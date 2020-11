Trudel Alliance lance ses démarches de réinvention pour Place des Quatre-Bourgeois et Les Galeries Charlesbourg

QUÉBEC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Considérant le succès de sa consultation publique « Réinventons Fleur de Lys » suite à l'acquisition de Fleur de Lys centre commercial par Trudel Alliance, nous annonçons aujourd'hui le lancement de deux nouvelles démarches : « Réinventons Place des Quatre-Bourgeois » et « Réinventons Galeries Charlesbourg ».

« Lors de l'acquisition du parc immobilier commercial de Québec de First Capital Realty en décembre dernier, nous avions rapidement indiqué notre intention d'éventuellement redévelopper ces deux sites commerciaux. Par contre, comme nous l'avions indiqué à ce moment, avant de faire quoi que soit, nous serons à l'écoute de la population et consulterons toutes les parties prenantes comme nous l'avons fait à Fleur de Lys » déclare William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Alliance. « Le processus de consultation publique que nous lançons aujourd'hui comporte plusieurs objectifs, notamment de comprendre les besoins et les attentes de la communauté, recueillir des idées afin de développer les projets les plus rassembleurs possible pour chaque communauté et, bien entendu, établir des liens de confiance avec les intervenants des milieux qui vont nous accueillir. Tout cela dans le but de maximiser la réussite de nos projets de développement » ajoute William Trudel.

« Chez Trudel, nous travaillons en collaboration avec les communautés concernées avant même de concevoir nos projets. Cette pratique nous permet de communiquer et d'interagir avec les citoyens afin de créer des projets de qualité, avant-gardistes, accessibles, diversifiés, mixtes et porteurs de changements positifs pour les communautés avoisinantes » déclare Jonathan Trudel, vice-président exécutif et co-fondateur. « Nous invitons tous les gens de la région de la Capitale-Nationale à participer et à s'impliquer dans le cadre de cette démarche de consultation publique participative et inclusive. C'est une occasion unique de contribuer, chacun à sa façon, au développement de nouveaux projets qui seront réalisés au bénéfice de toute la communauté » de conclure Jonathan Trudel.

Le processus de consultation annoncé aujourd'hui se déroulera du 30 novembre 2020 au 31 janvier 2021. Alors qu'il sera toujours possible de rencontrer les membres de notre équipe sur place dans les deux propriétés commerciales, la population de Québec pourra également participer à cette démarche de consultation publique sur le site www.trudelreinvente.com. Cette démarche en ligne est rendue possible grâce à la plateforme numérique EngagementHQ, un outil visant à faciliter un dialogue inclusif, transparent et mesurable avec la population.

Tout comme nous l'avons fait pour Fleur de Lys centre commercial dont le plan de développement sera rendu public au début 2021, nous compilerons et analyserons les données recueillies pour ensuite les partager avec les diverses parties prenantes pour chaque projet, nos équipes de développement et nos architectes afin de créer des nouveaux milieux de vie qui sauront faire le bonheur des communautés qui les accueillent.

À PROPOS DE ENGAGEMENTHQ

Originaire d'Australie, EngagementHQ / Bang the Table a été fondée avec une passion profonde à relier les leaders des secteurs public et privé avec leurs communautés de citoyens et de clients. Lancé il y a plus de 10 ans, EngagementHQ a aidé plus de 800 organisations à tisser des liens avec plus de 10 millions de personnes dans le monde. EngagementHQ est la plateforme de mobilisation et de participation en ligne la plus puissante sur le marché et permet de construire et développer des relations durables avec la communauté.

À PROPOS DE TRUDEL ALLIANCE

Trudel Alliance, dont le siège social est situé à Québec, est un important fonds immobilier commercial d'acquisition, développement et croissance de projets harmonieusement intégrés à leur environnement et socialement acceptables. Avec un actif de près de 400 millions de dollars, Trudel Alliance qui demeure toujours à l'affut pour des transactions immobilières, a comme objectif principal de bâtir un portefeuille immobilier de plus d'un milliard de dollars d'ici 2027.

L'entreprise possède maintenant un important parc immobilier commercial privé au Québec comptant 58 propriétés réparties sur 34 sites commerciaux. En plus de l'acquisition du parc immobilier commercial de First Capital Realty en décembre 2019, Trudel Alliance est notamment devenu en 2018 le premier propriétaire québécois de Fleur de Lys centre commercial qu'il a entrepris de revitaliser et de redévelopper afin de répondre aux besoins de la population.

SOURCE Trudel Alliance

Renseignements: Source : Trudel Alliance | trudelalliance.com; Contact médias : Mario Daigle, Direction des communications, Cellulaires : 581 993-3194 / 514 953-3193, [email protected]