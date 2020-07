TUMI, forte de ses acquis, innove au service de la durabilité

NEW YORK, 1er juillet 2020 /CNW/ - S'appuyant sur son héritage de qualité, étant fabricant de produits de qualité exemplaire, TUMI, la première marque internationale voyages et mode de vie, franchit aujourd'hui une nouvelle étape dans sa mission de protéger ce qui compte en annonçant Merge. Traduisant l'engagement de TUMI à minimiser son impact sur la planète, engagement qui l'amène à concevoir ses produits dans l'optique de la durabilité et à promouvoir des matériaux durables, Merge, la première collection voyage de la marque à se constituer de produits faits de matériaux recyclés, a été lancée en même temps qu'un nombre restreint de styles dans les collections Alpha Bravo et Devoe. Incontestablement, ces nouveaux produits viennent donner aux consommateurs des moyens d'agir en étant en mesure de faire un choix positif en faveur de la planète sans renoncer au style ou à la qualité.

Victor Sanz, directeur de la création chez TUMI, l'explique : « Prochainement, au moment venu, lorsque les voyageurs s'en vont en vacances, notre promesse est de protéger non seulement leurs effets personnels précieux, mais aussi le monde qu'ils ont à cœur de découvrir. La marque TUMI est innovante par nature, mais notre orientation durabilité est un choix. Et à ce titre, notre engagement est de concevoir des produits et des procédés de fabrication innovants qui prennent soin de notre planète, tout en veillant à ce que notre personnel soit traité avec respect et prévenance. »

TUMI, qui s'attache à bâtir un avenir plus durable, a mis sur pied un programme qui souligne l'importance de la durabilité dans tous les aspects de ses activités. En voici les grands axes :

Produits innovants, à savoir qu'en concevant des produits faits pour durer et en adoptant des matériaux recyclés, TUMI a détourné plus de 980 000 bouteilles en plastique des décharges

Action carbone du fait que TUMI s'emploie à réduire l'intensité carbone de 15 % et à passer, d'ici 2025, à une énergie 100 % renouvelable

Chaîne d'approvisionnement florissante, les fournisseurs devant respecter les normes de TUMI en matière d'équité et de responsabilité

Approche centrée sur les personnes, c'est-à-dire que l'équipe mondiale de TUMI bénéficie d'un milieu de travail sûr, alliant à son meilleur possibilités, culture et soutien, la diversité et l'inclusion étant un pilier essentiel de l'engagement de la marque en matière de durabilité

Le cheminement de TUMI est porté par les employés, le plus grand atout de la marque, autant par leur passion que par leur dévouement. D'approche centrée sur les personnes, TUMI offre à tous ses employés d'intéressantes possibilités en investissant dans leur réussite et en créant un milieu de travail favorable. Les répercussions positives, élément clé des efforts de durabilité engagés par TUMI, se font sentir dans les collectivités proches et lointaines, puisqu'en collaborant avec des partenaires de bienfaisance exceptionnels, TUMI s'efforce de faire en sorte que les voyages difficiles mènent à des destinations meilleures, créant un changement durable et bénéfique à l'échelle mondiale.

« Nous cheminons toujours pour développer notre entreprise et nous assurer que notre intégrité au travail se manifeste à chaque étape », a déclaré Jean DeCicco, directeur général de TUMI Amérique du Nord. « Depuis que je travaille à la société, et cela fait plus de dix ans, j'ai pu constater par moi-même l'évolution positive que nous avons connue et je suis ravi de continuer à aller de l'avant en menant des actions ciblées. En tant que marque, nous estimons que nous avons une responsabilité envers le monde, au-delà des produits que nous commercialisons, et surtout envers nos employés et notre planète. »

L'engagement de TUMI en faveur de la longévité est, depuis le début, partie intégrante de la marque. Axée sur la durée de vie totale du produit après achat, la durabilité transcende le simple fait d'utiliser des matériaux recyclés. Elle se fonde sur la valeur, principe jugé plus important que jamais, du fait que TUMI, dès au stade de la conception des produits, intègre volontairement la réparabilité, créant ainsi des sacs qui durent encore plus longtemps, sans compter qu'un vaste réseau mondial de réparation permet de s'assurer que les sacs TUMI restent sur la route, ce qui réduit encore l'impact sur les décharges.

Christine Riley Miller, directrice de la durabilité, a commenté : « Nous concevons et mettons à l'épreuve tous nos matériaux, implacablement, pour en assurer la durabilité, et parce que nous restons attachés à la plus haute qualité. Comme le prévoit notre programme de durabilité, TUMI continuera d'apporter des changements dans l'ensemble de notre entreprise afin de minimiser notre impact sur le changement climatique. Les performances robustes du PET recyclé, à lui seul, qui a subi avec succès l'ensemble de nos 30 tests rigoureux, nous permettent d'utiliser des matériaux responsables, sans rien sacrifier à l'endroit de nos clients, et de respecter notre engagement à protéger la planète où nous aimons voyager. »

Produits durables

Avec la collection Merge, légère mais durable, ainsi que le choix restreint de styles Alpha Bravo, marque qui se veut robuste mais raffinée, et Devoe, gamme au design architectural, TUMI, par le choix de matériaux, traduit l'éthique de longévité de la marque tout en donnant une seconde vie aux plastiques indésirables. À eux seuls, les produits TUMI, printemps 2020, faits de matériaux recyclés, ont détourné plus de 395 000 bouteilles en plastique des décharges.

La doublure en PET recyclé que présente Merge met à profit des bouteilles en plastique destinées autrement aux décharges. Le corps externe est fait en tissu fabriqué de nylon en trop, également destiné aux décharges, avant de se voir donner une nouvelle forme, celle d'un textile résistant et parfaitement adapté aux voyages de nos jours. De la même manière, les styles Alpha Bravo et Devoe sont fabriqués à partir d'un tissu de corps composé de nylon recyclé post-industriel et comportent une doublure tirée de bouteilles en plastique recyclées post-consommation.

Merge, la première collection bagagerie TUMI au service de la durabilité

Tissu de corps : nylon recyclé post-industriel

Doublure : rPET post-consommation

Bouteilles détournées lors de la production initiale : 214 000

Styles Alpha Bravo faits de matériaux recyclés

Tissu de corps : nylon recyclé post-industriel

Doublure : rPET post-consommation

Bouteilles détournées lors de la production initiale : 172 800

Styles Devoe faits de matériaux recyclés

Tissu de corps : nylon recyclé post-industriel

Doublure : rPET post-consommation

Bouteilles détournées lors de la production initiale : 8 600

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI fabrique des articles de voyage et d'affaires, des incontournables haut de gamme, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en mobilité. Alliant une fonctionnalité impeccable à un esprit d'ingéniosité, nous entendons faire des voyages une expérience dynamique en tant que partenaire à vie des faiseurs d'opinion et des décideurs dans la poursuite de leurs passions. La marque, présente dans plus de 75 pays, compte plus de 2 000 points de vente. Vous en saurez plus sur TUMI en consultant le site www.TUMI.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

SOURCE TUMI

Renseignements: Renseignements aux médias : TUMI, Zoe Saunders, [email protected]