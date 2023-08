Troubles cognitifs légers : La combinaison d'exercices physiques et de stimulation cognitive améliore la cognition des patients et pourrait ralentir la progression vers la démence

MONTRÉAL, le 17 août 2023 /CNW/ - Une nouvelle étude pancanadienne, réalisée auprès de 175 personnes âgées de 60 à 85 ans présentant un trouble cognitif léger (TCL), démontre que la combinaison de la stimulation cognitive et de l'exercice physique a un impact significatif sur l'amélioration de leur santé cognitive. Sous la direction des docteurs Louis Bherer, directeur du Centre de médecine préventive et d'activité physique (Centre ÉPIC) de l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM), chercheur à l'Institut de gériatrie de Montréal et professeur titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal, et Manuel Montero-Odasso, professeur au département de médecine, épidémiologie et biostatistiques à la Schulich School of Medicine & Dentistry de l'Université de Western Ontario, cette étude est porteuse d'espoir pour les personnes présentant des troubles cognitifs légers. En effet, en intégrant des séances d'activité physique et d'entrainement cognitif trois fois par semaine pendant 6 mois, il est possible de ralentir la progression de leur condition vers de la démence.

Cette étude, conduite dans cinq universités canadiennes, établit ainsi clairement le rôle significatif de la combinaison de l'entrainement cognitif et de l'activité physique, permettant ainsi aux professionnels de la santé de promouvoir auprès de leur patient l'intégration de ces activités dans leur mode de vie. D'ailleurs, dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont utilisé un programme d'intervention combinant l'exercice physique et cognitif développé par l'équipe du Dr Bherer au Centre ÉPIC de l'ICM. À noter que les chercheurs ont également mesuré l'impact de la vitamine K sur la santé cognitive. Les résultats démontrent qu'elle ne ralentit pas l'évolution des troubles cognitifs.

Rappelons que, selon la Société Alzheimer du Canada, 597 000 Canadiens étaient atteints de troubles neurocognitifs en 2020. Les troubles cognitifs légers (TCL) font partie de la grande catégorie des troubles neurocognitifs. Ils affectent la mémoire et les autres capacités cognitives, mais généralement de façon moins importante que les autres troubles neurocognitifs. Bien qu'elles puissent continuer à réaliser des tâches quotidiennes, les personnes souffrant de TCL présentent un risque plus élevé de développer un autre trouble neurocognitif, comme la démence.

À propos de l'Institut de cardiologie de Montréal

Fondé en 1954, l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM) vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire ainsi que le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au Canada. L'ICM est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2 000 employés, dont 245 médecins et plus de 85 chercheurs. www.icm-mhi.org

