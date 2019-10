Trouve ton boss avec À table Emplois

Une initiative pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre en agroalimentaire

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Magasiner son patron, est-ce possible ? Certainement ! Grâce au projet de vidéos Trouve ton boss, les candidats sont invités à choisir leur patron sur À table ! Emplois, un site d'emplois spécialisé en agroalimentaire, et à découvrir les mille et un métiers de ce secteur en pénurie de main-d'œuvre.

Trouve ton boss, c'est le Tinder des chercheurs d'emploi ! À même leur téléphone cellulaire, les candidats peuvent partir à la recherche de leur patron coup de cœur, en glissant d'une vidéo à l'autre. Ils pourront ainsi découvrir celui qui saura le mieux répondre à leurs attentes, à la fois sur les plans humain et professionnel.

Cette approche est totalement novatrice en matière d'attraction de candidats pour une industrie en pénurie de main-d'œuvre. « Avec Trouve ton boss, des patrons parlent d'eux-mêmes, de leurs méthodes de gestion et de leur amour du métier, indique Geneviève Marchand, directrice d'À table ! Emplois.

Le but ? Créer un lien d'humain à humain, d'employeur à candidat. La situation d'embauche est renversée : ce ne sont plus les candidats qui passent une entrevue, mais les employeurs qui doivent se vendre! Une expérience inédite pour les candidats.

Huit employeurs passionnés

Les candidats peuvent dès maintenant se rendre sur le site d'À table Emplois ! pour faire la connaissance de huit employeurs. « L'industrie agroalimentaire est une affaire de cœur et d'engagement, ajoute Geneviève Marchand. Les gens qui y travaillent sont des êtres passionnés, qui ont le souci de fournir de belles conditions de travail et de transmettre leur savoir-faire. Les vidéos leur permettent de s'adresser directement aux candidats et de parler aux chercheurs d'emploi avec leurs tripes. »

L'initiative Trouve ton boss est entièrement centrée sur les besoins des candidats. Elle révolutionne l'approche traditionnelle des sites de recherche d'emploi. « En quelques minutes, les candidats peuvent avoir une vision complète de l'entreprise qui les intéresse et découvrir des patrons allumés et dynamiques, souligne Geneviève Marchand. Trouve ton boss rend la recherche d'emploi concrète et divertissante. »

Dans les prochains jours, Trouve ton boss se déploiera sur les médias sociaux, véritable fenêtre ouverte sur les visages et emplois de l'industrie agroalimentaire.

« Le secteur agroalimentaire gagne à être connu. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les talents, on y trouve son compte et son bonheur! Surtout lorsqu'on a l'occasion, comme avec Trouve ton boss, de voir et d'entendre les humains magnifiques qui y œuvrent au quotidien », conclut Geneviève Marchand.

Les chercheurs d'emploi peuvent découvrir dès maintenant les vidéos Trouve ton boss sur trouvetonboss.atableemplois.ca .

À table! Emplois

À table! Emplois, le seul portail emploi spécialisé en agroalimentaire, a été créé par et pour l'industrie agroalimentaire pour lutter contre la pénurie de main d'œuvre et soutenir les entreprises de ce secteur. Il est le fruit d'un partenariat avec l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC), le Conseil de la transformation alimentaire du Quebec (CTAQ), le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) et le Fonds de développement de la transformation alimentaire (FDTA).

SOURCE À table! Emplois

Renseignements: Francis Boucher, Relationniste, Tél. : 438 888-7999, fboucher@francisboucher.ca; Source : Geneviève Marchand, Directrice générale, À table! Emplois