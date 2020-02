TUMI met à contribution l'acteur Daniel Henney dans une série de films internationaux

Dans sa quête perpétuelle de perfection par l'innovation, la marque TUMI s'inspire volontiers de domaines loin du sien. En témoigne chaque épisode de la série Perfecting The Journey - The Series s'enrichit des retentissements venus d'ailleurs alors qu'il explore une idée unique et opportune incarnant la volonté sans cesse renouvelée de perfectionner un art ou métier particulier. Pour Daniel Henney, cette recherche constante s'accomplit, son but ultime en tant qu'acteur, dès lors qu'il en vient à réaliser la « scène parfaite ».

Ce premier épisode, réalisé par Jon Clements, un regard intérieur sur le processus créatif de Daniel Henney, le présente alors qu'il se prépare pour une scène, depuis la recherche sur le personnage jusqu'au moment où il passe devant la caméra. Nous découvrons les défis qu'il doit relever, comment il s'y prend pour atteindre son objectif et l'alchimie inédite, impossible à renouveler, qui doit survenir pour que puisse se produire le genre de scène qui devient légendaire. Comme il l'explique, il est impossible de perfectionner son jeu d'acteur, l'art d'interprétation, mais c'est justement cela qui le motive et l'incite à vouloir rechercher la perfection.

En effet, c'est ce processus d'amélioration constant qui, au final, forge et transforme la culture au sens large. La perfection, à vrai dire, n'est qu'une idée; l'important, c'est le chemin à parcourir pour y parvenir.

« J'adore mes sacs à dos TUMI; ils sont durables, solides et ingénieux », déclare Daniel Henney. « Il y a une poche pour tout, et je n'ai jamais eu à m'inquiéter de les voir trop éraflés ou déchirés. J'ai des sacs TUMI depuis belle lurette et je sais que je peux encore les utiliser car ils sont très robustes. Et c'est ainsi que j'aime me voir, comme une personne et un acteur, quelqu'un qui peut tout surmonter, qui est dur et résistant. »

Cette campagne présente la collection Harrison dont la nouvelle conception allie un style moderne et intemporel. Simple et minimaliste, cette collection, qui comprend le sac à dos à rabats Osborn, le sac à dos Warren, le sac à dos Bradner et le sac bandoulière Gregory, offre, avec ses silhouettes nettes en nylon léger, de grandes utilités. Comme le montre Daniel, la collection Harrison lui permet de parfaire son cheminement, de perfectionner son art, alors qu'il parcourt le monde à la poursuite de sa passion.

« Nous voyons en Daniel un véritable citoyen du monde qui s'efforce toujours de perfectionner son parcours », déclare Victor Sanz, directeur de la création chez TUMI. « Le fait de connaître la passion que nous partageons de part et d'autre pour notre métier nous a permis d'établir facilement un lien plus profond avec lui. Je suis ravi de mettre à disposition le premier épisode de cette nouvelle série remarquable et j'ai hâte d'en partager d'autres à venir. »

Le film sera diffusé dans le monde entier sur les canaux sociaux des marques, notamment Instagram, Facebook, Twitter et YouTube, OOH et Digital.

