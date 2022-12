Troubles neurocognitifs - Précisions de la Société de l'assurance automobile du Québec pour les titulaires de permis de conduire atteints de troubles neurocognitifs

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de divers questionnements soulevés au cours des dernières semaines, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) désire apporter des précisions quant à l'administration des dossiers des clients ayant reçu un diagnostic de trouble neurocognitif.

D'abord, bien que la SAAQ ait apporté des ajustements dans le traitement de ces dossiers, le diagnostic d'un trouble neurocognitif n'entraîne pas la suspension du permis de conduire de façon systématique. Dans les faits, une suspension sera appliquée dans certains cas, suivant les recommandations d'un professionnel de la santé, et ce, jusqu'à ce qu'un évaluateur de la SAAQ apprécie les compétences de conduite sur route ou qu'un ergothérapeute procède à une évaluation fonctionnelle des personnes concernées. Cela permet d'éviter toute confusion quant à la validité du permis et favorise la sécurité de tous les usagers du réseau routier.

Ainsi, cette mesure ne touche pas les conductrices et conducteurs qui ont reçu un diagnostic de trouble neurocognitif léger et dont l'état de santé ne représente pas un risque pour la sécurité routière. On compte d'ailleurs plusieurs milliers de personnes ayant reçu un tel diagnostic et détenant néanmoins un permis de conduire. La SAAQ suit annuellement l'évolution de leur état de santé au moyen de rapports médicaux réalisés par des professionnels de la santé.

Le développement d'un trouble neurocognitif peut avoir des incidences importantes sur plusieurs aspects de la vie, notamment sur la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile. Notons que ce sont les limitations fonctionnelles découlant d'un problème médical, sans égard à l'âge, qui importent dans la détermination de la capacité de conduire.

Des milliers d'individus, jeunes comme moins jeunes, souffrent de troubles neurocognitifs. Ces personnes ou leurs proches sont invitées à discuter avec un professionnel de la santé pour en savoir davantage sur les effets de ces troubles sur la conduite automobile.

Citation :

« Nous reconnaissons l'importance de la conduite comme facteur de qualité de vie et d'autonomie des Québécoises et des Québécois. C'est pourquoi il est important de bien accompagner les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. En collaboration étroite, les professionnels de la santé et la SAAQ accompagnent celles-ci au fil des étapes à franchir pour effectuer les examens additionnels demandés ou, dans certains cas, dans le processus de renonciation au privilège de conduire en raison de leur état de santé. C'est avec ces personnes, leurs familles et nos divers partenaires, notamment ceux du milieu de la santé, que nous continuerons de chercher les meilleures solutions pour maintenir leur qualité de vie, tout en assurant la sécurité routière. »

Denis Marsolais, président-directeur général de la SAAQ

