicules aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en France. Pour en savoir plus sur Turo, veuillez visiter www.turo.com .

