WestBridge Capital est un fonds de 7 milliards de dollars doté d'une expertise approfondie dans le domaine des logiciels-services et des services de TI et a investi dans des entreprises internationales de services de TI comme Cognizant Technology Solutions et Global Logic. Foundation Capital, qui gère 4 milliards de dollars, a investi dans des entreprises comme Netflix, Uber et Solana. StepStone Group est un fonds d'action de croissance de capital de développement de 22 milliards de dollars, avec des investissements dans les principaux nuages de talents tels que WorkRise (RigUp) et Trusted Health.

AltaIR Capital, HR Tech Investments LLC (une filiale de Indeed), Brainstorm Ventures, Frontier Ventures, Modern Venture Partners et Plug and Play Scale Fund sont d'autres investisseurs du cycle de financement. Le cycle de la licorne porte à plus de 140 millions de dollars le capital amassé par Turing. Ce cycle a été largement sursouscrit; Turing a depuis ouvert une garantie de change à un plafond d'évaluation de 4 milliards de dollars qui est maintenant également sursouscrit.

Turing a multiplié par neuf son bassin de développeurs au cours des 12 derniers mois après avoir recueilli son financement de série B en décembre 2020, ajoutant des clients de renom comme Johnson & Johnson, Coinbase, Rivian, Dell, Disney, Plume et VillageMD. Avec plus d'un million de développeurs dans 140 pays, la croissance exponentielle de Turing a permis à l'entreprise d'obtenir la première place dans la catégorie des services interentreprises hautement compétitive selon la liste des 50 entreprises émergentes les plus prometteuses de The Information en 2021.

« Notre mission est de libérer le potentiel humain inexploité dans le monde, a déclaré Jonathan Siddharth , fondateur et chef de la direction de Turing. Nous vivons aujourd'hui dans un monde à distance, et chaque entreprise est dans une course pour récolter les avantages des talents en ingénierie à l'échelle mondiale. L'avenir est aux équipes à distance réparties dans le monde. »

Les raisons sont évidentes. Les entreprises ont accès à un bassin planétaire d'ingénieurs et à des centaines de milliers de développeurs inexploités du calibre de la Silicon Valley. Ce qui a inspiré Turing, c'est l'expérience de Jonathan Siddharth et Vijay Krishnan, entrepreneurs en série, lors de l'expansion de leur première entreprise émergente, Rover, qui a également été établie à distance et qui a été acquise avec succès en 2017.

« La croissance de Turing a été tout simplement phénoménale, a déclaré Sumir Chadha, directeur général de WestBridge Capital. Au cours des deux dernières décennies, nous avons été témoins de la création, partout dans le monde, d'énormes entreprises développées à l'étranger et nous avons investi dans celles-ci. Turing est un pionnier de la nouvelle ère de ces entreprises, dont l'apprentissage automatique et l'automatisation sont des éléments centraux. »

Cependant, la distance est difficile. Les solutions traditionnelles ne sont tout simplement pas conçues pour un monde à distance. Un processus d'embauche traditionnel prend des mois, et les chefs de file en génie consacrent jusqu'à 40 % de leur temps à l'embauche. Les options typiques sont les entreprises de services de TI, les agences ou les marchés de recrutement qui embauchent manuellement au sein de bassins locaux sans vérification spécialisée pour les ingénieurs. Cela entraîne de longs délais pour pourvoir les postes et rend les entreprises incapables d'attirer les meilleurs talents.

Le nuage de talents intelligent de Turing résout ce problème de talents technologiques de plusieurs billions de dollars en combinant la portée planétaire et l'intelligence artificielle pour fournir les ingénieurs idéaux payés au mois. Son logiciel trouve des talents approuvés sur toute la planète, optimise la mise en relation grâce à l'intelligence artificielle, élimine la complexité de la conformité et de l'intégration, et facilite la collaboration entre les gestionnaires et les développeurs.

L'équipe d'ingénierie du client n'a donc plus besoin de faire passer des entrevues, ce qui permet d'économiser plus de 50 heures d'entrevues par embauche, avec un taux de jumelage réussi de 97 %. En effet, Turing aide les entreprises à mettre sur pied leur équipe d'ingénieurs de rêve grâce au nuage aussi facilement que l'utilisation des serveurs sur Amazon AWS.

« La vision ambitieuse de Turing, qui consiste à offrir des possibilités fantastiques aux développeurs du monde entier, est inspirante, a déclaré John Avirett, partenaire de StepStone Group. Le nuage de talents intelligent est vraiment un moyen remarquable de démocratiser l'accès aux talents et d'établir des liens durables au-delà de la signature du contrat; il favorise la planification de carrière à long terme pour la personne et les entreprises qui font appel à elle. »

Actuellement, l'entreprise prend en charge 15 types d'emplois différents et plus de 100 technologies différentes. Son moteur d'évaluation avancé établit un profil dynamique et détaillé pour chaque développeur. L'intelligence profonde de la mise en contact permet de trouver le meilleur ingénieur pour chaque rôle et vous montre pourquoi. Après le jumelage, Turing rend le développement à distance facile, conforme et sécurisé. La société à distance s'occupe des ressources humaines, de la paie, du soutien aux développeurs et de l'application des protocoles de sécurité de chaque client.

« Turing est en train de faire la productisation pour chaque branche d'une industrie énorme et a changé pour toujours l'orientation et l'image de l'industrie pour l'avenir », a déclaré Ashu Garg de Foundation Capital, qui a dirigé le financement de démarrage de Turing en 2020 et qui a participé à chaque cycle depuis.

« Notre façon de travailler a fondamentalement changé. Avec le virage mondial vers le travail à distance et le nuage de talents, nous entrons dans un âge d'or pour le secteur des technologies. Vous pouvez désormais travailler dans la Silicon Valley sans avoir besoin d'y vivre. Le talent est universel. Maintenant, les occasions le sont aussi », a dit M. Siddharth.

À propos de Turing

Turing est un nuage de talents intelligent, une plateforme d'intelligence artificielle automatisée qui permet aux entreprises d'évaluer, d'embaucher et de gérer des développeurs de logiciels à distance dans le monde entier en cliquant sur un bouton. Avec plus d' un million de développeurs en provenance de plus de 140 pays, Turing vous permet de constituer votre équipe de rêve en ingénierie grâce au nuage.

