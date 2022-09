La plateforme propriétaire est polyvalente, tout aussi efficace avec différentes cargaisons et voies d'administration.

MOUNTAIN VIEW, Californie, 14 septembre 2022 /CNW/ - Turn Biotechnologies, une entreprise de rajeunissement cellulaire qui met au point de nouveaux médicaments à base d'ARNm pour guérir des maladies liées à l'âge qui ne peuvent être traitées, a annoncé aujourd'hui qu'elle a créé une nouvelle plateforme pour livrer de façon sécuritaire et efficace des produits thérapeutiques à base d'acide nucléique - une expansion majeure des activités de l'entreprise.

La plateforme eTurnaMC est conçue pour la prochaine génération de médecine de précision. Il permet d'ajuster et de cibler avec précision une variété de cargaisons nécessitant différentes voies d'administration vers des tissus et des cellules spécifiques. L'entreprise utilisera cette technologie pour délivrer des médicaments à base d'ARNm développés à l'aide de la plateforme propriétaire ERA MC (Reprogrammation épigénétique du vieillissement). eTurnaMC peut également transporter d'autres cargaisons thérapeutiques dans le cadre de collaborations qui permettraient de libérer le potentiel des thérapeutiques émergentes tout en alimentant l'expansion de la plateforme de délivrance.

« Notre plateforme surmonte l'obstacle ultime à la médecine par ARNm en permettant de délivrer les thérapies précisément à leurs cibles, a déclaré Anja Krammer, cheffe de la direction de Turn Bio. Elle est également extrêmement polyvalente, capable d'encapsuler et de stabiliser des ARNm et de grandes cargaisons pour produire des formulations qui peuvent être développées pour un large éventail de thérapies afin de transformer la façon dont nous traitons les maladies. »

Trouver un vecteur efficace pour délivrer des thérapies pour délivrer des acides nucléiques et d'autres thérapies de manière ciblée a été un défi pour les chercheurs du monde entier. Les porteurs traditionnels de lipides, conçus principalement pour administrer des vaccins, se sont révélés inadéquats pour de nombreuses applications en raison de leur instabilité et de leur faible biodisponibilité, solubilité et absorption dans le corps. Ces problèmes risquent de poser des problèmes de livraison et d'entraîner des effets indésirables potentiellement graves pour les patients.

Les supports à nanostructure de Turn Bio contournent ces problèmes, peuvent être adaptés aux thérapies individuelles et réglés pour être utilisés par différentes voies d'administration. La plateforme produira des formulations uniques pour diriger avec précision l'ARNm ou toute autre cargaison vers les organes, tissus et types de cellules appropriés.

eTurna a été développé par l'équipe CMC de Turn Bio, qui compte près de huit décennies d'expérience en biotechnologie, dirigée par Mouhannad Jumaa, Ph.D., vice-président exécutif du développement pharmaceutique/CMC.

M. Jumaa, qui travaille depuis 20 ans dans l'industrie biopharmaceutique, a inventé et développé plusieurs nano-lipides et produits pharmaceutiques liposomaux. Il a déposé neuf brevets pour ses travaux de développement, notamment des produits permettant de stabiliser et de délivrer des médicaments encapsulés dans des cibles pour différentes voies d'administration.

« eTurna couronne le travail de toute une vie pour développer de nouveaux moyens d'administrer des thérapies plus précisément que jamais, a déclaré M. Jumaa. Elle permet de surmonter les derniers obstacles qui ont empêché les thérapies transformationnelles d'atteindre les patients. eTurna contribuera à redéfinir les soins aux patients. »

Il a mené des recherches en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis, et a aidé de nombreuses entreprises de biotechnologie à développer de nouveaux produits. Ancien chef du service pharmaceutique d'Onyx/Amgen, M. Jumaa a travaillé avec diverses sociétés de biotechnologie, dont Roivant Sciences, Rain Therapeutics et Cyclarity Therapeutics. Il a occupé des postes scientifiques de haut niveau chez Affymax, Rigel et 3M.

À PROPOS DE TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio est une société en phase préclinique axée sur la réparation des tissus au niveau cellulaire et sur le développement de systèmes d'administration de médicaments transformateurs. La technologie exclusive de la plateforme ARNm de l'entreprise, ERA MC rétablit une expression génétique optimale en combattant les effets du vieillissement au niveau de l'épigénome. Les cellules retrouvent ainsi leur capacité à prévenir ou à traiter les maladies et à guérir ou régénérer les tissus. Elle aidera à lutter contre les maladies chroniques incurables. Sa plateforme de livraison eTurnaMC utilise des formulations uniques pour délivrer précisément la cargaison à des organes, tissus et types de cellules spécifiques.

La société achève des recherches précliniques sur des thérapies sur mesure ciblant des indications en dermatologie et en immunologie, et développe des thérapies pour l'ophtalmologie, l'ostéo-arthrite et le système musculaire. Pour en savoir plus, consultez www.turn.bio.

