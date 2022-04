STOCKHOLM, 29 avril 2022 /CNW/ - Trustly a obtenu le prix décerné à la technologie financière de l'année en 2022 dans le domaine des paiements de détail par les lecteurs de la série de rapports FinTech Spotlight, à la suite du vote des acteurs du secteur et des conseillers du groupe Aite-Novarica.

« Je suis vraiment heureux que Trustly ait obtenu le prix de technologie financière de l'année. C'est la meilleure rétroaction possible pour nous, alors que nous nous efforçons de demeurer centrés sur le client et d'atteindre notre objectif de faire des paiements de compte à compte (A2A) une nouvelle norme mondiale », a déclaré Johan Tjärnberg, chef de la direction du groupe Trustl.

La série FinTech Spotlight portant sur les services bancaires commerciaux est une série de rapports trimestriels sur les fournisseurs de technologies financières émergentes présents dans le secteur des services bancaires commerciaux. Les fournisseurs de technologie financière sont sélectionnés par les analystes en fonction de leur niveau d'innovation et de leur approche à l'égard des défis commerciaux plus larges auxquels est confronté le marché des services bancaires commerciaux, tant du point de vue des banques que des clients.

Renseignements :

Charlotte Eriksson, responsable de la transformation stratégique et responsable des relations publiques et des communications chez Trustly :

+46 (0)76 115 32 10, [email protected]

À propos de Trustly

Trustly est un chef de file mondial des paiements bancaires en ligne fondé en 2008. Notre plateforme numérique de compte à compte redéfinit la rapidité, la simplicité et la sécurité des paiements en reliant certains des plus grands commerçants du monde aux consommateurs directement à partir de leurs comptes bancaires en ligne. Trustly permet de gérer l'ensemble du processus de paiement, ce qui nous distingue de la concurrence et nous permet d'offrir une solution de rechange attrayante aux réseaux de cartes traditionnels, à moindre coût. Aujourd'hui, nous servons 8 100 commerçants, en les mettant en contact avec 525 millions de consommateurs et 6 300 banques dans plus de 30 pays ; et nous avons traité un volume de transactions de plus de 21 milliards de dollars au sein de notre réseau mondial en 2020. Nous sommes un établissement de paiement agréé en vertu de la deuxième directive sur les services de paiement (PSD2) et nous opérons sous la supervision de l'autorité suédoise de surveillance financière en Europe. Aux États-Unis, nous sommes réglementés par l'État, selon les besoins, pour servir nos marchés cibles. Pour en savoir plus, consultez le www.trustly.com .

