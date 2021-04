Khosla Ventures, un investisseur de la Silicon Valley, se joint à un groupe réputé d'investisseurs mondiaux qui soutiennent Turn

MOUNTAIN VIEW, Californie, 28 avril 2021 /CNW/ - Turn Biotechnologies, une entreprise qui met au point de nouveaux médicaments à base d'ARN pour traiter des maladies incurables liées à l'âge, a annoncé aujourd'hui la fin de sa dernière phase de financement. L'entreprise a l'appui d'investisseurs qui cherchent à identifier et à soutenir les entreprises qui ont le potentiel de changer le monde avec leurs technologies révolutionnaires.

Khosla Ventures, qui soutient depuis longtemps les idées reposant sur la théorie du « cygne noir » qui offrent un potentiel important, est devenu le nouvel investisseur de Turn, se joignant au Shanda Group et à Formic Ventures. Ces entreprises ont des intérêts dans des entreprises asiatiques, européennes et nord-américaines de premier plan, et on leur attribue le mérite d'avoir investi dans des entreprises de pointe dans le monde entier.

« Turn se situe au carrefour de plusieurs domaines d'innovation spectaculaire récente, à savoir la prestation de l'ARN en tant que traitement, la compréhension de la sénescence cellulaire et la reprogrammation cellulaire, a déclaré Alex Morgan, MD et Ph. D., associé chez Khosla Ventures. Cette technologie de l'Université Stanford est en voie de créer de nouvelles thérapies pour aider à guérir et à rajeunir les tissus endommagés par l'âge. »

Khosla, Shanda Group et Formic Ventures se joignent aux premiers investisseurs de Turn, Methuselah Fund et Methuselah Foundation, qui se spécialisent dans les entreprises qui s'engagent à prolonger la vie en santé et à améliorer la qualité de vie à mesure que nous vieillissons.

« Ces investissements effectués par des fonds qui ont la réputation de choisir des gagnants dans le monde entier reconnaissent l'innovation, la vision et le potentiel de Turn de révolutionner le marché, a déclaré Anja Krammer, présidente-directrice générale. Au fur et à mesure que la population vieillit, des millions de personnes âgées sont forcées de faire face à des conditions liées à l'âge pour lesquelles il n'existe que des traitements symptomatiques. Nos nouveaux investisseurs permettent à Turn d'offrir au marché la promesse d'une technologie qui a le potentiel d'améliorer la qualité de vie et de changer l'économie des soins de santé à l'échelle mondiale. »

Turn se concentre sur la réparation des tissus au niveau cellulaire, en utilisant sa plateforme technologique d'ARNm en instance de brevet, ERAMC, pour lutter contre les effets du vieillissement dans l'épigénome, rétablissant ainsi l'expression génique optimale et permettant aux cellules de fonctionner aussi vigoureusement que les jeunes cellules. Cela restaure la capacité des cellules à prévenir ou traiter les maladies et à guérir ou régénérer les tissus.

L'utilisation de l'ARNm, qui a mené à la mise au point rapide de deux vaccins contre la COVID-19 approuvés pour utilisation aux États-Unis, promet de révolutionner le développement de thérapies en rendant ce développement plus sûr, plus rapide, plus efficace et mieux adapté aux besoins des patients.

La technologie de reprogrammation épigénétique de Turn pourrait avoir un impact significatif sur une grande variété de maladies liées à l'âge, et l'entreprise étudie actuellement des traitements pour les maladies dermatologiques, ostéoarthritiques, ophtalmiques et musculaires. Ses travaux dans ces domaines ont également attiré plusieurs partenaires possibles, qui sont actuellement en discussion avec Turn.

À PROPOS DE TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn est une entreprise travaillant au stade préclinique qui se concentre sur la réparation des tissus au niveau cellulaire. La technologie exclusive d'ARNm de l'entreprise combat les effets du vieillissement dans l'épigénome, rétablissant ainsi l'expression génique optimale et permettant aux cellules de fonctionner aussi vigoureusement que lorsqu'elles étaient plus jeunes. La technologie de Turn fournit une plateforme à partir de laquelle on peut s'attaquer à diverses maladies liées à l'âge. L'entreprise mène actuellement des recherches précliniques sur des thérapies sur mesure ciblant les indications en dermatologie, en ophtalmologie, en ostéo-arthrite, en lésion du cartilage et en musculature. Pour en savoir plus, visitez www.turn.bio .

À PROPOS DE KHOSLA VENTURES

Khosla Ventures offre une aide à l'investissement et des conseils stratégiques aux entrepreneurs qui travaillent sur des technologies de pointe. Fondée par Vinod Khosla, cofondateur de Sun Microsystems, l'entreprise met l'accent sur les technologies transformatrices dans les domaines de la consommation, de l'entreprise, de l'éducation, des services financiers, de la santé, des mégadonnées, de l'agriculture et de l'alimentation, de l'énergie durable et de la robotique. Pour en savoir plus, visitez www.khoslaventures.com .

