L'entreprise élargit sa main-d'œuvre talentueuse pour soutenir une croissance record

MONTRÉAL, 12 août 2021 /CNW/ - TTEC Canada Solutions, Inc., une division de TTEC Holdings (NASDAQ: TTEC), l'un des plus grands innovateurs mondiaux en matière de technologie et de services d'expérience client (EC) offrant des solutions numériques d'EC de bout en bout, a annoncé aujourd'hui qu'elle cherche à pourvoir jusqu'à 1 400 postes en service à la clientèle et en services techniques. Les nouveaux employés travailleront à domicile et permettront de soutenir la croissance de l'entreprise partout au Canada. Ces postes requièrent de parler anglais, et certains exigent le bilinguisme (français, espagnol, portugais et néerlandais). « Nos employés sont notre atout le plus précieux. Nous sommes heureux de créer environ 1 400 emplois au Canada, ce qui nous permettra de soutenir la croissance de nos clients, a déclaré Savita Jones, vice-présidente, Opérations mondiales, TTEC Canada. La diversité culturelle du Canada et l'accent que le pays met sur l'éducation en font un endroit attrayant pour les activités de TTEC. Nos démarches pour embaucher du personnel partout au Canada donnent à TTEC l'occasion de travailler avec des gens talentueux, et de leur proposer une culture de travail stimulante et un cheminement de carrière enrichissant. »

TTEC est une entreprise axée sur les valeurs qui accorde la priorité à la croissance et au perfectionnement professionnels. Les postes liés à l'expérience client sont essentiels à sa croissance. Les personnes retenues auront droit à un salaire de base concurrentiel, à d'éventuelles primes fondées sur le rendement, à des avantages en matière de santé et de bien-être, à un accès à la formation continue, au remboursement de leurs frais de scolarité, et plus encore. TTEC Canada a récemment été récompensée en tant qu'excellent lieu de travail (Great Place to Work®) au Québec et dans tout le Canada. TTEC a également été reconnue par Comparably, le principal site mesurant la culture en milieu de travail et la rémunération, comme disposant de l'une des meilleures équipes d'exploitation en 2021. TTEC a également été désignée par le magazine Forbes comme étant l'un des meilleurs grands employeurs en Amérique pour 2021. Cette reconnaissance tient compte de l'engagement de TTEC qui en fait l'un des meilleurs employeurs pour les anciens combattants, les nouveaux diplômés, les femmes et les personnes issues de la diversité. Pour en savoir plus à ce sujet ou sur les postes disponibles à TTEC, visitez http://www.ttec.com/careers .

À propos de TTEC

TTEC Holdings, Inc. (NASDAQ: TTEC) est l'un des plus grands innovateurs mondiaux en matière de technologie et de services d'expérience client (EC) offrant des solutions numériques d'EC de bout en bout. L'entreprise propose une technologie de pointe et une organisation opérationnelle en matière d'expérience client à grande échelle grâce à sa plateforme infonuagique exclusive CXaaS (expérience client en tant que service). TTEC est au service de marques emblématiques et perturbatrices, et ses solutions axées sur les résultats couvrent l'ensemble de l'entreprise, touchent tous les canaux d'interaction virtuelle et améliorent chaque étape du parcours client. En s'appuyant sur les technologies numériques et cognitives de nouvelle génération, la branche Digital de l'entreprise conçoit, développe et exploite différents services numériques : la technologie de centre de contact omnicanal, la messagerie conversationnelle, la gestion des relations avec la clientèle, l'automatisation (intelligence artificielle, apprentissage machine et automatisation robotisée des processus) et les solutions d'analyse. La branche Engage de l'entreprise offre des solutions numériques pour l'engagement, l'acquisition et la croissance de la clientèle, la modération du contenu, la prévention de la fraude et l'annotation des données. Fondée en 1982, l'entreprise est tout particulièrement obsédée par l'excellence en matière d'expérience client, ce qui lui a permis d'obtenir des résultats élevés pour l'indice de recommandation client (NPS) dans le monde entier. L'entreprise, qui emploie près de 58 000 personnes réparties sur six continents, associe technologie et humanité pour satisfaire ses clients et obtenir des résultats commerciaux exceptionnels. Pour en savoir plus, visitez le https://www.ttec.com/.

