Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Bilan de l'utilisation des mesures d'atténuation

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable présente les plus récentes données d'achalandage des services de transport collectif mis en place dans le cadre de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, soit celles de l'heure de pointe du soir du mercredi 9 novembre et celles du matin du 10 novembre.

Ce bilan sera produit quotidiennement jusqu'au 18 novembre. Par la suite, il sera rendu disponible selon l'évolution de la situation.