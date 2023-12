Tucker Carlson présentera plusieurs nouvelles émissions, dont des entrevues de fond, des commentaires, des reportages et des enquêtes approfondies.

TAMPA, Floride, 12 décembre 2023 /CNW/ - Tucker Carlson, Neil Patel et Justin Wells ont annoncé le nouveau Tucker Carlson Network, un service d'abonnement vidéo disponible à l'adresse TuckerCarlson.com. Neil Patel est le chef de la direction qui dirige les activités de l'entreprise. Justin Wells en est le président et supervise l'ensemble de la programmation et du contenu.

Lors de l'annonce, Tucker Carlson a déclaré : « La couverture médiatique en Occident est devenue un outil de répression. Les journalistes ne divulguent plus d'information essentielle au public; ils s'efforcent de la cacher. Nous avons l'intention de dire la vérité au sujet de ce qui compte, clairement et sans crainte. »

Dès aujourd'hui, le Tucker Carlson Network (TCN) offre plusieurs nouveaux programmes. L'accès au contenu vidéo gratuit, appuyé par la publicité et payant de qualité supérieure sera disponible sur TuckerCarlson.com. Le contenu vidéo offert sans abonnement de Carlson demeurera disponible sur X. Des versions audio de ce contenu seront disponibles sous forme d'un balado intitulé « The Tucker Carlson Podcast ».

M. Wells a ajouté : « Tucker entretient un lien important avec le public sur X. Nous avons hâte de poursuivre cette relation, mais aussi d'offrir encore plus de contenu vidéo par l'entremise du Tucker Carlson Network. »

Pour en savoir plus, consultez le TuckerCarlson.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2298045/Tucker_Carlson_Network_Logo.jpg

