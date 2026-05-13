Tundra Technical Solutions est désignée comme la plus grande société canadienne de recrutement et placement de personnel

TORONTO, le 13 mai 2026 /CNW/ - Tundra Technical Solutions (Tundra), une entreprise mondiale de services professionnels spécialisés en main-d'œuvre, technologie et ingénierie, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée la plus grande société de placement de personnel canadienne au Canada; selon le rapport 2025 sur les plus grandes entreprises de recrutement et placement de personnel au Canada publié par Staffing Industry Analysts (SIA).

Il est prévu que le chiffre d'affaires mondial de Tundra dépasse le milliard de dollars en 2026.

Tundra Technical Solutions LA PLUS GRANDE ENTREPRISE CANADIENNE DE TALENT ET DE RECRUTEMENT Tundra Technical Solutions, reconnue par Staffing Industry Analysts (SIA) en 2025 Revenus en recrutement au Canada Bâtie au Canada. Bâtie pour le Canada. (Groupe CNW/Tundra Technical Solutions)

Une entreprise canadienne en pleine expansion à l'échelle mondiale grâce à une croissance organique

Fondée à Toronto en 2004, Tundra a connu une croissance entièrement organique, sans acquisitions, pour devenir une entreprise mondiale de solutions de main-d'œuvre avec des bureaux partout au Canada, un siège social américain à Austin, au Texas, qui emploie des gens dans les 50 États, et des activités internationales en France, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Inde et à Singapour. L'entreprise emploie plus de 500 associés directs et a déployé plus de 10 000 consultants et entrepreneurs à l'échelle mondiale.

« Ce classement reflète 22 ans de relations, avec les talents que nous représentons, avec les clients qui nous ont fait confiance pour trouver leur ressource la plus importante, les gens, et avec l'équipe de Tundra qui bâtit cette entreprise chaque jour, a déclaré Micah Williams, chef de la direction de Tundra Technical Solutions. Notre acquisition n'a jamais passé par les acquisitions. Nous avons gagné chaque dollar. Cela illustre la résilience et la pérennité de nos réalisations. Il s'agit de l'engagement de notre personnel et de la culture que nous avons créée et préservée depuis le premier jour. »

Le travail de Tundra au Canada couvre certains des projets les plus importants du pays, y compris les grandes infrastructures énergétiques et électriques, les programmes de défense nationale et les initiatives d'infrastructure à grande échelle. Le réseau de bureaux canadien de l'entreprise comprend Toronto, Calgary, Vancouver, Montréal, Ottawa, Québec, Halifax, Kincardine et Winnipeg.

Les relations humaines dans un monde axé sur l'IA

« La ressource la plus importante de toute entreprise est son personnel, et cette vérité n'est pas diminuée par l'essor de l'IA, elle en est amplifiée, a déclaré Jeremy Mack, chef de la gestion des risques, Tundra Technical Solutions. Tundra a passé plus de 20 ans à bâtir l'expertise, les relations et l'infrastructure de solutions pour relier les talents aux occasions à tous les niveaux, des projets énergétiques alimentant l'infrastructure d'IA aux talents techniques et professionnels qui la font progresser. Cette combinaison, dans l'ensemble de nos activités de solutions de talents, de sources directes et de solutions gérées, est ce qui stimule cette croissance et ce qui nous positionne bien pour l'avenir. »

Tundra exerce ses activités sous forme de société privée, dont tous les capitaux propres sont détenus par des employés actuels et des actionnaires canadiens.

À propos de Tundra Technical Solutions

Tundra est une entreprise mondiale de solutions spécialisées en main-d'œuvre et en technologie fondée au Canada en 2004. Exerçant ses activités dans plus de 10 pays avec plus de 500 employés directs et plus de 10 000 consultants et entrepreneurs déployés, Tundra offre des solutions de main-d'œuvre par l'entremise de trois secteurs d'activité :

Tundra Talent Solutions : Services essentiels de dotation, d'impartition du processus de recrutement et d'employeur officiel.

Tundra Direct Source Solutions : Gestion d'une communauté de talents associée à la marque.

Tundra Managed Solutions : IA/apprentissage automatique, transformation numérique et prestation de services de cybersécurité.

Tundra Technical (Tundra) sert des entreprises du Fortune 500 ainsi que de grandes organisations dans des secteurs comme l'énergie nucléaire, la technologie, la construction navale, les énergies renouvelables, les mines et minéraux, le pétrole et le gaz, les cryptomonnaies, les infrastructures d'IA, les médias, la construction, l'ingénierie, la fabrication électronique, la finance, les services bancaires institutionnels et de détail, l'assurance, les logiciels, les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et les sciences de la vie, la défense, le commerce de détail, le jeu, le secteur public, la fabrication industrielle, l'aérospatiale, l'aviation, et bien d'autres encore.

Renseignements généraux :

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1-866-9TUNDRA

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SOURCE Tundra Technical Solutions