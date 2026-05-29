Cette nomination renforce la présence de TGV aux États-Unis et lui permet de se concentrer sur la région de la baie de San Francisco

SAN FRANCISCO et SINGAPOUR, 29 mai 2026 /CNW/ - True Global Ventures (TGV), société mondiale de capital de risque investissant dans des fondateurs visionnaires qui construisent des entreprises technologiques axées sur l'IA, annonce aujourd'hui la nomination de Tal Elyashiv au poste de commandité.

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Entrepreneur chevronné, investisseur en capital de risque et dirigeant de la technologie, Elyashiv, qui a connu une brillante carrière dans la Silicon Valley, Wall Street et Tel-Aviv, apporte à l'entreprise une rare combinaison d'expertise en investissement technologique, d'expérience en tant qu'opérateur et de leadership financier institutionnel. Il déménagera aux États-Unis plus tard cette année, renforçant ainsi la présence croissante de TGV dans la région de la baie de San Francisco.

Israélien américain enraciné dans deux des plus grands écosystèmes d'innovation au monde, Elyashiv a passé des décennies à l'intersection de la technologie, des services financiers et du capital de risque.

Elyashiv est cofondateur et associé directeur de SPiCE VC, le premier fonds de capital de risque entièrement tokenisé à l'échelle mondiale. SPiCE VC est également reconnu comme un fonds de capital de risque le plus performant, avec de solides distributions par rapport au capital versé et une solide valeur totale par rapport au capital versé, ce qui surpasse considérablement les références de l'industrie. Elyashiv ses fonctions de direction au sein de SPiCE VC (actuellement dans sa phase finale de conversion de ses investissements) parallèlement à sa contribution à TGV. Les mandats des fonds sont substantiellement différents et les deux fonctions ne présentent pas de conflit d'intérêt.

En plus de son leadership pionnier chez SPiCE VC, Elyashiv est également cofondateur de Securitize, aujourd'hui la principale plateforme de tokenisation des actifs du monde réel à l'échelle mondiale et une entreprise déterminante dans le domaine des valeurs mobilières numériques. Il est également l'auteur de deux ouvrage à succès, Blockchain Prophecies et Investing in Revolutions: Creating Wealth from Transformational Technology Waves, l'établissant comme l'un des leaders d'opinion les plus éminents sur la convergence de l'IA, de la chaîne de blocs et de l'informatique quantique.

Auparavant, il a été cadre supérieur chez Capital One et Bank of America, chef de l'exploitation chez BondDesk Group, où il a dirigé l'important redressement de la technologie et de la prestation de services, ainsi que directeur de la technologie et responsable des nouvelles activités chez 888.

La nomination d'Elyashiv intervient alors que TGV continue d'accélérer sa focalisation sur les applications d'entreprise axées sur l'IA par l'intermédiaire du TGV Fund 6, qui dirige les investissements aux phases de démarrage tardive et de série A avec un accent marqué sur les startups basées en Californie.

« Tal apporte l'expérience de la gestion de fonds d'une société de capital-risque performante que nous recherchons chez TGV - en plus de cela, une personne qui a créé des entreprises, dirigé des institutions et investi avec conviction à travers de multiples cycles technologiques. Ses racines américaines et israéliennes lui confèrent une vision véritablement mondiale, et son retour aux États-Unis s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'accent mis par TGV sur la région de la baie de San Francisco. Nous sommes ravis de l'accueillir dans notre équipe. »

-- Dušan Stojanović, associé directeur, True Global Ventures

« TGV a construit quelque chose de rare : un fonds véritablement mondial avec le réseau, le portefeuille et la conviction de soutenir les fondateurs qui définissent la catégorie aux étapes les plus cruciales de leur croissance. Après des décennies à bâtir à la frontière des technologies financières et de la chaîne de blocs, je suis heureux de me joindre à une équipe qui partage ma conviction que l'IA et la chaîne de blocs sont les thèmes d'investissement déterminants de notre ère. Je me réjouis à la perspective de mettre mon expérience au service de True Global Ventures et de sa prochaine phase de croissance. »

-- Tal Elyashiv, associé général, True Global Ventures, commandité, SPiCE VC

« La combinaison de Tal en tant qu'investisseur en capital-risque chevronné, opérateur prospère, dirigeant d'entreprise et expérience en matière de redressement est exceptionnelle. Il n'a pas seulement investi dans les domaines d'avant-garde, il les a construits. La profondeur et l'étendue de l'expertise et de l'exécution pratique de Tal seront un atout pour TGV et nos entreprises de portefeuille à mesure qu'elles prendront de l'expansion. »

-- Beatrice Lion, commandité, True Global Ventures

À PROPOS DE TRUE GLOBAL VENTURES

True Global Ventures (TGV) est une société mondiale de capital de risque qui investit dans des entreprises axées sur l'IA après les revenus à un stade précoce. Le portefeuille actuel de TGV comprend Prezent, Cynch, COVU, Obligo, Ledger, Animoca Brands, Jus Mundi, Coding Giants et bien d'autres. Presque toutes les entreprises du portefeuille se trouvent aux États-Unis ou entrent sur ce marché. Avec une présence à San Francisco, New York, Paris, Londres, Stockholm, Dubaï, Singapour et Hong Kong, TGV soutient des fondateurs visionnaires qui construisent la prochaine génération d'entreprises technologiques transformatrices. www.trueglobalventures.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2989447/1.jpg

SOURCE True Global Ventures

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