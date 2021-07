La nouvelle technologie permet aux entreprises de conclure plus de contrats en profitant d'une plus grande précision de réponse et des délais de clôture plus courts

BURLINGAME, Californie, 21 juillet 2021 /CNW/ - Tugboat Logic, la plus importante compagnie d'assurance dans le domaine de la sécurité, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu un brevet pour sa solution de réponse aux demandes de propositions reposant sur l'intelligence artificielle.

Le processus breveté décrit les techniques d'automatisation de la procédure de réponse aux demandes de propositions et aux questionnaires sur la sécurité à l'aide de données tirées du programme de sécurité de l'information d'une entreprise. Ces techniques permettent aux entreprises de remplir des demandes de propositions automatiquement et de décrocher des contrats plus rapidement.

Cliquez pour gazouiller : @tugboatlogic reçoit un brevet pour la première solution de réponse aux demandes de propositions reposant sur l'intelligence artificielle (#AI) de l'industrie et liée directement à un programme #InfoSec d'entreprise : https://tugboatlogic.com/

Grâce à la solution de Tugboat Logic, pour la première fois, il est possible de fournir des réponses précises et en temps réel aux questionnaires de sécurité à l'aide du système actuel d'enregistrement des politiques et des contrôles de l'entreprise en matière de sécurité de l'information. L'utilisation du système d'enregistrement actuel réduit les erreurs et les omissions dans les réponses au questionnaire, ce qui favorise un degré de confiance plus élevé dans le cadre de transactions interentreprises. Les entreprises peuvent désormais fournir une preuve de conformité en démontrant que des mesures de contrôle ont été mises en œuvre et sont conformes aux attentes des clients ou des partenaires.

Les entreprises peuvent également répertorier et suivre les engagements pris dans un questionnaire sur la sécurité à l'égard de l'exactitude des politiques et des contrôles qui soutiennent leur réponse découlant de la demande de proposition. Cela peut être avantageux lorsqu'il y a des changements apportés au programme de sécurité de l'information. L'outil aide les entreprises à respecter leurs engagements actuels en matière de sécurité des TI en assurant un suivi et en avisant l'administrateur de prendre des mesures correctives au besoin.

Les groupes suivants peuvent tirer profit de cette nouvelle technologie :

Équipes des ventes : Les représentants peuvent maintenant remplir des demandes de propositions et des questionnaires de sécurité en utilisant les réponses précises qui proviennent directement de leur programme de sécurité de l'information documenté comme il est indiqué dans Tugboat Logic. La réduction du nombre d'erreurs et l'accélération des délais de réponse permettent aux équipes des ventes d'instaurer un climat de confiance et de conclure des contrats plus rapidement.

Les représentants peuvent maintenant remplir des demandes de propositions et des questionnaires de sécurité en utilisant les réponses précises qui proviennent directement de leur programme de sécurité de l'information documenté comme il est indiqué dans Tugboat Logic. La réduction du nombre d'erreurs et l'accélération des délais de réponse permettent aux équipes des ventes d'instaurer un climat de confiance et de conclure des contrats plus rapidement. Équipes de sécurité de l'information : Grâce à la technologie de Tugboat Logic, les délais de réponse à la demande de propositions peuvent être réduits de moitié grâce à l'automatisation et à l'apprentissage automatique qui permettent de trouver la réponse la plus précise et pertinente à toute question lors d'une évaluation de sécurité.

Grâce à la technologie de Tugboat Logic, les délais de réponse à la demande de propositions peuvent être réduits de moitié grâce à l'automatisation et à l'apprentissage automatique qui permettent de trouver la réponse la plus précise et pertinente à toute question lors d'une évaluation de sécurité. Vérificateurs tiers : Les équipes de conformité et les vérificateurs externes peuvent désormais visualiser les réponses des entreprises et en confirmer la véracité en établissant un lien direct entre les réponses aux politiques et mesures de contrôle publiées par l'entreprise. Cela permet de clôturer les transactions jusqu'à 45 % plus rapidement.

Voici la déclaration de Ray Kruck, fondateur et chef de la direction de Tugboat Logic : « Le processus de demande de propositions est un élément nécessaire, mais chronophage du processus commercial, et les entreprises qui n'évoluent pas au rythme de la machine peuvent perdre du terrain au profit de concurrents plus rapides. Nous avons créé la technologie à l'origine de ce brevet grâce à l'automatisation de l'intelligence artificielle qui permet d'obtenir rapidement des réponses précises aux demandes de propositions à partir des données d'une entreprise. De nombreux clients ont constaté avoir conclu leurs transactions 45 % plus rapidement, ce qui représente des millions de dollars de transactions de vente débloquées grâce à la solution. »

Adam Jaggers, directeur de la technologie chez XOi Technologies, a déclaré : « Je suis vraiment enthousiasmé par la plateforme Tugboat Logic; plus je l'utilise, plus je l'aime. Nous n'avons pas vraiment trouvé de produit ou de technologie concurrents qui abordaient le problème de la même façon que Tugboat Logic, avec le même type d'expertise intégrée. Grâce à Tugboat Logic, nous avons pu débloquer des revenus et économiser des milliers de dollars chaque année. »

À propos de Tugboat Logic

Tugboat Logic est la plateforme d'assurance de la sécurité qui garantit une conformité continue. Elle offre une technologie automatisée pour démystifier le processus de création et de gestion des programmes de sécurité de l'information. Grâce à Tugboat Logic, les entreprises peuvent rapidement devenir sécuritaires et le démontrer à leurs clients. La technologie alimentée par l'intelligence artificielle en instance de brevet de Tugboat Logic automatise la création de politiques de sécurité de l'information, la préparation à la vérification et la réponse aux questionnaires de sécurité afin que les entreprises puissent gagner la confiance de leurs clients et vendre davantage. Tugboat Logic aide les entreprises à se préparer aux vérifications en deux fois moins de temps, et ce, à une fraction du prix, fait en sorte qu'elles puissent répondre aux questionnaires de sécurité en quelques minutes (et non en heures), et élabore et adapte leur stratégie de sécurité de l'information en quelques minutes. Site Web : https://www.tugboatlogic.com/

Personnes-ressources en relations publiques :

Shannon Van Every

Nadel Phelan, Inc.

831 440-2406

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1338413/Tugboat_Logic_Logo.jpg

SOURCE Tugboat Logic

Liens connexes

https://www.tugboatlogic.com