TSO3 divulgue ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2019

QUÉBEC et MYRTLE BEACH, SC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - TSO 3 inc. (TSX: TOS) (la « Société » ou « TSO 3 »), une société innovatrice du domaine de la technologie de stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, divulgue ses résultats financiers du deuxième trimestre terminé le 30 juin 2019.

Sommaire du deuxième trimestre 2019

Les revenus se sont élevés à 0,7 million $, comparativement à 1,0 million $ pour le premier trimestre de 2019 et 0,4 million $ au deuxième trimestre de 2018. TSO 3 a expédié quatre stérilisateurs avec les accessoires connexes aux usagers au deuxième trimestre de 2019, ainsi que 0,4 million $ de ses produits consommables brevetés.

La Société a enregistré une perte nette de (4,2) millions $, ou (0,045) $ par action au deuxième trimestre de 2019, comparativement à (3,4) millions $, ou (0,04) $ par action au premier trimestre de 2019 et à (4,0) millions $, ou (0,04) $ par action pour le même trimestre l'an dernier.

à (4,0) millions $, ou (0,04) $ par action pour le même trimestre l'an dernier. La Société avait 9,2 millions $ en trésorerie et en équivalents de trésorerie et 19,7 millions $ de dette au 30 juin 2019. La Société a utilisé 2,0 millions $ pour les activités d'exploitation au deuxième trimestre de 2019.

T2 2019 et activités commerciales subséquentes

Après la fin du trimestre, la Société a reçu a reçu un contrat de technologie novatrice de Vizient, Inc., la plus grande entreprise gérée par ses membres spécialisée dans l'amélioration de la performance dans le secteur des soins de santé aux États-Unis avec un réseau de plus de 3 100 hôpitaux et membres du système de santé. Ce contrat a été obtenu suivant la recommandation d'experts médicaux siégeant à l'un des conseils dirigés par les membres de Vizient.

Inventaire. Au 30 juin 2019, la Société avait en inventaire 219 stérilisateurs STERIZONE® VP4.

Convention d'arrangement définitive et continuité d'exploitation

Le 12 août 2019, la Société a conclu une convention d'arrangement définitive aux termes de laquelle 9402-4874 Québec inc. (l'« Acheteur »), une filiale de Stryker Corporation, acquerra toutes les actions ordinaires émises et en circulation (les « Actions ») de la Société pour une contrepartie de 0,43 $ CA en espèces par Action, sous réserve d'un rajustement si les frais liés à l'opération sont supérieurs à ceux actuellement prévus. La Société ne prévoit actuellement aucun ajustement au prix d'achat et advenant que cet ajustement serait nécessaire, il serait minime. Voir le communiqué de presse correspondant ici .

Les états financiers consolidés intermédiaires condensés de la Société au 30 juin 2019 ont été préparés sur la base de la continuité de l'exploitation pour les douze prochains mois. La capacité de la Société de poursuivre son exploitation dépend de sa capacité à générer des revenus supplémentaires grâce à la vente de stérilisateurs, à réaliser d'autres gains d'efficience opérationnelle, à obtenir des capitaux supplémentaires et/ou un financement par emprunt et/ou à réduire les dépenses. Bien que la Société ait réussi par le passé à obtenir du financement, il y a une incertitude significative susceptible de jeter un doute important quant à la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Les états financiers consolidés intermédiaires condensés de la Société au 30 juin 2019 n'incluent aucun ajustement découlant du résultat de cette incertitude.

Sur la base du taux de consommation de liquidités prévu de la Société et dans l'éventualité où la transaction prévue par la convention d'arrangement ne soit pas finalisée, la Société estime qu'elle aura besoin de capitaux supplémentaires au dernier trimestre de 2019 et que ses chances d'obtenir ces capitaux sont incertaines. La Société pourrait être en mesure de mobiliser un financement supplémentaire par emprunt ou par capitaux propres. Toutefois, la Société ne peut garantir qu'elle sera en mesure d'obtenir les capitaux supplémentaires requis à des conditions acceptables. Selon les modalités et conditions des accords sur la dette auprès de ses bailleurs de fonds, la Société est soumise à certaines clauses restrictives, incluant une clause de liquidité minimale de 5,0 millions $. Au 30 juin 2019, ces clauses restrictives étaient remplies par la Société. À moins que la Société ne parvienne à mobiliser des capitaux supplémentaires ou à augmenter les flux de trésorerie liés à l'exploitation, elle prévoit qu'elle ne sera plus en mesure de poursuivre ses activités jusqu'à la fin du dernier trimestre de 2019 sans enfreindre un engagement existant concernant la dette avec ses prêteurs.

Sommaire des résultats Périodes terminées les 31 mars 2019 et 2018 (non audités, base IFRS, en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)







Deuxième trimestre Six mois

2019 2019 2019 2018

$ $ $ $ Revenus 748 373 1 708 628 Coût des marchandises vendues 500 319 1 083 845 Bénéfice brut 248 54 625 (217)









Dépenses







Recherche et développement 814 1 488 1 524 3 192 Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives 2 423 2 523 5 005 5 074 Frais (revenus) financiers 1 198 (12) 1 677 (26) Dépenses totales 4 435 3 999 8 206 8 240 Perte nette avant charge d'impôt (4 187) (3 945) (7 581) (8 457) Charge d'impôt 33 7 65 7 Perte nette et élément du résultat global (4 220) (3 952) (7 646) (8 464) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 93 517 92 891 93 491 92 884 Perte nette par action de base et diluée (0,045) (0,04) (0,08) (0,09) Perte globale par action de base et diluée (0,045) (0,04) (0,08) (0,09)

États consolidés de la situation financière (non-audités, base IFRS, en milliers de dollars américains)







30 juin

2019 31 décembre

2018

$ $ Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 198 12 961 Débiteurs 563 1 591 Stocks 3 378 3 534 Actifs d'impôt exigible - 16 Frais payés d'avance 314 261

13 453 18 363 Actifs non courants



Immobilisations corporelles 2 075 2 039 Immobilisations incorporelles 1 770 1 781

3 845 3 820

17 298 22 183 Passifs courants



Créditeurs et charges courues à payer 1 774 1 858 Provision pour garantie 291 273 Passifs d'impôt exigible 49 - Passifs de loyer 147 - Revenus différés 210 103

2 471 2 234 Passifs non courants



Passifs d'impôt différé 51 51 Passifs de loyer 205 - Dette 18 181 16 711 Dérivatif incorporé 1 536 1 319

22 444 20 315 Capitaux propres



Capital-actions 111 470 111 470 Réserve - Rémunération fondée sur des actions 9 172 8 540 Déficit (124 076) (116 430) Cumul des autres éléments du résultat global (1 712) (1 712)

(5 146) 1 868

17 298 22 183





Tableaux consolidés des flux de trésorerie Aux 30 juin 2019 et 2018 (non-audités, base IFRS, en milliers de dollars américains)





Six mois

2019 2018

$ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



Perte nette (7 646) (8 464) Ajustements pour :



Amortissement et dépréciation 596 607 Perte sur disposition d'immobilisations corporelles 7 - Rémunération fondée sur des actions 632 998 Intérêts capitalisés sur dette à long terme 1 438 - Gains sur réévaluation à la juste valeur du dérivé incorporé 217 - Revenus de placements (82) (62)

(4 838) (6 921) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 1 073 (1 087) Intérêts reçus 82 93 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (3 683) (7 925) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



Disposition de placements - 5 126 Acquisition d'immobilisations corporelles (8) (134) Acquisition d'immobilisations incorporelles (108) (80) Disposition d'immobilisations corporelles 4 - Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (112) 4 912 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 32 - Frais financiers - 25 Options exercées 32 25 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (3 763) (2 988) Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 12 961 8 044 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 9 198 5 056

Divulgation des résultats du deuxième trimestre 2019

Le rapport trimestriel du deuxième trimestre 2019 est disponible sur le site de TSO 3 à l'adresse suivante : www.tso3.com et sera disponible sous peu sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos du stérilisateur STERIZONE® VP4

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est un stérilisateur à basse température utilisant deux agents stérilisants, le peroxyde d'hydrogène vaporisé (H 2 O 2 ) et l'ozone (O 3 ), pour obtenir la stérilisation terminale des dispositifs médicaux sensibles à la chaleur et à l'humidité. Son cycle unique préprogrammé permet la stérilisation d'un grand nombre et d'une vaste gamme d'instruments compatibles, ce qui en fait un procédé de stérilisation rentable et sans risque d'erreur liée au choix du cycle. Le Système dynamique de diffusion de l'agent stérilisantMC unique ajuste automatiquement la quantité d'agent stérilisant injecté selon la composition de la charge, son poids et sa température. Cette fonctionnalité évite de faire des suppositions entrainant des erreurs humaines potentielles. Nul besoin de trier les instruments ni de choisir les cycles appropriés comme avec d'autres appareils.

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est la seule méthode de stérilisation terminale approuvée par la FDA pour stériliser les endoscopes flexibles à canaux multiples (avec un maximum de quatre canaux) pouvant aller jusqu'à 3,5 mètres de longueur, tels que les vidéo‑coloscopes, duodénoscopes et gastroscopes - une première dans l'industrie de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est aussi le seul stérilisateur à basse température approuvé pouvant traiter une charge mixte composée d'instruments généraux, d'endoscopes flexibles à canaux simples et d'endoscopes rigides à canaux simples ou doubles dans le même cycle, et avec des charges allant jusqu'à 75 lb. Cette possibilité de traiter des charges mixtes réduit considérablement les frais de main‑d'œuvre en minimisant le triage d'instruments, tout en optimisant la rotation des instruments (productivité augmentée par la capacité de traitement).

Plus d'information sur le stérilisateur STERIZONE® VP4 est accessible sur le site Web de TSO 3 , sous l'onglet « Produits » à l'adresse www.tso3.com.

À propos de TSO 3

TSO 3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La Société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO 3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

Pour plus d'information concernant TSO 3 , visitez le site Web de la société à l'adresse www.tso3.com.

Les énoncés figurant dans le présent communiqué et les déclarations faites verbalement par des représentants de TSO 3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques ainsi que certaines incertitudes et hypothèses, notamment quant aux liquidités insuffisantes, la réalisation de la transaction conformément à la convention d'arrangement, à la capacité de TSO 3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables, à l'historique de ventes et de distribution limité de la Société, à l'évolution de la demande par les clients pour les produits et service de la Société , les plans de vente et de marketing, y compris le fait que les clients de la Société pourraient ne conclure aucun achat, à la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits, à la conjoncture économique et commerciale en général, à la conjoncture des marchés des capitaux et, ainsi que d'autres risques et incertitudes. Bien que TSO 3 soit d'avis que les attentes dont il est tenu compte dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se concrétiseront. Le texte complet de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d'influer sur les résultats projetés ou réels de TSO 3 figurent dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, lequel peut être consulté sur le site Web de la Société. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date des présentes et TSO 3 n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins qu'elle ne soit expressément tenue de le faire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Renseignements: Contacts de la Société : R.M. (Ric) Rumble, Président et chef de la direction, tél. : 418-651-0003, courriel : info@tso3.com; Glen Kayll, Chef de la direction financière, tél. :418-651-0003, courriel : info@tso3.com

