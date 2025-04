Les nacelles d'instruments de Turbett Surgical reçoivent un dégagement FDA 510(k), avec une capacité de poids accrue allant jusqu'à 300 lb pour le TS1200 et une validation de lumen élargi pour une gestion améliorée des instruments chirurgicaux.

HENRIETTA, New York, 11 avril 2025 /CNW/ - Turbett Surgical est heureuse d'annoncer que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé l'autorisation 510(k) (K250011) pour sa gamme améliorée de dosettes d'instruments - les TS1500, TS1200 et TS1000.

Cette autorisation soutient l'engagement continu de Turbett envers l'innovation, la sécurité et la performance dans la gestion des instruments chirurgicaux, maintenant soutenu par des allégations de performance nouvellement validées.

Quoi de neuf et validé dans le K250011

🔹 ** Capacité de poids accrue** Le TS1200 est maintenant officiellement autorisé pour une charge allant jusqu'à **300 ** lb, soit plus du double de la limite précédente de 120 lb. Cette capacité de charge améliorée permet une plus grande flexibilité lors de la gestion d'ensembles d'instruments plus grands et plus lourds.

🔹 ** Validation de la lumière augmentée** Nos systèmes prennent maintenant en charge un plus large éventail de types de lumens, y compris des options rigides et flexibles, spécialement validées pour les longueurs 0,7 mm x 500 mm et 1,0 mm x 850 mm. Cela ajoute une nouvelle polyvalence pour les installations manipulant des périmètres et des instruments délicats.

Une solution plus forte et plus intelligente - maintenant approuvée par la FDA

Grâce à cette autorisation, les hôpitaux et les centres chirurgicaux bénéficieront de l'utilisation et de la fiabilité améliorées des systèmes Instrument Pod de Turbett. Chaque amélioration est conçue pour répondre aux besoins changeants des équipes chirurgicales d'aujourd'hui.

Conçu pour les chefs de file du secteur des soins de santé d'aujourd'hui - Conçu pour accroître l'efficacité des salles d'opération

Administrateurs d'hôpitaux : Le système Turbett Pod réduit l'utilisation de l'emballage bleu chirurgical, ce qui se traduit par un programme de gestion des déchets plus efficace, une réduction de l'impact environnemental et une réduction des coûts.

: Le système Turbett Pod réduit l'utilisation de l'emballage bleu chirurgical, ce qui se traduit par un programme de gestion des déchets plus efficace, une réduction de l'impact environnemental et une réduction des coûts. Équipes chirurgicales : Découvrez des procédures plus fluides et de meilleurs résultats grâce à une gestion simplifiée des instruments, à une fiabilité accrue et à une réduction des perturbations du flux de travail, ce qui contribue à un meilleur débit de salle d'opération.

: Découvrez des procédures plus fluides et de meilleurs résultats grâce à une gestion simplifiée des instruments, à une fiabilité accrue et à une réduction des perturbations du flux de travail, ce qui contribue à un meilleur débit de salle d'opération. Professionnels du SPD : Réduisez les contraintes physiques et les tâches répétitives grâce à un équipement conçu pour être uniforme et facile à utiliser, aidant votre équipe à récupérer du temps précieux tout en suivant le rythme des exigences chirurgicales.

Parlons de la mise à niveau de votre stratégie d'instruments

Des équipes chirurgicales de premier plan dans des hôpitaux militaires, des centres médicaux régionaux et des centres de chirurgie ambulatoire ont choisi Turbett pour ses méthodes avancées et éprouvées en matière de gestion des instruments et des déchets.

👉 Communiquez avec nous dès aujourd'hui pour planifier une démonstration ou une consultation personnalisée. 📧 [email protected] | 🌐 Surgicalpod.com

Turbett Surgical, Inc., basée à Henrietta, dans l'État de New York, est une entreprise d'appareils médicaux qui fait progresser l'efficacité chirurgicale et la sécurité des patients grâce à une gestion novatrice des instruments. Son produit phare, le Instrument Pod, réduit les retards dus aux enveloppements compromis et simplifie la gestion des instruments pour aider les équipes chirurgicales à effectuer plus de procédures chaque jour. Disponible en trois formats - TS1500, TS1200 et TS1000 - le Instrument Pod dessert des hôpitaux et des centres de chirurgie de toutes tailles. En simplifiant les flux de travail, Turbett Surgical aide les équipes de soins de santé à se concentrer sur ce qui compte le plus : les soins aux patients. Pour en savoir plus, visitez le site surgicalpod.com.

Personne-ressource pour les médias : Communiquez avec l'équipe des médias à [email protected]