Turkish Airlines devient la première société aérienne à parrainer la Ligue des champions de l'UEFA, dont la finale aura lieu à Istanbul en 2023

ISTANBUL, 5 septembre 2022 /CNW/ - Transportant chaque année dans 129 pays des millions de personnes qui voyagent pour se rassembler, Turkish Airlines devient le commanditaire officiel de la Ligue des champions de l'UEFA, l'une des compétitions sportives les plus suivies au monde. Ce partenariat prestigieux, qui sera l'un des contrats de commandite les plus importants de l'histoire des sports en Turquie, revêt une importance particulière puisque la finale de la Ligue des champions de l'UEFA aura lieu au stade olympique d'Atatürk, à Istanbul, le 10 juin 2023.

Turkish Airlines est le commanditaire officiel de la Ligue des champions de l’UEFA. L’entente de commandite a été annoncée au Centre des congrès Haliç

La Ligue des champions de l'UEFA, pour laquelle Turkish Airlines agira à titre de commanditaire officiel, rejoint 678 millions de téléspectateurs dans 200 pays par l'intermédiaire de plus de 70 radiodiffuseurs. Les amateurs décuplent l'enthousiasme de la Ligue des Champions sur les médias sociaux avec 28 millions d'engagements. Turkish Airlines bénéficiera d'une grande visibilité avec les droits d'utilisation de son logo et de sa marque avant, pendant et après les matchs, y compris des écrans DEL autour du terrain. Dans le cadre de l'entente, la société aérienne nationale de la Turquie s'associera également à la Super Coupe de l'UEFA, aux finales de la Futsal Champions League de l'UEFA et aux finales de la Youth League de l'UEFA en tant que commanditaire officiel.

La commandite de la Ligue des champions de l'UEFA a été annoncée au Centre des congrès Haliç en présence du professeur Ahmet Bolat, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines et de cadres principaux de Turkish Airlines, ainsi que du président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, et du directeur du marketing de l'UEFA, Guy-Laurent Epstein.

Le professeur Ahmet Bolat, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, a déclaré ce qui suit au sujet de la commandite : « En tant que société aérienne nationale de notre pays, nous sommes ravis de commanditer la Ligue des champions de l'UEFA, l'une des plus grandes compétitions sportives au monde. Au moment où notre république s'apprête à célébrer son 100e anniversaire, nous poussons la marque Turkish Airlines vers de nouveaux sommets. Grâce à cette commandite, nous ferons connaître la marque Turkish Airlines aux quatre coins du monde et rassemblerons le monde entier à Istanbul le 10 juin 2023. Nous croyons au pouvoir unificateur des sports qui rassemblent différentes cultures, et nous voulons continuer à participer aux plus grands tournois du monde. »

Le directeur du marketing de l'UEFA, Guy-Laurent Epstein, a pour sa part affirmé ce qui suit : « La Ligue des champions de l'UEFA est la plus grande compétition en équipe au monde, et nous sommes ravis que Turkish Airlines y participe en tant que partenaire. Nous avons toutes les deux une portée mondiale qui rassemble les amateurs de partout dans le monde, et nous sommes ravis que sa première saison en tant que partenaire culminera avec la finale de ce prestigieux tournoi qui aura lieu en sol turc, à Istanbul. Nous partageons des passions très semblables, et nous croyons sincèrement que les possibilités de notre partenariat sont sans limites. »

Turkish Airlines a été la première société aérienne au monde à s'associer à l'UEFA en tant que commanditaire officiel de l'EURO 2016. Le transporteur aérien a également réalisé des commandites avec des équipes de premier plan comme le FC Barcelona, le Manchester United FC, le Borussia Dortmund, l'Olympique de Marseille et River Plate. La publicité « The Selfie Shootout » de Turkish Airlines mettant en vedette Kobe Bryant et Lionel Messi est l'une des plus regardées de tous les temps.

La société aérienne nationale soutient différentes disciplines sportives en plus du soccer. Elle est le commanditaire principal de l'EuroLeague, le plus important tournoi de basketball européen depuis 2010. Turkish Airlines procure également un soutien important à des sports comme le volleyball, le tennis, le golf, le rugby et les compétitions équestres.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/5elluS8uW04

