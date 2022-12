TUKYSA (MD) (tucatinib) remboursé en Colombie-Britannique pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein HER2 positif avancé ou métastatique

- La Colombie-Britannique est la troisième province à intégrer TUKYSA à sa liste de médicaments provinciale -

- TUKYSA est le premier traitement ciblant la protéine HER2 à prolonger de façon significative la survie globale des patientes atteintes d'un cancer du sein HER2 positif métastatique, qui ont déjà suivi un ou plusieurs traitements contre la protéine HER2 en contexte métastatique, y compris des patientes présentant des métastases cérébrales1,2 -

MISSISSAUGA, ON, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Seagen Canada a annoncé aujourd'hui que TUKYSA (tucatinib) était désormais remboursé par le biais du programme de BC Cancer. Au cours de l'essai HER2CLIMB, TUKYSA, en association avec le trastuzumab et la capécitabine, a prolongé de façon significative la survie globale médiane de 4,5 mois comparativement au placebo en association avec le trastuzumab et la capécitabine (21,9 mois pour le groupe TUKYSA contre 17,4 mois pour le groupe placebo).3

TUKYSA est un inhibiteur de tyrosine kinase indiqué en association avec le trastuzumab et la capécitabine dans le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein HER2 positif non résécable localement avancé (c'est-à-dire qui ne peut pas être retiré chirurgicalement) ou métastatique, y compris les patientes présentant des métastases cérébrales (quand la maladie a atteint le cerveau), qui ont déjà suivi un traitement par trastuzumab, pertuzumab et trastuzumab emtansine, utilisés seuls ou en association.4

« TUKYSA a fait preuve de résultats impressionnants chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2 positif avancé ou métastatique, y compris chez les patientes dont le cancer a atteint le cerveau, offrant une option de traitement efficace dans une population présentant des besoins non satisfaits élevés », déclare la Dre Karen Gelmon, professeure de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique et oncologue médicale à BC Cancer. « Environ la moitié des patientes atteintes d'un cancer du sein HER2 positif présentent des métastases cérébrales. La disponibilité de TUKYSA constitue donc un ajout important pour cette population et les médecins qui traitent cette forme agressive de cancer. »

Le cancer du sein est le cancer le plus courant chez les femmes au Canada.5 En 2022, on estime qu'un cancer du sein aura été diagnostiqué chez 28 600 femmes au Canada.6 Dans environ 20 % des cas, il s'agit d'un cancer du sein HER2 positif métastatique et jusqu'à 50 % des patientes atteintes d'un tel cancer présentent avec le temps des métastases cérébrales.78

« Les femmes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein HER2 positif métastatique sont confrontées à la perspective d'une vie écourtée en raison de ce cancer agressif, qui les prive de moments avec leur famille, leurs amis et leur communauté », déclare MJ DeCoteau, directrice générale et fondatrice de Rethink Breast Cancer. « Pendant trop longtemps, ces femmes, notamment celles dont le cancer a atteint le cerveau, ont disposé de très peu d'options de traitement. Désormais, grâce à la disponibilité de TUKYSA, elles ont la possibilité de profiter de ce qui compte le plus : du temps supplémentaire. »

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les patientes de Colombie-Britannique atteintes d'un cancer du sein HER2 positif avancé ou métastatique, qui doivent parfois faire face à un pronostic extrêmement défavorable », déclare Cathy Ammendolea, présidente du conseil d'administration du Réseau canadien du cancer du sein. « Nous saluons les provinces qui ont déjà permis l'accès à TUKYSA et nous demandons à tous les programmes de médicaments bénéficiant d'un financement public de rembourser ce traitement important pour toutes les patientes canadiennes admissibles. »

Les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2 positif ont des tumeurs qui présentent des taux élevés d'une protéine appelée « récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain » (HER2), qui favorise la croissance des cellules cancéreuses. Le cancer du sein HER2 positif est plus agressif et plus susceptible de s'étendre que le cancer du sein HER2 négatif.9 Le risque de récidive après traitement est également plus élevé.10

« Nous sommes ravis que TUKYSA soit désormais disponible pour les patientes admissibles en Colombie-Britannique, leur permettant de bénéficier d'un nouveau traitement ciblé qui s'est avéré prolonger la survie globale », déclare Sandra Heller, directrice générale de Seagen Canada. « Nous poursuivons les discussions avec les autres provinces, les territoires et les organismes fédéraux afin de garantir le remboursement de TUKYSA dans le cadre de tous les programmes de médicaments bénéficiant d'un financement public.

En plus de la Colombie-Britannique, TUKYSA est actuellement remboursé en Alberta et au Québec.

À propos de HER2CLIMB11

L'autorisation relative à TUKYSA a été accordée sur la base des données issues de HER2CLIMB, un essai à double insu, randomisé (2:1) et contrôlé par placebo qui a recruté 612 patientes atteintes d'un cancer du sein HER2 positif non résécable localement avancé ou métastatique qui avaient déjà reçu, séparément ou en combinaison, du trastuzumab, du pertuzumab et de l'ado-trastuzumab emtansine. Parmi les patientes de l'étude, 48 % avaient des métastases cérébrales ou des antécédents de métastases cérébrales.

Le risque de progression du cancer ou de décès a diminué de 46 % chez les patientes qui avaient reçu TUKYSA en combinaison avec du trastuzumab et de la capécitabine, par rapport aux patientes qui avaient reçu uniquement du trastuzumab et de la capécitabine. L'ajout de TUKYSA a réduit le risque de décès de 34 %. Pour les patientes présentant des métastases cérébrales, l'ajout de TUKYSA à la combinaison de trastuzumab et de capécitabine a réduit le risque de progression du cancer ou de décès de 52 %.

À propos de TUKYSA (tucatinib)

TUKYSA est un médicament oral qui est un inhibiteur de la tyrosine kinase de la protéine HER2. In vitro (études en laboratoire), TUKYSA a inhibé la phosphorylation de HER2 et HER3, entraînant l'inhibition de la signalisation MAPK et AKT en aval et de la croissance cellulaire (prolifération). TUKYSA a également montré une activité antitumorale dans les cellules tumorales exprimant HER2. In vivo (dans des organismes vivants), TUKYSA a inhibé la croissance des tumeurs exprimant HER2. La combinaison de TUKYSA et de l'anticorps anti-HER2 trastuzumab a entraîné une augmentation de l'activité antitumorale in vitro et in vivo comparativement à chaque médicament pris séparément.

TUKYSA est autorisé dans 38 pays. Il a été approuvé par Santé Canada le 5 juin 2020, par la FDA aux États-Unis en avril 2020, et par l'Agence européenne des médicaments ainsi que par la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency au Royaume-Uni en février 2021. Merck, connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, possède les droits exclusifs de commercialisation de TUKYSA en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans d'autres régions situées en dehors des États-Unis, du Canada et de l'Europe.

À propos de Seagen

Seagen est une entreprise mondiale de biotechnologie qui découvre, met au point et commercialise des médicaments transformateurs contre le cancer pour faire une différence significative dans la vie des gens. Le siège social de Seagen est situé dans la région de Seattle, dans l'État de Washington, et la société possède des sites en Californie, au Canada, en Suisse et dans l'Union européenne. Pour plus d'informations sur les produits commercialisés par l'entreprise et sa vaste gamme de produits, rendez-vous sur www.seagen.com et suivez @SeagenGlobal sur Twitter.

____________________________________ 1 Monographie canadienne de TUKYSA® (tucatinib). 8 juillet 2021. Accessible au : https://seagen.ca/assets/pdfs/TUKYSA_Product_Monograph_French.pdf

2 Murthy RK, et al. Tucatinib, Trastuzumab, and Capecitabine for HER2-Positive Metastatic Breast Cancer. N Engl J Med. 2020; 382(7):597-609.

3 Ibid.

4 Monographie canadienne de TUKYSA™ (tucatinib). 8 juillet 2021. Accessible au : https://seagen.ca/assets/pdfs/TUKYSA_Product_Monograph_French.pdf

5 Brenner, D.R., et al. Projected estimates of cancer in Canada in 2022. CMAJ 2 mai 2022 194 (17) E601-E607. Accessible au : https://www.cmaj.ca/content/194/17/E601. Consulté le : 20 juillet 2022.

6 Brenner, D.R., et al. Projected estimates of cancer in Canada in 2022. CMAJ 2 mai 2022 194 (17) E601-E607. Accessible au : https://www.cmaj.ca/content/194/17/E601. Consulté le : 20 juillet 2022.

7 Réseau canadien du cancer du sein (RCCS). Know your Type Infographic. Accessible au : https://cbcn.ca/en/know_your_type Consulté le : 20 juillet 2022.

8 Leone, J.P., Lin, N.U. Systemic Therapy of Central Nervous System Metastases of Breast Cancer. Curr Oncol Rep 21, 49 (2019). Accessible au : https://link.springer.com/article/10.1007/s11912-019-0802-6#citeas. Consulté le : 20 juillet 2022.

9 Société canadienne du cancer. Breast Cancer Statistics. Accessible au : https://cancer.ca/en/cancer-information/cancer-types/breast/statistics. Consulté le : 8 juillet 2022.

10 Ibid.

11 Monographie canadienne de TUKYSA® (tucatinib). 8 juillet 2021. Accessible au : https://seagen.ca/assets/pdfs/TUKYSA_Product_Monograph_French.pdf

SOURCE Seagen

Renseignements: Relations avec les médias: Emma Gilbert, Directrice principale, Communications d'entreprise, Seagen International, +41 76 819 35 83, [email protected]