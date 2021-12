KANSAS CITY, Missouri, et OTTAWA, Ontario, 9 décembre 2021 /CNW/ -- Trualta, une plateforme d'apprentissage en ligne en plein essor, annonce un investissement de BERKS Group. Trualta est une plateforme d'apprentissage en ligne visant à aider les familles à prendre soin de leurs proches à la maison grâce à une formation validée sur le plan clinique.

« Notre mission consiste à soutenir les familles et à leur donner les moyens de gérer des situations difficiles en matière de soins à domicile, a déclaré Jonathan Davis, fondateur et chef de la direction de Trualta. Nous étions à la recherche d'un investisseur possédant une vaste expérience dans les domaines des soins de santé et de l'éducation, et partageant ces mêmes valeurs familiales. BERKS Group s'inscrit parfaitement dans nos activités. »

BERKS Group est un bureau d'investissement familial dirigé par des membres de la famille Bradley de troisième et de quatrième génération.

« Cet investissement dans Trualta réunit deux cultures familiales, dans le but unique de tirer parti de la technologie afin d'aider les gens à prendre soin de leurs proches », a déclaré Eric Bradley, vice-président directeur du développement des affaires et copropriétaire de BERKS Group.

Trualta est déjà au service des familles partout au Canada et dans 25 états américains. Le travail de collaboration comprend des partenariats avec les gouvernements des états et les administrations locales, les assureurs en soins de santé et les fournisseurs de soins de santé. L'entreprise a également collaboré avec des centres de santé universitaires de premier plan pour prouver que les proches aidants formés et confiants peuvent améliorer les résultats en matière de soins, et ainsi réduire leur coût pour notre population vieillissante. Elle utilisera ce nouveau financement pour faire croître son équipe des ventes et du marketing, et pour créer davantage de contenu.

« Nous concentrons nos investissements dans les entreprises qui misent sur de solides équipes de direction et qui ont déjà fait leurs preuves, a déclaré Doug Krebs, partenaire d'exploitation, BERKS Group. Jonathan et son équipe ont créé un excellent contenu en utilisant des outils novateurs afin d'aider à résoudre les problèmes importants auxquels sont confrontées les familles aujourd'hui. »

L'équipe de Trualta composée de cliniciens, de concepteurs de produits, de développeurs et de chercheurs a montré que des solutions de formation novatrices peuvent améliorer le bien-être des proches aidants, tout en offrant des résultats et des économies aux intervenants en soins de santé.

« Je suis fier de ce que notre équipe a accompli au cours des dernières années en tant qu'entreprise en démarrage, en s'attaquant à un problème complexe et en produisant des résultats concrets pour nos clients et nos utilisateurs. Je suis impatient de voir comment l'investissement et l'expertise de BERKS Group nous propulseront vers l'avenir », a déclaré M. Davis.

À propos de BERKS Group

BERKS Group représente une famille diversifiée d'entreprises qui détient des titres dans les domaines des technologies de l'éducation, de la fabrication de précision et de grande valeur, des infrastructures technologiques et des marques « meilleures pour vous ». La famille Bradley est également propriétaire de la News-Press & Gazette Company, qui possède un portefeuille médiatique dans les domaines du numérique, des émissions de télévision et de radio et de l'édition. www.BERKSGroup.com

À propos de Trualta

Trualta aide les familles à gérer les soins à domicile pour leurs proches au moyen d'une plateforme d'apprentissage en ligne. En partenariat avec des payeurs et fournisseurs de soins de santé, des organismes gouvernementaux et des organismes de services sociaux novateurs, Trualta offre de meilleurs soins à moindre coût. Chaque organisation partenaire dispose d'un portail d'apprentissage personnalisé qui offre des formations axées sur les compétences sur demande, pour aider les proches aidants à garder leurs proches à la maison plus longtemps. La base de données probantes de Trualta, qui est actuellement disponible partout au Canada et dans 25 états américains, démontre que les proches aidants formés et confiants peuvent améliorer les résultats en matière de santé et réduire les coûts. www.Trualta.com

