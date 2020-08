Turbo Images rend hommage à l'engagement des travailleurs essentiels pendant la pandémie

De l'avis du président-directeur général de Turbo Images, Pier Vielleux, les camionneurs font partie des héros de la pandémie, car ce sont eux qui ont assuré l'approvisionnement des magasins et fait tourner l'économie pendant la crise sanitaire. Il poursuit en insistant sur le fait qu'ils ont travaillé au péril de leur santé et de leur sécurité et enduré plus d'isolement que d'habitude, la distanciation physique s'ajoutant aux longues heures passées seuls au volant. Et c'est pour leur remonter le moral et leur réchauffer le cœur que Turbo Images a mis ces messages en circulation.

L'entreprise s'est servie de son expertise pour créer des habillages imagés accompagnés de messages comme « Nous apprécions votre travail. Nous voyons tout ce que vous faites. Merci pour tout. » et « Merci à tous les chauffeurs! »

Ces habillages hommage apparaissent sur les camions de plusieurs de ses clients, dont SGR Trucklines, Penner International, C.A.T., Groupe Morneau, Highlight Motor Freight, l'Armée du Salut, Manac, Parmalat et Fruit et Légumes Gaétan Bono. Pour réaliser ce projet, Turbo Images a fait équipe avec Big Rig Wraps et 3M.

Fruit des créatifs de Turbo Images, le concept visuel se décline en plusieurs thèmes correspondant à différents types de travailleurs de première ligne. L'entreprise avait pour objectif d'encourager les travailleurs du secteur du transport des marchandises avec des messages d'espoir et de reconnaissance.

Monsieur Veilleux estime que peu de gens mesurent l'importance de ce secteur pour la société et l'économie. On ne réalise pas que s'il s'arrêtait du jour au lendemain, on manquerait vite de quoi subsister. Dans les grands centres comme en région, les camionneurs sont un maillon essentiel de l'approvisionnent, et leur vie n'a pas été de tout repos ces derniers mois. Turbo Images participe au mouvement de solidarité à leur égard, et elle est fière de leur rendre hommage à sa façon.

Pour admirer les habillages hommage de Turbo Images, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=oycfgSRNu0s

À propos de Turbo Images

Depuis son siège social à Saint-Georges, Turbo Images domine le marché nord-américain de l'habillage de véhicules grâce à son expertise rigoureuse, qui comprend la prestation de services essentiels tels que la conception graphique, primée par l'industrie, la production de classe mondiale, l'installation complète, l'attention personnalisée de spécialistes et des systèmes pour protéger et rehausser l'image professionnelle de ses clients sur la route. En affaires depuis plus de 25 ans, Turbo Images garantit à ses clients un service supérieur à la hauteur de leur quête d'excellence. En 2020, Turbo Images s'agrandit et fait l'acquisition de son concurrent Lettrapub et de sa division américaine, Team Coach Imaging, ce qui en fait le maître incontesté des habillages de véhicules et de l'impression grand format. Site Web : www.turbo-images.com.

SOURCE Turbo Images

