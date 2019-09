TSO3 inc. confirme le prix d'achat de 0,43 $ CA par action

QUÉBEC et MYRTLE BEACH, SC, le 19 sept. 2019 /CNW/ - TSO 3 inc. (« TSO 3 » ou la « Société ») (TSX: TOS) confirme que la contrepartie payable aux actionnaires de la Société (les « actionnaires ») aux termes du plan d'arrangement (l'« arrangement ») visant la Société, Stryker Corporation (« Stryker ») et 9402‑4874 Québec inc. (l'« acquéreur »), une filiale de Stryker, demeure à 0,43 $ CA par action.

La convention d'arrangement (la « convention d'arrangement ») entre la Société, Stryker et l'acquéreur conclue dans le cadre de l'arrangement prévoit un rajustement de la contrepartie payable aux actionnaires fondé sur les coûts d'opération engagés par la Société dans le cadre de l'arrangement. Étant donné que les coûts d'opération ne sont pas supérieurs au seuil convenu précédemment par les parties, aucun rajustement n'a été apporté à la contrepartie, et les actionnaires recevront 0,43 $ CA au comptant par action détenue à la clôture de l'arrangement.

La réalisation de l'arrangement demeure assujettie à l'approbation des actionnaires à l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 23 septembre 2019, à l'approbation définitive de la Cour supérieure du Québec et à la satisfaction d'autres conditions usuelles de clôture ou à la renonciation à celles‑ci.

La Société a retenu les services de Shorecrest Group Inc. pour qu'elle agisse à titre d'agent de sollicitation des procurations et pour répondre aux questions posées par les actionnaires. Il est possible de communiquer avec Shorecrest Group Inc. (i) par courriel à l'adresse contact@shorecrestgroup.com; ou (ii) par téléphone en composant, en Amérique du Nord, le numéro sans frais 1-888-637-5789 ou le 647‑931‑7454.

TSO 3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO 3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

