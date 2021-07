Tundra Technical lance le premier portail d'avantages sociaux afin de combler l'écart entre les avantages des employés et ceux des sous-traitants et contractuels

Grâce à cette initiative, les sous-traitants de Tundra auront accès aux avantages, aux offres et aux rabais de partenaires notables, sélectionnés par son équipe de Gestion de talents. Des marques à renommée mondiale telles que Dell, HSBC, Egencia par Expedia, Telus, Manuvie, Goodlife, et bien d'autres encore, leur donneront accès à des prestations de REER ou de plan 401(k), une assurance vie et des programmes de bien-être, des rabais sur les voyages et des opportunités de formation. Par ailleurs, les sous-traitants Tundra peuvent profiter du plus grand réseau de rabais pour les employés d'Amérique du Nord, Access Perks, afin d'économiser sur certaines marques et lors d'achats en ligne, grâce à un rabais pouvant aller jusqu'à 60 % sur les achats.

« Nous avons conçu le "Contractor Bridge" pour témoigner notre reconnaissance envers le travail de nos précieux sous-traitants, notamment à la sortie d'une pandémie lorsque les travailleurs et leur famille en ont le plus besoin, » a déclaré Micah Williams, directeur technique chez Tundra. « Nous espérons offrir aux sous-traitants des avantages sociaux au même titre que nos employés à temps plein, en leur offrant des avantages exclusifs habituellement réservés aux employés. Le Contractor Bridge, le premier portail d'avantages sociaux en son genre proposé par une agence de recrutement, aidera les sous-traitants à tirer parti de leur partenariat avec Tundra et mettra l'accent sur leur bien-être pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. »

« Le Contractor Bridge est extrêmement modulable et offre de nombreuses prestations de santé et de bien-être », explique Micah Williams. « Les options vont d'équipements de fitness connectés à un réseau de salles de sport et de nombreux programmes de planification financière. « Les sous-traitants peuvent désormais assurer la pérennité de leurs finances en accédant à des options d'épargne retraite et de placements sur la plateforme Contractor Bridge de Tundra, » note M. Williams. « Nos sous-traitants peuvent maintenant profiter des avantages financiers et de la stabilité d'un emploi à temps plein en contribuant directement à une assurance vie, à un REER ou un plan 401(k) de sociétés mondialement reconnues. »

L'objectif de Tundra est d'habiliter ses sous-traitants en les aidant à améliorer leurs compétences et leurs connaissances pendant leur temps au sein d'une société mondiale de recrutement pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur poste actuel et au-delà. Des partenariats avec des camps d'entraînement reconnus mondialement et des plateformes d'apprentissage en ligne permettront d'atteindre notre objectif d'offrir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée à notre communauté Tundra.

