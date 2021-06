Grâce à ce partenariat stratégique, TSM FTX lancera une nouvelle série d'initiatives de pointe dans le secteur et cherchera plus particulièrement à investir ces ressources dans les sports électroniques et les jeux vidéo au cours des cinq prochaines années. La stratégie du partenariat met l'accent sur une expansion massive vers de nouvelles plateformes comme les appareils mobiles, l'accélération de la portée mondiale existante avec l'ouverture de bureaux en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, entre autres, ainsi que le renforcement de l'infrastructure de performance existante et l'investissement accru dans le développement des talents. En outre, TSM FTX distribuera des cryptomonnaies à chacun de ses joueurs et employés et achètera 1 million de dollars en FTT, le jeton natif de FTX.

« Lorsque j'ai rencontré Sam Bankman-Fried, j'ai immédiatement su que nous devions travailler ensemble, a déclaré Andy Dinh, fondateur et chef de la direction de TSM. Non seulement TSM FTX convient parfaitement en tant que marque, mais M. Bankman-Fried est un chef de la direction innovant et en avance sur son temps. En tant que jeune entrepreneur ambitieux, il est parvenu envers et contre tous à perturber les marchés en prenant des décisions éclairées et en s'entourant de personnes intelligentes. Il a prouvé qu'il est possible de bâtir une entreprise de plusieurs milliards de dollars et de connaître une croissance très rapide tout en facturant une fraction de ce que les autres plateformes facturent, en créant un esprit de communauté et en mettant l'accent sur l'impact social. Même si cet accord est extrêmement important pour l'avenir de notre entreprise, il était important pour moi de m'associer à un leader aussi visionnaire. De la même manière que la passion commune pour le jeu crée des liens entre les gens du monde entier, quels que soient leur âge, le continent où ils vivent et les barrières linguistiques, M. Bankman-Fried a créé une entreprise qui regroupe les amateurs du monde entier autour d'une valeur de monnaie commune. Je suis extrêmement fier qu'il ait choisi de s'associer avec TSM. »

Voici la déclaration de Sam Bankman-Fried, fondateur et chef de la direction de FTX.com et de FTX.US, au sujet de la nouvelle : « Nous sommes très heureux de travailler avec TSM. Leur équipe est allée bien au-delà du jeu et s'est établie à juste titre en tant que première organisation de sports électroniques. Nous avons également été très impressionnés par notre collaboration avec eux : ils démontrent le dynamisme, la créativité, les capacités de communication et la générosité que l'on recherchait, des qualités rarement regroupées au sein d'une même entreprise. En fin de compte, la force de nos partenariats dépendra des efforts que nous déploierons, et nous pensons que TSM sera en mesure de nous aider à accroître massivement la présence de nos actifs numériques en dehors du paysage traditionnel. Nous sommes également fiers de travailler avec eux pour redonner au monde. »

Afin de s'aligner sur la mission de TSM FTX et de mettre l'accent sur l'impact social et la générosité, le partenariat présentera sous peu une initiative philanthropique majeure axée sur les objectifs communs des deux entreprises qui consistent à accroître les possibilités d'éducation et à favoriser la littératie financière.

À propos de TSM FTX

TSM FTX est la plus importante organisation de sports électroniques au monde. À titre de plateforme destinée aux champions, TSM FTX cherche à fournir une valeur maximale grâce à l'excellence concurrentielle de ses équipes et à la création de contenu passionnant, éducatif et divertissant qui offre une expérience ultime aux amateurs de sports électroniques et de jeux vidéo.

À propos de FTX

FTX.com est une bourse de cryptomonnaie construite par des commerçants pour des commerçants. Elle propose des produits innovants, y compris des produits dérivés, des options, des produits de volatilité et des jetons à effet de levier inédits dans le secteur, et s'efforce d'offrir une plateforme suffisamment robuste pour les sociétés de commerce international et assez intuitive pour répondre aux besoins des nouveaux utilisateurs. En moins de deux ans, FTX.com est devenu l'une des bourses de cryptomonnaie les plus importantes, les plus innovantes et les plus respectées au monde. Sa mission de transformer les revenus en dons de bienfaisance a mené au lancement de la Fondation FTX, par l'entremise de laquelle 1 % de tous les frais nets de FTX.com sont versés aux organismes de bienfaisance les plus efficaces au monde.

À propos de FTX.US

FTX.US est une bourse de cryptomonnaie réglementée aux États-Unis et construite à partir de zéro. Notre mission est de permettre à FTX.US de développer l'écosystème des monnaies numériques, d'offrir aux commerçants américains une plateforme qui inspire leur loyauté et de devenir la principale bourse américaine de cryptomonnaie en volume au cours des deux prochaines années. Pour obtenir de plus amples renseignements sur FTX.US, consultez le site : ftx.us

