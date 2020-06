Tunnel piétonnier à Vaudreuil-Dorion : interruption partielle de service entre les gares Hudson et Dorion les 3, 4 et 5 juillet

MONTRÉAL, le 19 juin 2020 /CNW Telbec/ - En raison de travaux de construction d'un tunnel piétonnier dans le secteur des rues des Asters et des Muguets à Vaudreuil-Dorion, le service sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson sera temporairement interrompu entre les gares Hudson et Dorion les 3, 4 et 5 juillet 2020.

Afin de pallier l'interruption partielle du service de train sur ce tronçon de la ligne exo1 Vaudreuil-Hudson, un service gratuit de navette par autobus sera mis en place pour relier les gares Vaudreuil et Dorion ainsi qu'Hudson et Dorion.

En direction de Montréal :

En direction de Montréal, les départs des navettes aux gares Hudson et Vaudreuil s'effectueront selon l'horaire habituel des trains qu'elles remplacent à ces gares.

Exo avise ses clients que les temps de parcours vers Montréal pourraient être plus longs en raison du jumelage des services de navette par autobus et de train, et qu'il pourrait y avoir des retards.

En direction de Vaudreuil-Hudson :

En direction de Vaudreuil-Hudson, les départs des trains de la gare Lucien-L'Allier se feront selon l'horaire du service régulier. Les départs des navettes par autobus s'effectueront 4 minutes après l'arrivée du train à la gare Dorion.

Seule exception : les clients du train 65 qui quittera la gare Lucien-L'Allier à 20 heures le dimanche 5 juillet devront descendre à la gare Dorion pour se rendre à Vaudreuil. De la gare Dorion, ils pourront emprunter la ligne d'autobus 115 d'exo La Presqu'Île, dont le parcours en direction Vaudreuil-Hudson débutera exceptionnellement à la gare Dorion. Le départ s'effectuera à 21 h 03.

L'horaire de la navette par autobus se trouve sur notre site web à l'adresse suivante :

https://exo.quebec/fr/service-clientele/avis#57176551

Les titres TRAIN seront exceptionnellement acceptés à bord des autobus des lignes 5, 9, 15 et l'Express A-40 d'exo La Presqu'Île, le vendredi 3 juillet, pour les déplacements de la gare Vaudreuil vers le terminus Côte-Vertu. Les samedi 4 et dimanche 5 juillet, ils seront acceptés dans les autobus des lignes 115 et de l'Express A-40 du secteur La Presqu'Île.

Travaux réalisés pour la ville de Vaudreuil-Dorion

Ces travaux, dont la première phase s'est déroulée à la mi-mai, sont réalisés pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Ils permettront de relier de façon sécuritaire deux secteurs importants de la municipalité et de répondre à la demande de nombreux citoyens en facilitant leurs déplacements.

Cette deuxième phase des travaux entamée par exo à la mi-juin consiste à démanteler la voie ferrée, installer le tunnel en béton préfabriqué, remblayer avec des matériaux granulaires, reconstruire la voie ainsi que construire quatre murs de soutènement.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

