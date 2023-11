Trottinettes électriques : Bilan d'une première saison réussie à Laval et au Parc-Jean-Drapeau

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Bird Global, Inc. (OTCQX: BRDS) (« Bird »), le plus important et populaire fournisseur de micromobilité durable au Canada, termine aujourd'hui la première saison de ses programmes de location de trottinettes électriques à Laval et au parc Jean-Drapeau à Montréal. Avec un nombre total des trajets réalisés supérieur à 14 500 dans les deux marchés, sur une période de 4 mois, la saison 2023 laisse entrevoir un avenir prometteur pour les trottinettes électriques et la micromobilité électrique au Québec.

Les utilisateurs ont emprunté des trottinettes électriques pour des trajets d'une distance moyenne de 3,43 km au parc Jean-Drapeau et de 4,76 km à Laval, le plus souvent en commençant ou en terminant leur trajet à proximité d'autres modes de transport (métro, autobus). Principalement à Laval, ces données indiquent que les usagers utilisent les trottinettes électriques comme option de mobilité pour le premier ou le dernier kilomètre pour compléter leurs déplacements quotidiens. Nous estimons que les programmes de trottinettes électriques en libre-service de Bird au Québec ont permis d'éviter environ 6 500 déplacements en voiture.

Les deux programmes ont été des succès en matière de sécurité et de conformité grâce à la technologie de pointe déployée par Bird. Bird est heureuse d'avoir pu démontrer que les programmes de trottinettes électriques peuvent apporter une valeur ajoutée aux citoyens, et ce, sans frais supplémentaires pour les villes. L'entreprise travaillera avec les acteurs locaux pour continuer à améliorer les programmes existants et pour en développer de nouveaux.

Un récent sondage mené par Léger Marketing a démontré que plus de la moitié (51%) des Montréalais sont favorable au lancement d'un programme de location de trottinettes électriques en libre-service à Montréal. Cet appui atteint 62% chez les 18-34 ans.

« Nous nous réjouissons des résultats de cette première saison à Laval et au parc Jean-Drapeau. Nous sommes impatients de collaborer avec la Ville de Laval et la Société du parc Jean-Drapeau afin d'améliorer les programmes en vue d'un possible renouvellement du service en 2024. Les Québécois et les Montréalais désirent avoir davantage d'options en matière de micromobilité. Les élus doivent promouvoir la mobilité et s'assurer que les citoyens ont accès aux services qu'ils demandent. » - Stewart Lyons, président et directeur général de Bird Canada.

À propos de Bird Canada

Bird est une entreprise de véhicules électriques dont l'objectif est de proposer des solutions de transport abordables et respectueuses de l'environnement, telles que les trottinettes et les vélos électriques, aux communautés du monde entier. Les solutions de mobilité plus propres, abordables et en libre-service de Bird sont disponibles dans plus de 350 villes, principalement au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Australie. Nous adoptons une approche collaborative et basée sur les besoins en micromobilité des communautés. Bird travaille en étroite collaboration avec les villes dans lesquelles elle opère afin d'offrir une option de transport fiable et abordable aux personnes qui y vivent et y travaillent.

